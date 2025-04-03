الخميس 2025-04-03 03:56 م
 

الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات لوظائف إمام وطابع - أسماء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الخميس، 03-04-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-   تدعو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السادة المرشحين التالية أسماؤهم، والذين تم اختيارهم وفقًا لأعلى النقاط التنافسية، لمراجعة مبنى الوزارة جبل الحسين / شارع الرازي / وحدة خدمة الجمهور، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، يوم الموعد المحدد لكل منهم، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.

يرجى إحضار بطاقة الأحوال المدنية، وكل من يتخلف عن الحضور يُعتبر مستنكفًا.

الثلاثاء 2025/4/8

وظيفة /امام

الكرك/قصبة الكرك

محمد ابراهيم عوده الملاحمة

محمد زهير احمد الكساسبة

محمد عبد ربه محمد الذنيبات

البلقاء/عين الباشا

مالك خالد يوسف الجلعود

نزال محمد ظاهر الخوالده

الاربعاء2025/4/9

وظيفة/طابع

العاصمة

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احمد صخر نايل الزبن

امجد عوض عبد الله الدليمان

انس ابراهيم عبدالرحمن الشيخ محمد

اياد محمد وائل ابو علي

ثائر علي احمد الغزو

جعفر حسام عبد الرحمن النوايسه

رامي لطفي يوسف البواب

سلطان توفيق راشد الذريوات

سمير عصام عبدالحافظ الربيحات

صقر محمد عواد ابوزيد

عبدالله عياده حمد خليل

علاء محمد ابراهيم ابراهيم

عمار وليد فاروق القبلاوي

قصي انور عبدالعزيز الحراسيس

ماجد عامر خليل البيارى

محمد عارف حسن الزيدان

معاذ سلامه فليح السحيم

معاذ فيصل عليان ابوحماد

مهدي عصام تيم موسى

ناهد سعد عبدالكريم السكارنه

نضال عبدالناصر حمدان الجدع

الخميس 2025/4/10
وظيفة/طابع

معان

احمد فيصل ابصيص الطقاطقه

باسل علي حميد العثامنه

عمر مصطفى محمود ابو عوره

الطفيلة

عبدالله غازي رجا الحنيفات

محمدعلاء بادي محمد الزريقات

معاذ احمد حماد القطيطات

الكرك

عبيده محمد حسين الضمور

محمد فرحان صالح الشقور

مادبا

ابراهيم موسى ابراهيم العثامنة

طلال محمد يوسف الخطيب

محمد عبدالله موسى اللبابده

اربد

اسامه شامخ احمد بني عيسى

بشار رجا صالح الشنوب

الزرقاء

احمد وليد محمد غنام

مدحت هشام عبد الفتاح ابو شهاب

 
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