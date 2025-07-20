"التربية" تدعو مرشحين لمقابلات شخصية لوظائف معلمين ومعلمات

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المرشحين الاستعلام عن تاريخ وتوقيت المقابلة الشخصية من خلال الرقم الوطني عبر الرابط الإلكتروني: academy.moe.gov.jo/HRI
وأكدت الوزارة أن المقابلات ستُعقد في العاصمة عمّان، وتحديداً في مدرسة الأميرة رحمة، الكائنة في منطقة الشميساني، خلف المستشفى التخصصي وبالقرب من مدرسة عين جالوت، "موقع المدرسة على خرائط جوجل"
وشددت "التربية" على ضرورة الالتزام بجملة من التعليمات، من أبرزها:
إحضار مصدقة البكالوريوس الأصلية التي تحتوي على التقدير والمعدل، أو صورة مصدقة عنها بختم حي.
إحضار البطاقة الشخصية سارية المفعول والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
منع دخول المرافقين إلى حرم مركز المقابلات.
منع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة المقابلة.
التقيد التام بموعد الجلسة والقاعة المخصصة.
إحضار قلم حبر أزرق جاف.
وأكدت الوزارة أن كل من يتخلف عن حضور المقابلة في الوقت المحدد سيُعتبر منسحباً من المنافسة على الوظيفة.
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