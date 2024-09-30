التربية تعلن عن الدفعة الخامسة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

في الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.
وأكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وقالت انه سيستمر تسليم العقود لغاية نهاية دوام الأربعاء (2/ 10/ 2024).
يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.
يراجع أبناء إقليم الجنوب (محافظة الكرك, محافظة معان, محافظة الطفيلة, محافظة العقبة) وأبناء إقليم الشمال الواردة أسماؤهم أدناه مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.
ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.
وتاليا الأسماء:
ابتسام علي حسن عمايره
ابسام محمد عطالله القراله
ابتسام ناجي حسين المعايطه
ابتهاج جمال عبد الجواد العكش
ابتهاج سالم حمد الحريزات
ابتهال محمد عبد المجيد السويطي
ابراهيم فتوح فتحي ارشيد
ابراهيم مامون موسى موسى
اتحاد محمد علي عتوم
احلام حسين عبد الرحمن الحلاحله
احلام خميس ياسين حبول
احلام فواز حسين الدقس
احمد ابراهيم غازى حشاش
احمد زيدان حمود حجاحجه
احمد عصمت خلف الصرايره
احمد فائز رمضان الحاج علي
احمد محمد ابراهيم يعاقبه
اخلاص سالم سويلم الخليفي
اخلاص وائل مرضي الدراوشه
اريج رستم سليمان السعايده
اريج عبد القادر يوسف طنبوز
اريج عقله عناد البراك
اريج فؤاد احمد صالح
اريج محمد جاد الله السوالقه
اريج محمد مطرد الخلف
اريج محمود علي بني خالد
اريوف عبد الله مفلح الحجايا
اسراء توفيق محمود خليل
اسراء محمد جمعه يوسف مالك
اسراء محمود عبد الكريم الصمادي
اسراء يوسف احمد حسين
اسلام حابس عبد الله الرواشده
اسلام صالح فلاح الخوالده
اسلام عبد المهدى رضا الجراح
اسماء احمد محمد القيسي
اسماء حسن عبد المرعب
اسماء عبد الرحيم هندي خوالده
اسماء عيسى علي صالحه
اسماء محمد يوسف خضيرات
اعتدال راضي ادهيمان الزبن
اكرام علي محمد القضاه
الاء ابراهيم احمد ابو معيتق
الاء بسام علي القيسي
الاء جوهر حسين جواهره
الاء حابس سليمان الطعاني
الاء حامد علي العويوي
الاء سعد فلاح الحديد
الاء عبد الفتاح احمد الراعوش
الاء علي عوض الحديدى
الاء فايز احمد ملكاوي
الاء محمد موسى ابو عزب
الاء محمد يوسف صالح
الاء محمداحمد محمود المحيسن
المثنى زيد حماد القراله
الهام محمد سلامه ابو حسين
امام طالب علي النسور
اماني احمد يوسف عليمي
اماني خالد محمد الخزاعله
اماني راسم محمود الريماوى
اماني سليمان عواد الخوالده
اماني صقر محمد محمد
اماني عايد احمد العوران
اماني نجيب فوزات الفريحات
اماني نضال سليمان ابو ليل
امل حمد عوده الشرفات
امل خالد حيان المساعيد
امل علي فهد الشرفات
امل عواد سعد الخوالده
امل مصطفى حسين قواديس
امل مفضي زعل سماره
امل نصر الدين عطيه هياجنه
امل نعيم سعيد الصمادى
امنه خلف علي الحلايبه
امهله عبد الله مرضي السميحيين
اميره جمال اسماعيل الحسني
اميره سعود شتيوي الشرفات
اميمه احمد يوسف خضر
اميمه عبد العزيز ابراهيم الحشوش
اميمه مسلم احمد المشاقبه
اناس احمد محمود ابو دوش
اناس محمود عبد الرحمن ابو جوده
انتصار محمد احمد مياس
انس حسن محمد عمر
انصاف نزال حتمل السرحان
انفال عبد الرزاق درويش المسيعدين
انوار ظاهر مزيد الحوت
ايات زياد عبد الرحمن الفيومي
ايات محمد رزق الجرايده
ايات محمد هرموش الصبيحات
ايات نبيل اديب عثمان
ايمان توفيق عمر بني عمر
ايمان رفاعي مروح الخالدي
ايمان شاكر عبدالحافظ العجالين
ايمان عبد الله فنخور الشرعه
ايمان عبد الله مفلح القضاه
ايمان عبد جعفر الرشايده
ايمان عطيه حسين ابو الجحاش
ايمان علي احمد غنام
ايمان علي خلف الدليجم
ايمان محمد سلمان ابو سعده
ايمان مصطفى محمد اسعيد
ايمان موسى عبد الله الخواجا
ايمن هويمل سليمان العزازمه
ايناس احمد ثلجي المعاويد
ايناس احمد محمد علي حسن
ايناس اشتيوي محمد الشرعه
ايناس حسن سليمان عثمان
ايناس عاطف احمد الزعبي
ايناس كساب احمد خوالده
ايناس مشهور محمد عوض
ايه منير عبد الرحمن بني هاني
باسمه فايز عبد المجيد احمد
بتول صالح محمد فريج
بتول محمود يوسف القدومي
بثينه علي راجي الخليلي
براءه سهيل خضر الحلو
بلال محمد فريج عثمان
بنان عبد المنعم محمد حجازي
بيان جمال محمد جمعه سليمان
بيان محمد ابراهيم العموش
تغريد سليمان حسن الاحيوات
تمييز عبد القادر محمود بني سعيد
تهاني سليمان عثمان المشاقبه
تهاني عبد الله خليل السعيدات
تهاني مسلم سلمان اللوانسه
ثريا محمد هندى الدهامشه
حسام احمد محمد القواسمه
حكمات سلامه لباد الجحاوشه
حكمه احمد حسين الشوح
حليمه قبلان حمدان الخوالده
حمد محمد سالم الشوره
حمزه احمد عبد الرحمن السعود
حمزه فالح فناطل المسلم
حنان جمعه انور العقايله
حنان راضي علي خطايبه
حنان عبد الحافظ حسن بني ملحم
حنين خالد احمد حماد
حنين عطا مصطفى العقده
حنين علي عياده العدوان
حنين محمد عوده ابراهيم
حيدر ايمن علي الطحاينه
خالد زياد احمد الشوابكه
خالد طخشون مصطفى الروابده
خالد وليد خالد مصلح
خديجه صالح حسن بني ياسين
خلود بسام عبد الفتاح الكفاوين
خلود خلف النيل العظامات
خلود سامي صبحي حسين
خلود وليد خالد علقم
خوله درويش عواد الخزاعله
خوله سلامه ذياب المجالي
خوله محمد صالح الاحمد
خوله محمد مرزوق الرقب
خوله مكحول خلف السرديه
دارين نبيل حسن حسن
دانه عبد الجبار يوسف كتانه
دانيه احمد مفلح الدبايبه
دانيه اسماعيل يوسف السوداني
دعاء ابراهيم محمد غيضان
دعاء احمد عيسى الزغول
دعاء امجد محمد الغبابشه
دعاء سليمان عبد ابو رومي
دعاء محمد ابراهيم حيمور
دعاء يوسف محمد الصعيدى
دعاء يوسف محمد مطر
ديمه تيسير عايش الرشايده
ديمه جمال ابراهيم العزه
راشد عبد القادر علي الربابعه
رافت محمد خلف الحسامي
رانيه شحاده سلامه العوايشه
رانيه محمد علي هياجنه
راويه محمد عيسى اقطيط
رايه حمود فلاح الجهني
رائد نهار محمد المومني
رأفت عارف مرزوق العليمات
ربا عبد الرحمن عبد الرزاق الربيحات
ربى سالم محمد دراوشه
ربى سليمان سلمان السعودي
ربى معتصم اسماعيل صالح
رجاء محمد ابراهيم الدباس
رشا تيسير محمد لطايفه
رشا حسن محمود الصوالحه
رشا عبد الحميد قفطان القاضي
رشا علي محمد شديد
رشا فتحي حسين الشايب
رشا محمد عبدالله زهران
رشا محمود محمد جباره
رلى احمد محمد ابو غريبه
رلى عاهد عبد النبي الابراهيم
رنا اديب محمد محافظه
رنا زكريا عامر الربيحات
رنا عبد الرحمن عامر الرجوب
رنا محمود احمد رصرص
روان ابراهيم حسني شحاده
روان عاطف ياسين حجير
روان عبد الرحمن سلامه الهروط
روان علي حسن العساف
روان علي عفنان النجادات
رولا حسين خليفه الخوالده
رولا موسى محمود الشياب عواد
رويده حسين محمود المصاروه
ريم سليمان ابراهيم القضاه
ريما ابراهيم احمد سعديه
ريما جمال محمد القطامي
ريما سلامه عطيه ابو خرمه
ريما سليم خلف الشرعه
ريما فيصل عبد الله الحنيطي
ريمان علي عايد الزيادات
زمزم احمد نهار السيوف
زيد عبد الرازق محمد جمعه
زيد عمر سعيد الطصلق
زيد محمود محمد ابو عامريه
زين عطا عطان الكعابنه
زينب محمد خليل الحساسين
ساجده احمد طعمه العمري
ساجده حسين داود زيدان
سامرين فتحي اسماعيل الخطيب
ساميه رضا عبد الله الخوالده
سائده عبد الرسول سالم فضه
سبأ عطا الله موسى البدارين
سجود سلامه مفلح العرجان
سجى محمد صلاح مقبل
سحر حسين يوسف عمران
سحر سليم دبش المساعيد
سكينه علي حسين الشوح
سلام قاسم محمد الزعبي
سلام محمود احمد الصوري
سلسبيل خالد حبيب الجمعان
سلمى رجا عبد الرحيم صلاح
سلمى عبد الله محارب الزبون
سليمان خليل محمد الضويمر
سليمان هويمل سليمان العزازمه
سليمان يوسف سليمان ابو خرمه
سماح خالد محمد الشرع
سماح صالح احمد عيساوي
سماح عارف عطيه مريزيق
سماح محمد محمود العيسى
سمر عمر محمد ابو ختله
سمر محمد حسين بني فواز
سمر محمد فايز قدوره
سميه عيسى محمد النجار
سميه محمد طعمه القضاه
سناء خلف عبدالله الدهيمات
سناء ماهر علي المومنى
سناء محمود محمد الشبول
سهير احمد علي الفاضل
سوسن محمد ضيف الله الزوايده
سوسن وحيد احمد الكيلاني
سيف الدين هشام محمود المحاشي
شذى احمد علي خباص
شذى عبد الوهاب عوده الله المدادحه
شرهان عبد الفتاح كريم الصوالحه
شروق منصور محمد الصباحيين
شعاع محمد خضر الخطيب
شيماء احمد حسن غنام
صالحه حمود محمد المساعيد
صباح محمود نايف بني ياسين
صبرين فارس محمد عبد النبي
صفاء جميل ابراهيم الطوايعه
صفيه مفلح سعيد الرحال
صهيب علي ابراهيم ابو هاني
ضحى محمد علي العرامين
ضياء الدين غسان خليل مسلم
طه يوسف سليمان ابو خرمه
عاليه سليمان موسى الملطعه
عامر صالح حامد ابو اسبيتان
عايشه سليمان محمد النعيمات
عائشه محمد خميس عابد
عائشه محمد موسى ابو حسين
عبد الرحمن صالح احمد احمد
عبد الرحمن محمد حسين الزعبي
عبد الكريم بلال محمد ابو غزله
عبد الله خالد عبد الله الشخاتره
عبد الله عطيه مسلم الشاعر
عبد الله علي خليف الزيود
عبد الله محمود علي الزغول
عبيده عبد الله عبد محسن بزه
عبير ابراهيم موسى الخضور
عبير احمد سالم الزريقات
عبير عزمى سليمان الشواهين
عبير محمد حسين بني حمدان
عبير مطيع يحيى العزب
عدي رضوان محمد المومني
عرين عماد خميس مقداد
عطاف ابراهيم احمد الحسبان
علا سعد حسن العضيبات
علا عمر عبد العزيز دردس
علا محمد خير عبد عويدات
علاء منير صبري الصواف
علي عبد الحكيم حسن حسن
علي موسى محمد المراعيه
عليا عقله خلف الزبون
عمر محمد ابراهيم العزه
عمر محمد منذر قاسم
عمر هيثم علي جمعه
عمرو زكريا جبر المحارمه
عهد مد الله عوده النعيمات
عهود محمد فايز الفواز
عهود محمد يعقوب داقور
عيده مسهل خضاره السحيم
غاليه احمد محمد ابو ورده
غدير احمد يوسف الحوامده
غدير لطفي حسن حسين
فاتن سعيد خليل الهمشري
فاتن علي خالد العمري
فاتن محمد عبد الفتاح الشلول
فاتن محمد موسى حسن
فاديا محمد فضل الخرابشه
فاديه سليمان محمد زهره
فاطمه محمد ابراهيم الزعبي
فاطمه محمد علي عدوس
فاطمه مرجي سليمان الدمانيه
فائده رشيد / رشدى طلب العبد الله
فتون علي عايد القطيش
فداء ابراهيم احمد عيسات
فداء محمد اسماعيل علقم
فراس امين جعفر رمضان
فرح محمد حمدان السرحان
فريال محمود سليمان الزيود
فضا عايد موسى العموش
فظا مطلق مبارك العموش
فيصل عبدالله سليمان ابو صعيليك
كفى كمال احمد بركات
كوثر علي زعل الشباطات
لبنى محمد حسن صالح
لولو حسني ابراهيم الشيخ حسين
ليالي خالد ذيب حوراني
ليلى ختم غلب الزبن
ليلى محمود مازن علي سبع العيش
لينا حسن علي ابو مشنك
مالك محمد عوده صالح
ماهر يوسف عوض الرفاتي
مجدلين خضر ممدوح الجبور
محمد ابراهيم الحاج هدبان هديب
محمد ابراهيم سلامه الكلوب
محمد احمد حسين ابو غوش
محمد احمد سلامه نواصره
محمد جميل داود العورتاني
محمد حسين محمد خليفه
محمد حمود احمد الدباس
محمد سعيد باجس احمد
محمد سليم عيسى الصبابحه
محمد شبلي يوسف العتوم
محمد علي زارع هديب
محمد علي عقله العليمات
محمد عيسى احمد الربابعه
محمد فياض سالم المساعيد
محمد منير محمود عبيدات
محمد نضال محمد الدرابيع
محمود ابراهيم اسعد ربيع
محمود سالم مسلم التلاحمه
محمود عبد الرزاق حسين النبابته
محمود عماد محمد الحساسنه
مرام سامي محمد عزام
مرام عبد الله سليمان شرادقه
مروه احمد رجب ابو الشعر
مروه زهير موسى زهران
مروه محمد سلمان ابو غليون
مريم ابراهيم برجس عساف
مريم احمد نجيب طه
مريم سميح محمد الحيح
مريم عبد العزيز محمد غانم
مريم محمد حسن بيادره
مصعب خالد عبد الخالق العتله
مصعب محمد محمود المشط
معاذ امجد مسلم سليمان
ملاك خلف عبد المجيد العدوان
ملاك علي محمد عبابنه
ملاك غازي اهزيم الزبن
منال صالح يوسف ابو نجم
منال عطيه حمدان عيسى
منال محمد يعقوب ابراهيم
منال محمد يوسف الشهايبه
منال محمود حسين جلال
منال نبيل سامي احمد
منتهى غالب ابراهيم غيث
منتهى نافع عيد الرقبان
منى سالم طلب الزبون
منى شعبان علي عبد المعطي
منى فايز عبد اللطيف اعرج
منى مبارك عليان السرديه
مها عبد الله عيد ابو سمره
مهند محمد سليمان جابر
موسى نائل موسى حسين
مي عنان نمر الخطيب
مياده محمود احمد التميمي
ميساء حسن سليم المومني
ميساء علي محمد عرايضه
ميساء محمود موسى يونس
ميسون نافذ محمود غبن
ناديه ابراهيم محمد لافي
نايفه عبد صباح المصبحين
نجود يوسف علي الشوابكه
ندى صالح سالم ابوصعيليك
نسرين ابراهيم منكف الطوال
نسرين جوهر زكي اسماعيل
نسرين خلف سليمان الثوابيه
نسرين عليان عواد الحويدي
نسيم عبد الله ابراهيم العثامين
نمر وسيم عبد القادر العبد نمر
نوال احمد عوده الحمادين
نور عبد الله علي الجراح
نور علي عبد الله الطهراوى
هاجر عبد الكريم عبد الله الدواغره
هاجر عبدالرحمن سالم العكايله
هاله امين طاهر القرعان
هاله محمد علي المرعي
هبه اكرم سليمان طبيشي
هبه خالد قاسم ابوعيشه
هبه عيد عبد ربه ابو صعيليك
هبه مصطفى عبد ربه الشيخ
هبه وليد محمد ابو فروه
هدايه صالح حسن حمدان
هدى محمد منيزل الخزاعله
هدى مروان حسن ابو خضر
هناء انيس محمد طيفور
هناء محمد نواف محمد سعيد تيم
هنادي خالد محمود ابو محفوظ
هند خالد يوسف الضمور
هند منصور سلامه ابوعساف
هيام احمد سليمان كساسبه
وجدان هلال محمود الكوفحي
وفاء حسن احمد الخطيب
وفاء خلف عواد الهزاع
وفاء عقيل خالد المساعيد
وفاء عواد تومان التوايهه
وفاء محمد مصطفى ابو عريش
وفاء محمود موسى السويطي
ولاء تيسير شبلي مومني
ولاء حمدان سالم عليمات
ولاء غضيان صادق العوض
وئام سامي عبد الهادي الطنطاوي
ياسمين جهاد علي الشعيبي
ياسمين ربحي عطا حمدان
ياسمين عليوي عايد المساعيد
ياسمين ماجد محمد موسى
ياسمين محمد نجيب عبد العزيز البلبل
ياسمين هاشم عبدالله هديب
يزن عبدالسلام سلمان خوالده
يوسف حابس خلف ابوضريس
يوسف منصور محمد طنبوز
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