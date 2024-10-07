التربية تعلن عن الدفعة السادسة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

في الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.
وأكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وقالت انه سيستمر تسليم العقود لغاية نهاية دوام الأربعاء (9/ 10/ 2024).
يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.
يراجع أبناء إقليم الجنوب (محافظة الكرك, محافظة معان, محافظة الطفيلة, محافظة العقبة) وأبناء إقليم الشمال الواردة أسماؤهم أدناه مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.
ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.
وتاليا الأسماء:
احلام خليل ابراهيم ابو رضوان
احلام رزق الله ناصر العليمات
احلام عايد احمد المشاقبه
احمد جميل احمد يعقوب
احمد عبد العزيز اديب ابو سنينه
احمد عثمان عبد العزيز البطوش
احمد موسى عيسى الراعي
اخلاص فخري موسى المشاعله
اروى محمد مسلم النعمات
اريج احمد سليمان المرايات
اريج نزيه فرحان شرادقه
اسامه جمعه عطا الله ابواسبيتان
اسلام خميس محي الدين قمر
اسلام محمد سلامه المعرعر
اسيل حامد محمد الروبي
الاء ابراهيم حسن ابو طير
الاء صبحي سليمان ابو غازى
اماني ابراهيم سليمان ابو قديري
اماني عثمان محمد يونس
امل احمد زيدان مستريحي
امل سليمان عوده العتايقه
امل محمود مصطفى زغول
انوار فراس محمد الزغول
ايات جبر خالد الرملي
ايمان احمد عبد الهادي الرماضنه
ايمان حسن محمد الراشد
ايمان عارف فالح العلي
ايمان علي احمد عواد
ايمان عيسى خليل المحروق
ايه تيسير عطاالله العدينات
ايه مرجي عقل بني خالد
بتول محمد احمد العويدات
بسمه محمود مصطفى الصمادى
بكر يعقوب ابراهيم الصويص
بيان خليل عياد البوات
تغريد محمد احمد المناصير
تماني مطلب سالم السلايطه
جعفر محمد حماد عليوات
جواهر ايمن احمد الصالح
حسان نايل حسن الخراز
حسن حسين حسن الجونه
حسين نبيل حسين ياغي
حنان حسان عبد المهدى السليحات
حنان فواز محي الدين جباره
حنين زياد راجي الشعار
خديجه منصور حسين مختار باشا
خلود فهد عطا الله السيبيه
دانا احمد حمدان العرني
دانيه زياد عيسى النعيمي
دعاء عبد الله ابراهيم رحاحله
دعاء كريم احمد المساعيد
دلال سلامه صباح العزازمه
ديانا عبد الناصر احمد اليماني
ديانا نمر احمد البدوي
رابحه غالب محمد العتوم
راما عادل يوسف قازان
راويه نادر محمد جرادات
رغد عبد الحميد بليشان العطيوى
رنا محمد حسن بني حمد
رهام محمود مصطفى مومني
رهف حسن عمر سالم
روان ايمن اسماعيل الجابرى
ريموندا منير فضل مستريحي
زكريا غالب احمد المشاقبه
زيد عفيف يوسف المشارفه
زيد محمد سالم ابو راجوح
ساجده ياسين عبد الله الخطاطبه
سامي محمد احمد الوليدى
سبتيه سعد يوسف المعين
سجى سلحوب فياض الهجو
سعاد اشليوح سويلم المساعيد
سلمى مصطفى سليمان الخشاشنه
سميه مطاوع شريقى عويمرات
سناء انور عوض الله الطويل
سهام محمد حسن الخواجا
سهى محمد خالد الخطيب
سوسن خلف عقله الرجيلات
شاديه سليمان فلاح الشمالات
شروق أحمد محمد الـمواجده
شروق حسين فرحان القطاطشه
شروق علي سعدات مصطفى
شيرين علي حمدان عقله
شيماء محمد نعيمى الشخاتره
صفاء محمد خلف الغليلات
ضحى محمد نهار الشرفات
طفله سويلم مضعان العزازمه
عاهد غالب احمد المشاقبه
عبد الرحمن ناجح محمود الزيادنه
عبير محمود عارف عبيدات
عبير نايف محمود ابوشقير
عرين بلال محمد الفقيه
عصمت احمد محمود فقيه
عماد الدين محمود عبد الفتاح الحسن
عمر خالد جبريل جبريل
عين صبح جمعه الزومان
غيداء عماد ناصر بلاسمه
فارس حسين سلام العتايقه
فاطمه احمد سليمان المرايات
فاطمه خلف عناد السرحان
فاطمه محمد سرور الحوامده
فرح محمد فهاد الخريشه
فريال محمد سليمان المحاسيس
كوثر عبد الله عبد الفتاح النجمي
لمياء احمد سالم المشاقبه
مجد هاني عوده خوالده
مجدولين محمد احمد الدلابيح
محمد احمد ابراهيم ابو ركب
محمد خليل سالم العجالين
محمد ممدوح محمد اهديب
معتز محمد فوزي احمد
ملك محمد يوسف ابو دارى
ممدوح دخل الله عبد القادر الهواوشه
منال محمد شنار البشيش
ميرفت احمد محمد قرقوده
ميرفت محمود حسن الجعابنه
نوال نهار خليفه السليحات
نور جواد عبدالكريم الدواغره
هاديه اياد نصر البله
هاله محمد سليمان ابو صعيليك
هبه خليل عيد المزرعاوي
هديل داود محمد سلطان
هديل عمر محمد القرعان
هديل محمد هاشم زكي الحتو
هناء علي حسن زواهره
وفاء محمود اسماعيل صالح
يحيى سالم سلامه الطواقين
.✅ الأربعاء ( 9/ 10/ 2024 )، الساعة: (10:00) صباحًا
ابتسام احمد شبيب ابو سماقه
ابتسام جعفر حسين الذيابات
ابراهيم يوسف محمود الراجبي
احلام احمد عبد الله هيلات
احمد سليم محمود الزواهره
اسراء احمد ابراهيم راجح
اسراء جمال محمد ياسين
اسراء محمد صبحي فرح
اسراء محمد علي ابو شارب
اسلام علي عوض الصوالحه
اسماء حسين عواد الخزاعله
اسماء محمد صالح السلوط
اشرف خالد سليمان المومني
الاء احمود احمد العليمات
الاء عبد محمود عواد
امال خليل يوسف الفقي
امال عبد الرحمن علي عوده
اماني اكرم محمود العكش
اماني عمر محمد منصور
اماني محمد سليمان ابو حلوان
امل عبد السلام حسن سالم
انتصار محمد حمدان الشخاتره
انعام عباس احمد يوسف
ايمان علي حماد عيد
ايمان فارس سالم ابو شندى
ايناس عاطف يونس زعارير
ايناس مفيد صبحي ابو عيشه
ايه نبيل عبد العزيز خلف
بلقيس نواف موسى الموسى
بيان ضيف الله حمدان الفلاح
بيان نوح علي زعارير
تسنيم واصف محمد العايد
تقى خالد عبد الحميد الحمادنه
حلا محمد خليل المصري
خلود فرحان يعقوب الشديفات
دعاء سليمان احمد ابو شارب
دلال علي سنيان العمامره
ديما سليم مطيع ابو سليم
رابعه خلف فرج الخوالده
رابعه نضال فهد الكريميين
رغد فايز محمد الطوالبه
رنا اسماعيل محمود مصطفى
رنا محمد سالم الراجودي
رنيم ابراهيم عبدالكريم المزايده
روان جمال راشد العزه
رؤى حسن ابراهيم الطوالبه
رؤى عمر احمد ابو عليان
ريم علي سعد العجلوق
ساره عزام احمد الجمال
ساره محمد سالم طناش
سالم محمد سالم طناش
سجا عيسى احمد بني فواز
سجى صلاح سليمان ابو يحيى
سحر عوض جريد الفلاح
سلام حسين ذيب الزبيدى
سلطان علي رفيق علي
سمر شاتي محمد شهاب
سناء جميل حسين مبروك
سناء علي موسى الشديفات
سناء فوزي صايل الوحيدي
سناء محمد حميدى عبيدات
سندس عماد احمد زواهره
سوسن مثقال علي المومني
سيف محمد عبد الله القضاه
شادي رافت سلامه القواقنه
شروق علي محمد ابو راشد
شروق محمد حامد ابو زايد
شريف قاسم شريف الطريفي
شرين صبحي عمر ابراهيم
صابرين رائد محمود محمود
صابرين صبحي حسن عبد الرازق
صالح غازى صالح العقاربه
صباح اكريم ضيف الله الخزاعله
صهيب ربحي محمد المومني
ضياء الحق عمر احمد بركات
ضياء الدين جمال محمود يعقوب
عاتكه محمد سليمان عبابنه
عامر احمد عثمان ابو عدس
عايده خلف فضيل الخوالده
عبد العزيز نضال عبد العزيز ابو سل
عبد الله خضر ابراهيم ابو شريخ
عبد الله عمر فؤاد شعيب
عبد الله وليد حسان محمد علي
عمر احمد سعيد ابو غريبه
غفران نعمان عبد اللطيف كمال
غيث عبد الله ياسين شطناوى
فارس سليمان فتحي فيري
فاطمه ابراهيم صبحي السواخنه
فداء مصطفى يوسف عبيدى
فدوى عيد سلمان المغيربي
فراس خليل علي صافي
فرح نضال احمد زواهره
فياض اياد فياض مصطفى
فيروز محمد شفيق احمد زيتون
ليزا زياد عبدالله عمرى
مأمون عامر عبد الله رباح
مجد حسين علي المراعيه
محمد باسم ذيب خليل
محمد رائد محمد الخالدي
محمد عبد الله علي الطهراوي
محمد عبد الله عبد القادر ادغيش
محمد كمال عبد الرحيم حسن
محمد وحيد ياسين جرادات
محمد يوسف محمود احمد خليل
محمود كمال اسماعيل المسيمي
مرام عمر عارف الشدايده
مريم احمد محمد خطاطبه
معن يوسف عوض المراشده
منتهى فايز محمود القريشات
مهند حسين ذيب القطاوى
مهند نصر محمد البزور
ميمونه طالب كريم النعيمات
ناديه حسام محمد حماده
نجاح عناد عبد الحوامده
نسرين ابراهيم محمود النعامي
نسرين فؤاد مصطفى ذياب
هبه ابراهيم اسماعيل ابو شحاده
هبه باسم سعيد صلاحات
هبه حاتم حامد ابو الزيت
هدايه هاني محمود الزغول
هدى محمد عبد الله عبد الله
هديل احمد ابراهيم عبد الهادي
هنادي علي مصلح الخطيب
وجدان نبيه فايز البدري
وعد حسين علي المراعيه
يزن محمد عبدالله ابو الرب
يسرى علي محمد الشياب
.✅ الأربعاء ( 9/ 10/ 2024 )، الساعة: (11:00) صباحًا
اسراء سلامه نوفان عليمات
اسلام عبد الله سليمان ابو صعيليك
اسيل علي محمد الحضرمي
اعتدال محمود اصغير المساعيد
افنان بسام عبد الجليل الحراحشه
الاء ابراهيم ماضي خميس
الاء خالد محمد الشرع
الاء خالد يوسف ابو عياش
الاء عمر عبد المجيد البدارين
اماني عبد الجليل مسلم ابو حامد
امل احمد عوده بني خالد
امل حسن رويعي الحمدات
امنه اسعد ابراهيم ابو الشوارب
امنه عبد الله محمد الركيبات
انوار جهاد سليمان بشتاوى
ايات خالد عبد الفتاح صالح
ايات محمد خير حسين ابازيد
ايمان خالد عبد الله المحارب
ايمان علي ضيف الله الموسه
براءه احمد سالم الدعجه
تقى احمد علي بني حمد
تهاني صالح عطوي المناحي
ثروت محمد ياسين بني هاني
جميله عوض توفيق ابراهيم
جواد هاني عبد العزيز الروسان
جواهر ابشيتان فالح التوايهه
حنين محمد خضر الجنازره
حنين محمود عبدالحي العناتي
ذكريات فايد كاين الحميان
رحمة الله صابر عامر ظاهر
رزان خضر محمد الصوالحي
رشا امجد ودعان القطيفان
رشا رزق محمود قاسم
رغد احمد عبد المجيد حسان
رغدا سراب محمد العتيبي
رنا حسين علي الحويدي
رناد محمد احمد منصور
رنيم عمر وحيد الحداد
رهف احمد سالم الدعجه
رهف محمد عجاج عليمات
روان خالد احمد الشباطات
روان يوسف سالم الحاوى
رويده محمود علي العنانزه
رؤى محمد يوسف ابو علي
رؤيا مصطفى محمود طعم الله
ريم صالح بكر التايه
ريما عليان فلاح درادكه
رينات محمد قويدر القعاقعه
زبيده ابراهيم ذيب شواهين
زينب فضل مناحي المخاريز
ساره عبد الحليم هاشم العطيات
سرحان محمد سرحان العبد
سلام احمد خلف حسن
سلام علي ابراهيم الشبول
سلمان محمد سلمان الحمادين
سميه حسين محمد حسين
سندس احمد موسى الشوبكي
شروق زياد محمد عزيزه
شفاء رفعت محمد بني يونس
صفاء محمد حسن يوسف
ضحى مصطفى موسى جرادات
عبدالله نايف حمدان ابو شندي
عروب صامد منصور الدروع
عفاف حسن سليمان عامر
علا عيد محمد ابو حيدر
عنود وليد محمد عبابنه
غصون عاهد اسماعيل المجالي
غصون فارس فلاح الرواشده
فادي حسين علي الفريحات
فاطمه حسين سالم ارشيدات
فداء جمال محمد الذنيبات
فريال محمد شحاده الجراح
فكر موسى سالم الزيادات
فلسطين ابراهيم عبد الرحمن ابو كف
قصي حسين سلامه ابو عليوه
كفاح محمد اسمر البنوه
ليث حميد محمد ابو صعيليك
ليث ماهر محمد عليمي
لينا عبد الله رضا عمر
لينا فايز صالح الجوهرى
لينا موسى عبد الرزاق درادكه
مثايل سويلم عواد العتايقه
مجد سالم عوده الهواشله
مجد محمود موسى ابو العسل
محمد احمد نهار الخريوش
مروه عيسى محمد ابو عيسى
مريم سمير عمر بركات
ملاك حاتم هاشم ابو الرب
منال محمود احمد الفيومي
منى جمعه محمود ريان
مها علي هويمل المراعية
ندى فراس صلاح حمدان
نعمه سليمان سلمي المحمديين
نور الدين جمال علي بدندى
نور ايوب حمد ابو طماعه
نور خالد مبارك ابو عليم
نور صالح الجدعي الرشيد
نوره سعود موسى الحوراني
هاجر مسلم رضوان رحال
هبه ابراهيم انور اسماعيل
هبه عبد الكريم عايد الكيلاني
هبه محمد خالد ماجد
هديل فواز سلامه ابو جقيم
هزار يوسف خالد جابر
هناء سالم سويلم ابو ديه
هناء سعدي سليمان الغرابات
هنادي خالد مجلي العنيزات
هند كامل محمد الرويعي
هيفاء احمد محمد الخوالده
وجدان محمد حسين ابو شندي
ولاء محمد عبد الفتاح الحديدى
ياسر ابراهيم خليل طلب شاهين
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