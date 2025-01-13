يوم مزعج مر على الأردنيين بحوادث هزت الشارع

وبالتفاصيل صدم الشارع الأردني بحادثة قيام أب بإلقاء طفليه في سيل الزرقاء ليتم انتشال جثتيهما متوفين، وقد أفاد لاحقًا بأن الدوافع كانت لخلافات عائلية.
كما أفاد الأمن العام ببيان يوم أمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص الذي جرى التعميم عنه لتغيبه عن المنزل بعد البحث عنه، داخل مركبته في إحدى مناطق شمال العاصمة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله، وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.
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