يوم مزعج مر على الأردنيين بحوادث هزت الشارع

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بحادثين متفرقين أديا لوفاة ٣ أشخاص



وبالتفاصيل صدم الشارع الأردني بحادثة قيام أب بإلقاء طفليه في سيل الزرقاء ليتم انتشال جثتيهما متوفين، وقد أفاد لاحقًا بأن الدوافع كانت لخلافات عائلية.



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وانهالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل باستنكار لهذه الجريمة البشعة التي اودت بحياة الطفلين .