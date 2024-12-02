طهران تعتلي منصات التواصل .. 20 ألف مقاتل إيراني للتصدي لـ"ردع العداون"

ونشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالت أنه لحظة اقتحام ثكنات ومقرات قوات الجيش السوري في حلب وأطراف حماة والتي تُظهر وجود أعلام وصور لقيادات ايرانية مثل قاسم سليماني والخامنئي وزعماء إيرانيين داخل مقرات الجيش السوري .
ونشر نشطاء على مواقع التواصل ما وصفوه بالخسارة الفادحة التي تلقتها ميليشيات إيران في حلب، إضافة إلى ما تمارسه روسيا عسكرياً بشن غارات جوية متتالية على الفصائل المتمركزة في حلب .
وبحسب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن المعارك تتجه نحو حماة ، وهو ما يعني التصادم الأكبر في هذه العملية، حيث تتركز قوات النظام في حماة ومن بعدها حمص ، وهما من أهم معاقل النظام الاستراتيجية والعسكرية أمام مد الفصائل قبل أن تصل إلى العاصمة دمشق التي تعتبر مقر النظام السوري الأخير .
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