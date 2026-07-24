يورغن كلوب مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم

12:27 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين المدرب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب مدربا للمنتخب الوطني الألماني. اضافة اعلان





وتوجه مسؤولو ‌الاتحاد الألماني في وقت سابق ‌من ‌هذا الشهر إلى نيويورك لإجراء محادثات مع كلوب، رئيس ‌قطاع كرة ‌القدم ⁠العالمي في شركة رد بول، والذي عمل أيضا ⁠محللا ‌لشبكة (ماجنتا تي.في) ⁠الألمانية طوال فترة كأس العالم ⁠في أميركا الشمالية.



وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني للعبة في مؤتمر صحفي في فرانكفورت "نحن سعداء للغاية بتمكننا اليوم من تقديم يورغن كلوب كمدرب جديد".



ويخلف كلوب المدرب يوليان ناغلسمان، الذي تقدم باستقالته من تدريب منتخب ألمانيا لكرة القدم في 3 يوليو 2026، عقب الخروج المبكر لـ"المانشافت" من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام باراغواي بركلات الجزاء الترجيحية.



وكانت مصادر صحفية رجحت أمس الخميس إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مديراً فنياً جديداً للمانشافت.



ورحل كلوب عن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي في صيف 2024، قبل عام من نهاية عقده، مؤكداً أنه يشعر بضغوط كبرى ويريد الحصول على قسط من الراحة.



لكن كلوب تولى بعدها منصباً إدارياً بعيداً عن ضغوط منصب المدير الفني، حيث عمل مديرا لعمليات كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.







