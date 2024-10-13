التربية تعلن عن الدفعة الثامنة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

في الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.
وأكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وقالت انه سيستمر تسليم العقود لغاية نهاية دوام الخميس (15/ 10/ 2024).
يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.
يراجع أبناء إقليم الجنوب (محافظة الكرك, محافظة معان, محافظة الطفيلة, محافظة العقبة) وأبناء إقليم الشمال الواردة أسماؤهم أدناه مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.
ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.
ابتهال محمد ذوقان الحماد
ابراهيم يوسف محمود الراجبي
احلام خليل ابراهيم ابو رضوان
احلام عايد احمد المشاقبه
احمد جميل احمد يعقوب
احمد سليم محمود الزواهره
احمد عبد العزيز اديب ابو سنينه
احمد موسى عيسى الراعي
اخلاص فخري موسى المشاعله
اروى محمد مسلم النعمات
اريج نزيه فرحان شرادقه
اسامه جمعه عطا الله ابواسبيتان
اسراء محمد صبحي فرح
اسراء محمد عبد الله ابو صبيح
اسراء محمد علي ابو شارب
اسراء نافز محمد الخطيب
اسلام خميس محي الدين قمر
اسلام عبد الله سليمان ابو صعيليك
اسلام علي عوض الصوالحه
اسلام محمد سلامه المعرعر
اسيل حامد محمد الروبي
اسيل علي محمد الحضرمي
اسيل عواد خلف السعادنه
اعتدال محمود اصغير المساعيد
افنان بسام عبد الجليل الحراحشه
الاء احمود احمد العليمات
الاء خالد محمد الشرع
الاء خالد يوسف ابو عياش
الاء عمر عبد المجيد البدارين
امال عبد الرحمن علي عوده
اماني محمد سليمان ابو حلوان
امل احمد عوده بني خالد
امل حسن رويعي الحمدات
امل سليمان عوده العتايقه
امل محمود مصطفى زغول
امنه عبد الله محمد الركيبات
انعام عباس احمد يوسف
انوار جهاد سليمان بشتاوى
انوار فراس محمد الزغول
ايات جبر خالد الرملي
ايات محمد خير حسين ابازيد
ايمان حسن محمد الراشد
ايمان خالد عبد الله المحارب
ايمان رسمي سلامه ابو غليون
ايمان عارف فالح العلي
ايمان علي حماد عيد
ايمان علي ضيف الله الموسه
ايمان عيسى خليل المحروق
ايناس عاطف يونس زعارير
ايناس مفيد صبحي ابو عيشه
ايه تيسير عطاالله العدينات
آيه حسام مصطفي داود
براءه احمد سالم الدعجه
بكر يعقوب ابراهيم الصويص
بيان خليل عياد البوات
بيان ضيف الله حمدان الفلاح
بيان نوح علي زعارير
تسنيم واصف محمد العايد
تغريد محمد احمد المناصير
تقى خالد عبد الحميد الحمادنه
تماني مطلب سالم السلايطه
تهاني صالح عطوي المناحي
جواهر ابشيتان فالح التوايهه
حسام محمد سالم النويران
حسان نايل حسن الخراز
حسن حسين حسن الجونه
حلا محمد خليل المصري
حليمه فهد محمد ابو شما
حنان حسان عبد المهدى السليحات
حنان فواز محي الدين جباره
حنين محمد خضر الجنازره
حنين محمود عبدالحي العناتي
خلود فرحان يعقوب الشديفات
خلود فهد عطا الله السيبيه
دانا احمد حمدان العرني
دانيه زياد عيسى النعيمي
دلال سلامه صباح العزازمه
دلال علي سنيان العمامره
ديانا عبد الناصر احمد اليماني
ديانا نمر احمد البدوي
ديما سليم مطيع ابو سليم
ذكريات فايد كاين الحميان
رابحه غالب محمد العتوم
رابعه خلف فرج الخوالده
رابعه نضال فهد الكريميين
راما عادل يوسف قازان
راويه نادر محمد جرادات
رحمة الله صابر عامر ظاهر
رغد عبد الحميد بليشان العطيوى
رغد فايز محمد الطوالبه
رغدا سراب محمد العتيبي
رنا اسماعيل محمود مصطفى
رنا مظهر بشير جرار
رنيم ابراهيم عبدالكريم المزايده
رنيم عمر وحيد الحداد
رهف حسن عمر سالم
روان ايمن اسماعيل الجابرى
روان جمال راشد العزه
روان يوسف سالم الحاوى
رويده محمود علي العنانزه
رؤى حسن ابراهيم الطوالبه
رؤى عمر احمد ابو عليان
رؤى محمد يوسف ابو علي
رؤيا مصطفى محمود طعم الله
ريم صالح بكر التايه
ريموندا منير فضل مستريحي
زيد عفيف يوسف المشارفه
ساجده ياسين عبد الله الخطاطبه
ساره عزام احمد الجمال
سبتيه سعد يوسف المعين
سجى صلاح سليمان ابو يحيى
سحر عوض جريد الفلاح
سرحان محمد سرحان العبد
سلام احمد خلف حسن
سلام حسين ذيب الزبيدى
سلمان محمد سلمان الحمادين
سلمى مصطفى سليمان الخشاشنه
سمر شاتي محمد شهاب
سميه مطاوع شريقى عويمرات
سناء انور عوض الله الطويل
سناء علي موسى الشديفات
سهى محمد خالد الخطيب
سوسن مثقال علي المومني
شادي رافت سلامه القواقنه
شاديه سليمان فلاح الشمالات
شروق علي سعدات مصطفى
شروق علي محمد ابو راشد
شروق محمد حامد ابو زايد
شريف قاسم شريف الطريفي
شيرين شحاده نهار سبيتان
شيماء محمد نعيمى الشخاتره
صابرين رائد محمود محمود
صابرين صبحي حسن عبد الرازق
صهيب ربحي محمد المومني
ضحى محمد نهار الشرفات
ضحى مصطفى موسى جرادات
ضياء الحق عمر احمد بركات
عاتكه محمد سليمان عبابنه
عاليه عبدالله محمد الشوابكه
عامر احمد عثمان ابو عدس
عبد الرحمن ناجح محمود الزيادنه
عبد العزيز نضال عبد العزيز ابو سل
عبد الله خضر ابراهيم ابو شريخ
عبد الله وليد حسان محمد علي
عبير نايف محمود ابوشقير
عصمت احمد محمود فقيه
عنود وليد محمد عبابنه
عين صبح جمعه الزومان
غصون عاهد اسماعيل المجالي
غصون فارس فلاح الرواشده
غفران نعمان عبد اللطيف كمال
غيث عبد الله ياسين شطناوى
فادي حسين علي الفريحات
فارس حسين سلام العتايقه
فارس سليمان فتحي فيري
فاطمه ابراهيم صبحي السواخنه
فاطمه احمد سليمان المرايات
فاطمه خلف عناد السرحان
فتحيه خلف حسان الحويطات
فراس خليل علي صافي
فرح نضال احمد زواهره
فرح هاني علي المومني
فريال محمد سليمان المحاسيس
فكر موسى سالم الزيادات
فيروز محمد شفيق احمد زيتون
كوثر عبد الله عبد الفتاح النجمي
ليث حميد محمد ابو صعيليك
ليث ماهر محمد عليمي
لينا عبد الكريم خلف الزيود
لينا عبد الله رضا عمر
لينا موسى عبد الرزاق درادكه
مثايل سويلم عواد العتايقه
مجد حسين علي المراعيه
مجد محمود موسى ابو العسل
مجد هاني عوده خوالده
مجدولين محمد احمد الدلابيح
محمد خليل سالم العجالين
محمد عبد الله علي الطهراوي
محمد ممدوح محمد اهديب
محمد وحيد ياسين جرادات
محمد يوسف محمود احمد خليل
محمود كمال اسماعيل المسيمي
مريم سمير عمر بركات
معتز محمد فوزي احمد
معن يوسف عوض المراشده
ملاك حاتم هاشم ابو الرب
ملك محمد يوسف ابو دارى
ممدوح دخل الله عبد القادر الهواوشه
منال محمد شنار البشيش
منال محمود احمد الفيومي
مهند نصر محمد البزور
ميرفت محمود حسن الجعابنه
ميمونه طالب كريم النعيمات
ناديه حسام محمد حماده
نداء عمر محمد طاهر ابو اسعد
ندى فراس صلاح حمدان
نسرين ابراهيم محمود النعامي
نسرين فؤاد مصطفى ذياب
نعمه سليمان سلمي المحمديين
نوال نهار خليفه السليحات
نور ايوب حمد ابو طماعه
هاجر مسلم رضوان رحال
هاديه اياد نصر البله
هاله محمد سليمان ابو صعيليك
هبه ابراهيم انور اسماعيل
هبه حاتم حامد ابو الزيت
هبه عبد الكريم عايد الكيلاني
هبه محمد خالد ماجد
هدى محمد عبد الله عبد الله
هديل داود محمد سلطان
هديل عمر محمد القرعان
هديل محمد هاشم زكي الحتو
هزار يوسف خالد جابر
هناء سعدي سليمان الغرابات
هناء علي حسن زواهره
هنادي علي مصلح الخطيب
هند كامل محمد الرويعي
وجدان محمد حسين ابو شندي
وعد حسين علي المراعيه
ولاء محمد عبد الفتاح الحديدى
يحيى سالم سلامه الطواقين
يزن محمد عبدالله ابو الرب
يسرى علي محمد الشياب
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