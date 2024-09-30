التربية تعلن عن الدفعة الخامسة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء الدفعة الخامسة من المرشحين للعام الدراسي 25/24 للحصول على منحة لدراسة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين المنتهي بالتعيين، على نفقة الوزارة

في الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.



وأكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.



وقالت انه سيستمر تسليم العقود لغاية نهاية دوام الأربعاء (2/ 10/ 2024).



يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.



يراجع أبناء إقليم الجنوب (محافظة الكرك, محافظة معان, محافظة الطفيلة, محافظة العقبة) وأبناء إقليم الشمال الواردة أسماؤهم أدناه مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.



ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.



وتاليا الأسماء:

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