الأربعاء 2026-07-22 11:02 ص

هل يعتزل ميسي بعد خسارة الأرجنتين ؟

رقم تاريخي لميسي بعد هدفه في مرمى النشامى لم يسبقه إليه أحد
ميسي
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   نفت التقارير الرياضية المتخصصة الأنباء المتداولة حول إعلان القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي بشكل فوري، وذلك عقب خسارة منتخب الأرجنتين أمام نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026.

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وأكدت المصادر الرياضية المتابعة أن ميسي لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي حتى هذه اللحظة يؤكد فيه اعتزاله اللعب الدولي أو اعتزاله النهائي لكرة القدم، مما يبقي الموقف الرسمي للاعب معلقا، حيث تشير كافة المعطيات الحالية إلى أنه لن يتخذ قرار الابتعاد المباشر عن الملاعب عقب هذه المباراة النهائية في البطولة.

 

وفي هذا الصدد، كشفت تقارير شبكة "TyC Sports" الرياضية عن تفاصيل إضافية تتعلق بمستقبل النجم الأرجنتيني، حيث أوضحت أن قائد المنتخب الأرجنتيني سيواصل اللعب مع فريقه  لبضعة أشهر إضافية قادمة، ولن يبتعد عن المنتخب دون ترتيبات مسبقة.

 
 


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