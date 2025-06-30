الإثنين 2025-06-30 09:24 ص
 

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الإثنين، 30-06-2025 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن دعوة مجموعة من المرشحين المدرجة أسماؤهم على موقعها الإلكتروني، للحضور إلى مبنى المؤسسة لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك ضمن إطار التعيين في البرنامج التشغيلي.اضافة اعلان


ودعت المؤسسة المتقدمين الواردة أسماؤهم على الرابط التالي: https://www.jfda.jo/AR/Modules/Careers إلى التواجد في مقر المؤسسة الواقع في منطقة شفا بدران – مرج الفرس – شارع أحمد الكايد القطيشات، بجانب المديرية العامة لقوات الدرك، بحسب المواعيد المحددة لكل مرشح والمبينة أمام أسمائهم على الموقع.

وأكدت المؤسسة أهمية الالتزام بالحضور في اليوم والتاريخ المحددين لكل مرشح، مشيرة إلى أن هذه المقابلات تأتي ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة لاختيار المرشحين للعمل في البرنامج التشغيلي لعام 2025.

ودعت المؤسسة المتقدمين إلى متابعة الموقع الإلكتروني باستمرار لأي مستجدات أو تعليمات إضافية.


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