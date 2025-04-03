الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات لوظائف إمام وطابع - أسماء

الوكيل الإخباري- تدعو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السادة المرشحين التالية أسماؤهم، والذين تم اختيارهم وفقًا لأعلى النقاط التنافسية، لمراجعة مبنى الوزارة جبل الحسين / شارع الرازي / وحدة خدمة الجمهور، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، يوم الموعد المحدد لكل منهم، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.



يرجى إحضار بطاقة الأحوال المدنية، وكل من يتخلف عن الحضور يُعتبر مستنكفًا.



الثلاثاء 2025/4/8



وظيفة /امام



الكرك/قصبة الكرك



محمد ابراهيم عوده الملاحمة



محمد زهير احمد الكساسبة



محمد عبد ربه محمد الذنيبات



البلقاء/عين الباشا



مالك خالد يوسف الجلعود



نزال محمد ظاهر الخوالده



الاربعاء2025/4/9



وظيفة/طابع



العاصمة

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