مين كان يعرف الأردن أصلاً قبل؟.. تصريحات مروان جمعة تشعل التفاعل على مواقع التواصل

وجاءت أبرز العبارات المتداولة في تصريحاته قوله: "مين كان يعرف الأردن أصلاً قبل؟"، قبل أن يضيف: "هسا بتحكي لأي حدا الأردن، وإن شاء الله تكون مشاركتنا مستمرة".
وأثارت هذه التصريحات نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث اعتبر بعض المتابعين أن حديثه جاء في سياق إبراز الأثر الإيجابي الذي حققته المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في كأس العالم، وما وفرته من حضور إعلامي وجماهيري للأردن على الساحة الرياضية العالمية.
في المقابل، رأى آخرون أن العبارة لم تكن موفقة، مؤكدين أن الأردن معروف عربيًا ودوليًا في العديد من المجالات، وأن إنجاز المنتخب الوطني يمثل إضافة جديدة إلى رصيد المملكة وليس سببًا وحيدًا للتعريف بها.
وجاء هذا التفاعل بالتزامن مع المشاركة الأولى للمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم 2026، والتي حظيت بمتابعة واسعة محليًا وعربيًا، وأسهمت في تسليط الضوء على الكرة الأردنية ونجوم "النشامى" على المستوى العالمي.
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