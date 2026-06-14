13 أباً محرومون من حضور مباراة الأرجنتين والنشامى .. والسبب صادم

ووفقاً لما نقلته صحيفة El Nación الأرجنتينية، تأتي الخطوة ضمن حملة حكومية تهدف إلى إجبار الآباء المتخلفين عن سداد نفقات أبنائهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية، مستفيدة من الزخم الجماهيري الكبير الذي يرافق مونديال 2026.
وأكد مسؤولون في بوينس آيرس أن من لا يلتزم بمسؤولياته تجاه أطفاله لا ينبغي أن يتمتع بامتياز حضور المباريات، مشددين على أن حقوق الأطفال تأتي في مقدمة الأولويات.
وبموجب هذا الإجراء، قد يُحرم المدرجون على القائمة من دخول الملاعب ومتابعة مباريات منتخب الأرجنتين أو غيرها من مواجهات البطولة، ما لم يُسوّوا أوضاعهم القانونية ويسددوا المبالغ المستحقة عليهم.
ولاقت الخطوة ترحيباً واسعاً داخل الأرجنتين، حيث اعتبرها كثيرون وسيلة فعالة لحماية حقوق الأطفال ودفع الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم الأسرية.
وتعد هذه السابقة من أكثر الإجراءات غير الرياضية ارتباطاً بكأس العالم 2026، إذ امتد تأثير البطولة إلى ملفات اجتماعية وقانونية، في مشهد يعكس المكانة الاستثنائية التي يحظى بها الحدث الكروي الأكبر عالمياً.
روسيا اليوم
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