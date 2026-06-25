في يومه الأول.. التوجيهي يتصدر حديث الأردنيين

وتوافد الطلبة منذ ساعات الصباح إلى قاعات الامتحان، وسط دعوات الأهالي بالتوفيق ورسائل الدعم والتشجيع، فيما امتلأت منصات التواصل بمنشورات تتمنى النجاح للممتحنين، وتستذكر ذكريات "أول امتحان" الذي يرافقه عادة الكثير من التوتر والترقب.
وفي إطار متابعة سير الامتحانات، اطمأن وزير التربية والتعليم، على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في يومه الأول، خلال تفقده غرفة العمليات الخاصة بالامتحان في إدارة الامتحانات العامة، للاطلاع على مجريات الامتحان والإجراءات المتخذة لضمان سيره بسلاسة.
كما وجّه الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، رسالة طمأنة إلى طلبة التوجيهي، دعاهم فيها إلى التحلي بالعزيمة والإصرار، مؤكدًا أن العدالة ليست شعارات تُرفع، بل قيم راسخة تحكم جميع مراحل الامتحان منذ إعداد الأسئلة وحتى إعلان النتائج.
من جانبه، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، أن نتائج امتحان الثانوية العامة من المتوقع إعلانها خلال النصف الأول من شهر آب المقبل، وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
وتستمر امتحانات التوجيهي حتى 18 تموز المقبل، وسط أمنيات بأن تمر هذه المرحلة المفصلية بهدوء وثقة، وأن يحقق الطلبة النتائج التي يتطلعون إليها بعد سنوات من الجهد والدراسة.
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