أمانة عمان تُعلن حاجتها لموظفين

كما أعلنت جامعات حكومية وخاصة عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس وشواغر أخرى.
وحددت التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم بجانب كل شاغر وفقاً للإعلانات المرفقة أدناه:
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