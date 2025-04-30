إعلان من وزارة الزراعة لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

وأكدت الوزارة أن عدم الحضور خلال الفترة المحددة يُعتبر استنكافًا عن التعيين.
أسماء المرشحين:
لوظيفة مهندس زراعي:
لبنى محمد سليمان الرواشدة
محمد عوض حامد الصرايرة
لوظيفة مأمور مقسم:
محمد علي عبد الوهاب محمد الحسني
نسرين فيصل عزت علي زامل
إسلام حماده محمود شاهين
هادي إبراهيم إسماعيل المهيرات
الوثائق المطلوبة لاستكمال التعيين:
(2) صور شخصية
كشف إشعار من الضمان الاجتماعي (مشترك أو غير مشترك)
الكشف التفصيلي باشتراكات الضمان الاجتماعي
صورة مصدقة عن آخر مؤهل علمي (شهادة جامعية لوظيفة مهندس زراعي، أو شهادة ثانوية عامة فما دون لوظيفة مأمور مقسم)
معادلة شهادة البكالوريوس للمؤهلات من خارج الأردن (إن وُجدت)
وثيقة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية (لمأمور مقسم)
شهادة مزاولة المهنة والعضوية من النقابة المختصة (لنقابة المهندسين الزراعيين أو البيطريين – لوظيفة مهندس زراعي) سارية لعام 2025
وثيقة من وزارة التعليم العالي تثبت عدم الحصول على البكالوريوس (لوظيفة مأمور مقسم)
وثيقة من جامعة البلقاء التطبيقية تثبت عدم الحصول على الدبلوم الشامل (لوظيفة مأمور مقسم)
وثيقة من وزارة الصناعة والتجارة تثبت عدم وجود شراكة أو ملكية لمؤسسة أو صفة تاجر
صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة
صورة مصدقة عن الهوية الشخصية
صورة مصدقة عن شهادة الميلاد
صورة مصدقة عن دفتر العائلة
شهادة عدم محكومية حديثة
شهادة خبرة مصدقة باشتراكات الضمان (إن وجدت)
رقم حساب بنكي ورقم IBAN مصدق من البنك
-
أخبار متعلقة
-
امتحان تنافسي في الجامعة الأردنية لاستكمال التعيينات الإدارية - أسماء
-
الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف المؤسسات والوزارات - اسماء
-
وظائف حكومية شاغرة ومدعوون للمقابلة - أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين- اسماء
-
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات لوظائف إمام وطابع - أسماء
-
مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين في صندوق المعونة الوطنية - أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية- أسماء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء