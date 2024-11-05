 
الثلاثاء 2024-11-05 10:23 ص
 

أمانة عمان تُعلن حاجتها لموظفين

مبنى امانة عمان
مبنى امانة عمان
الثلاثاء، 05-11-2024 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان عن حاجتها لتعيين مهندسين.

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كما أعلنت جامعات حكومية وخاصة عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس وشواغر أخرى.


وحددت التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم بجانب كل شاغر وفقاً للإعلانات المرفقة أدناه:

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