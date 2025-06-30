إعلان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

ودعت المؤسسة المتقدمين الواردة أسماؤهم على الرابط التالي: https://www.jfda.jo/AR/Modules/Careers إلى التواجد في مقر المؤسسة الواقع في منطقة شفا بدران – مرج الفرس – شارع أحمد الكايد القطيشات، بجانب المديرية العامة لقوات الدرك، بحسب المواعيد المحددة لكل مرشح والمبينة أمام أسمائهم على الموقع.
وأكدت المؤسسة أهمية الالتزام بالحضور في اليوم والتاريخ المحددين لكل مرشح، مشيرة إلى أن هذه المقابلات تأتي ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة لاختيار المرشحين للعمل في البرنامج التشغيلي لعام 2025.
ودعت المؤسسة المتقدمين إلى متابعة الموقع الإلكتروني باستمرار لأي مستجدات أو تعليمات إضافية.
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