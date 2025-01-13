 
الإثنين 2025-01-13 10:03 ص
 

يوم مزعج مر على الأردنيين بحوادث هزت الشارع

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بحادثين متفرقين أديا لوفاة ٣ أشخاص

وبالتفاصيل صدم الشارع الأردني بحادثة قيام أب بإلقاء طفليه في سيل الزرقاء ليتم انتشال جثتيهما متوفين، وقد أفاد لاحقًا بأن الدوافع كانت لخلافات عائلية.

اضافة اعلان

 

وانهالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل باستنكار لهذه الجريمة البشعة التي اودت بحياة الطفلين .


كما أفاد الأمن العام ببيان يوم أمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص الذي جرى التعميم عنه لتغيبه عن المنزل بعد البحث عنه، داخل مركبته في إحدى مناطق شمال العاصمة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله، وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.

 

 

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل تنظيم الطاقة: منح المشتركين في العقبة والأغوار 60 يوما لتسديد فواتير الكهرباء وحسب متوسط الاستهلاك

تعبيرية

أخبار محلية 4 جرائم دموية مؤسفة في الأردن خلال أسبوع

ا

أسواق ومال برميل "برنت" عند أعلى مستوى في 4 أشهر

إيران أعلنت في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة

عربي ودولي محادثات نووية جديدة بين طهران ودول أوروبية قبيل تنصيب ترامب

أرشيفية

خاص بالوكيل تنظيم الطاقة: منح المشتركين في العقبة والأغوار 60 يوما لتسديد فواتير الكهرباء وحسب متوسط الاستهلاك

ا

اقتصاد محلي الأردن.. هكذا بلغت أسعار الذهب الاثنين

ا

عربي ودولي شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف تفاصيل مثيرة

تعبيرية

فلسطين مدفعية الاحتلال تقصف تل الهوى وميناء الصيادين بمدينة غزة



 




الأكثر مشاهدة