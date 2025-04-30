الأربعاء 2025-04-30 09:30 ص
 

إعلان من وزارة الزراعة لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأربعاء، 30-04-2025 07:47 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة عن دعوة عدد من المرشحين المدرجة أسماؤهم أدناه لمراجعة مبنى الوزارة الكائن في شارع الأردن مقابل مستشفى الملكة علياء العسكري – مديرية تنمية وإدارة الموارد البشرية / قسم تخطيط الموارد البشرية، وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم في وظائف "مهندس زراعي" و"مأمور مقسم"، خلال أوقات الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4 أيار 2025، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 15 أيار 2025.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن عدم الحضور خلال الفترة المحددة يُعتبر استنكافًا عن التعيين.

أسماء المرشحين:
لوظيفة مهندس زراعي:
لبنى محمد سليمان الرواشدة
محمد عوض حامد الصرايرة
لوظيفة مأمور مقسم:
محمد علي عبد الوهاب محمد الحسني
نسرين فيصل عزت علي زامل
إسلام حماده محمود شاهين
هادي إبراهيم إسماعيل المهيرات

الوثائق المطلوبة لاستكمال التعيين:

(2) صور شخصية
كشف إشعار من الضمان الاجتماعي (مشترك أو غير مشترك)
الكشف التفصيلي باشتراكات الضمان الاجتماعي
صورة مصدقة عن آخر مؤهل علمي (شهادة جامعية لوظيفة مهندس زراعي، أو شهادة ثانوية عامة فما دون لوظيفة مأمور مقسم)
معادلة شهادة البكالوريوس للمؤهلات من خارج الأردن (إن وُجدت)
وثيقة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية (لمأمور مقسم)
شهادة مزاولة المهنة والعضوية من النقابة المختصة (لنقابة المهندسين الزراعيين أو البيطريين – لوظيفة مهندس زراعي) سارية لعام 2025
وثيقة من وزارة التعليم العالي تثبت عدم الحصول على البكالوريوس (لوظيفة مأمور مقسم)
وثيقة من جامعة البلقاء التطبيقية تثبت عدم الحصول على الدبلوم الشامل (لوظيفة مأمور مقسم)
وثيقة من وزارة الصناعة والتجارة تثبت عدم وجود شراكة أو ملكية لمؤسسة أو صفة تاجر
صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة
صورة مصدقة عن الهوية الشخصية
صورة مصدقة عن شهادة الميلاد
صورة مصدقة عن دفتر العائلة
شهادة عدم محكومية حديثة
شهادة خبرة مصدقة باشتراكات الضمان (إن وجدت)
رقم حساب بنكي ورقم IBAN مصدق من البنك


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