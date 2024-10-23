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التربية تعلن حاجتها لمعلمين

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لمعلمين ذكور من حملة شهادة البكالوريوس.

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كما أعلنت عن حاجتها لملء شواغر من الحاصلين على شهادة برنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.


وتاليا التفاصيل:

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