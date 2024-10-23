التربية تعلن حاجتها لمعلمين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لمعلمين ذكور من حملة شهادة البكالوريوس.

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كما أعلنت عن حاجتها لملء شواغر من الحاصلين على شهادة برنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.



وتاليا التفاصيل:







