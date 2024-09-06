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الحكومة تقرر احالة موظفين في وزارة التربية الى التقاعد - اسماء
افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن
رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي
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اللواء فايز الدويري يُعلق عبر "الوكيل " على خبر وفاته
لا إصابات بحريق عدادات كهربائية بطبربور (فيديو)
الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24
فلسطين
فلسطين
ترامب يهدد الجامعات بسبب (الدعاية ضد إسرائيل)
161 ألف طفل حصلوا على مطعوم شلل الاطفال في جنوب غزة
إعلام عبري: واشنطن غاضبة من تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا
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ملاعب
مبابي يعود إلى باريس لخوض مباراته الأولى بعد انتقاله إلى ريال مدريد
بغياب ميسي..الأرجنتين تهزم تشيلي في تصفيات كأس العالم
التعمري يغيب عن لقاء المنتخب الوطني أمام فلسطين بعد تعرضه لإصابة
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أخبار الشركات
كيف أحدثت سامسونج ثورة في التكنولوجيا المرئية لألعاب الفيديو باستخدام HDR10+ GAMING
هكذا غيرت "كريم رايدز" الحياة اليومية وأعادت صياغة وتعريف مفهوم التنقل السهل والموثوق
شركة القدس للتأمين تطلق برنامجها التدريبي "أكاديمية JICO"
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