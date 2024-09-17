التربية تعلن عن دفعة جديدة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

في الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.
وأكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وقالت انه سيستمر تسليم العقود لغاية نهاية دوام الخميس (19/ 9/ 2024).
يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.
ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.
ابتسام توفيق محمد القدري
ابتسام عثمان مصطفى ابو شاويش
ابتسام عوده عيد الحولي المريعات
ابتسام موسى مضعان العودات
ابتهال كمال احمد الفياض
ابراهيم سالم فليح الزبيدي
احلام امجد عبد الرحمن دواغره
احلام ياسر محمد منسي
احلام يوسف اسماعيل الزعاتره
احمد ابراهيم راضي الدغيمات
احمد اسماعيل محمود الطوايعه
احمد اكرم احمد داود
احمد اكرم بدر الشريف
احمد خالد احمد رمضان
احمد ماجد عواد الزبون
اخلاص منصور فرج الفرايه
اخلاق طالب محمد الضابط
ادهم جبريل خليل فليفل
اروى عواد صالح القعايده
اريج حلمي مصطفى غالي
اريج خليل سليمان الصرايره
اريج طالب سعيد علي
اريج عبدالنور مصطفى عرايضه
اريج مخلد حمد العبادى
اريج مفلح علوش السليم
ازدهار اسماعيل محمد الطيراوى
ازهار امين محمد الناطور
اسراء ابراهيم خليل ابو هلال
اسراء جهاد حمدان حقروص
اسراء زياد موسى حسن
اسراء عبد القادر محمد ابو ذياب
اسلام جمال رفيق التمودي
اسلام زايد زيدان ابو سمهدانه
اسلام سلامه محمد عواد
اسلام قاسم محمد العمري
اسلام محمد انور فالح البدور
اسماء سليمان احمد ابو زيد
اسماء سليمان عليان الهويمل
اسماء عمران صالح محمد
اسماء مفلح سليم عبد الله
اسيا مصطفى عبد الله حراحشه
اسيل محمد خليل النزهه
اصاله ناصر حسين محاسنه
افنان عزمي جميل رصرص
اقسام سليمان مطلق المراعيه
الاء سعيد سالم الحداد
الاء صلاح قاسم صلاح
الاء كايد احمد غنانيم
الاء مصطفى احمد جلابنه
الاء نعيم محمد العوامره
الاء يوسف محمد ابو سردانه
الحارث عصام سليم الحيارى
الزهراء حميد الدين الحاج علي محمد
الفت حسين مشهور عبيدات
الهام محمد ناصر الشبول
الهام مصطفى عبد الرحيم زعارير
امانه هاني علي العطيوي
اماني علي سويلم ابو بدر
اماني محمد جودات هارون
اماني محمد علي صالح مساعده
اماني مسامح عبد الرحمن ابو مسامح
امجد بسام فهمي الكسواني
امجد جمال يوسف الحناحنه
امل احمد موسى صبح
امل عبد الحافظ ابراهيم صوفان
امل غالب عبد الرحمن العكايله
امل محمود عبد الرحيم شعلان
امل موسى محمود الترتورى
امل نافع الشافعي القريناوي
اميمه ذياب هليل الرواجفه
امينه خليل محمد صبح
امينه صالح قفطان العدوان
امينه عمر خليف عقلات
امينه عمر محمد العوضي
انتصار سالم منسي الخليفات
انس عبد الله زهدى العطاونه
انس ناجي محمد وشاح
انغام محمد قاسم الحجايا
انوار سالم علي الجنازره
انوار مازن ذيب الشطرات
ايات حسن محمد جبرين
ايات سلمان غافل القضاه
ايات كريم احمد البكار
ايات محمد محمود عبيدات
ايات نايف فارس السربجي
ايمان احمد حسن الترك
ايمان احمد حسن حشكي
ايمان احمد صالح خريسات
ايمان احمد كامل ابو عريضه
ايمان احمد محمود ابو العسل
ايمان افريح فرحان عوده
ايمان تيسير محمد راشد الاشهب
ايمان حسين علي الزعبي
ايمان رافع فهد الغرير
ايمان طه فضيل العشران
ايمان عبد النعيم علي بني عامر
ايمان عبيد سالم الشوره
ايمان غافل زيدان الزوايده
ايمان ماجد احمد صافي
ايمان ماهر عبد المنان برهم
ايمان محمد صالح ابو جامع
ايمان محمد عبد القادر عبابنه
ايمان محمد موسى ملكاوى
ايمان مصطفى عبد الله الطيطي
ايناس خالد فارس القضاه
ايناس زهير عبد الخالق ابو سنينه
ايناس عبد الجبار احمد لافي
ايناس هاني عايد عبد الدايم
ايه احمد نايف عمرو
ايه صبحى محمد عوض
ايه صبحي ابراهيم غباين
ايه ماجد نجاتي الخضراء
ايه محمد عوده العميان
ايهاب حسين احمد السعود
آمال يوسف محمد البستنجي
آيه عمر علي الرفاعي
بثينه زكي احمد الزعبي
بثينه عايد خليف السليحات
بثينه محمد كريم الزعبي
بدور حسن محمد عبيدات
بدور محمود ابراهيم الغزاوي
براء حسن محمود ملكاوى
بسمه احمد صالح العرافين
بسمه عبد اللطيف فياض خوالده
بشار نايف نهار الخوالده
بشرى كريم اسماعيل النهار
بشرى محمد محمود الغزو
بشرى محمود يوسف الحبابسه
تسنيم مصطفى اسماعيل ابو علي
تغريد انور زكي الليثي
تغريد عيد سليمان ابو سرحان
تقى عمر محمد خاطر
تمارا احمد سليم نصايره
تمارا ذياب جلال الذيابات
تماضر زايد ابراهيم ابو قمر
تمام عادل خليل الحميمات
تمام محمد عبد اللطيف ضمره
تهاني سالم حمود المصبحيين
تهاني عبد الكريم فلاح القوابعه
ثريا عثمان رشدى الهشلمون
ثريا هاني طاهر ارشيد
جعفر امين موسى الشواوره
جمال محمد محمود بطيحه
جميله احمد شافي شواقفه
حازم زياد محمد ابو رمان
حبيب حامد شرارى الدهيثم
حسام علي سليم العمرى
حسان صايل عبد الحميد عويمر
حمده عبد الحميد امرزق المحاسنه
حمزه حسين عثمان عمر
حمزه نضال عبد الله سلبد
حنان احمد حماد الحراسيس
حنان سامي رحيب محمد
حنان صالح علي الرقيبات
حنان صدقي محمد المومني
حنان طه محمود خلف
حنان عبد الرحمن نجيب نزال
حنان عبد اللطيف اسماعيل عبد الله
حنين عبد العزيز شهاب الصقر
حنين فخري شاكر عوده
حنين محمد عبد الفتاح الحولي
حنين محمود ياسر طعيمه
خالد عادل خالد عبدربه
خديجه نبيل احمد ابو صايمه
خلود سليمان عبد الخرابشه
خلود عمر عبد النبي البكار
خوله امين محمد مقدادي
خوله سليم سليمان العكايله
خوله عبد الحفيظ عبد العايد
داليا محمود صادق الحسن
دانا فواز عبد اللطيف الخمل
دانيه ماجد محمد الشعار
داود خالد داود الجبور
دعاء ابراهيم محمد الدعمه
دعاء عبد الرحيم عبد الله سالم
دعاء محمود ذيب فتيان
دلال رجائي عبد الله الدويك
دلال عادي مسلم العطون
ديالا حسن حسني عيسى
ديالا مامون عبد الحليم الجزازى
ديما حسني قاسم ياسين
راشد احمد عايش العليمات
راشد موسى محمد القاسم
راضي عبد الرؤوف محمود الطرودى
رافت محمد ياسر سيف زغول
رانيا ابراهيم سلطي الشرمان
راويه محمد شحاده ابو سمور
رائده اديب محمد سعيد القصاب
رائده محمد عايد رواشده
ربا محمود علي قشمر
رجاء محمد يوسف حسن
ردينا موسى عابد بني عبده
رزان حكم حسن قاسم
رشا فتحي اشتيوى ابراهيم
رشا مازن شمسي بني ياسين
رشا محمد امحمد الداوديه
رشا محمد خالد العليمي
رشا محمد سليمان بني احمد
رشا محمد عافي الجبور
رقيه سالم احمد ملحم
رقيه نايف كامل الهواوشه
رماح محمد خلف الشواهين العمرو
رنا حاتم احمد العباهره
رنا راجح محمد عرباسي
رنا فوزي سالم المصري
رنا محمد عبد الله الساحلي
رنا محمد يوسف بني ياسين
رنا مصطفى محمد الصغير
رنا هشام جاسر حماد
رند عبد الكريم جمعه زهران
رنيم زياد احمد جوابره
رهام ابراهيم احمد الحاج سليم
رهام رسلان مشهور المصري
رهام سامي عبد الهادي الطنطاوي
رهف عطيه مسلم السحيم
رهف مجدى طالب مسعد
روان حمدان محمد الخريشه
روان رسمي فارس الطريفي
روان سليمان بركات العموش
روان سمير فارس الظاهر
روان صبحي صبرى ابو زينه
روان طارق عبد الرحمن عابد
روان عدنان اسماعيل ابو سرسك
روان مجدي عبد الرؤوف النابلسي
ريم عبد الله محمد العلوان
ريهام عبدالله عوض الزحراوي
زكريا عبد الكريم عبيد عيال عواد
زيد نعيم عبد الفتاح العطيات
زين راكان محمد الذيابات
زين عوده الله هزاع الغرير
زينب انور وراد الطوالبه
زينب علاء الدين مصطفى مصطفى
زينب غانم عواد العزازمه
زينب فايز سلامه ابو سرحان
زينه مدالله مسلم اللصاصمه
ساجده علي حسين مقابله
ساره عوض هويمل الربايعه
سالم محمود سالم ابو جارور
سائده ابراهيم عبد المرازيق
سائده محمد غضيان العلاديه
سائده وحيد سالم قباجه
سجى ثاني صبحي النعيمات
سجى حسين حسن ابو عبدون
سحر علي رجا الجبهه
سكينه محمد الرضوان الصمادى
سلام عامر تيسير احمد
سلوى محمد عبد الحميد الدلابيح
سلوى محمد محمد بني اسماعيل
سماح ذيبان سلمان المصاروه
سماح طاهر محمود الدويك
سماح عبد الله عبد الرحيم عواد
سمر خلف مداد الطوالبه
سمر يوسف فريد حسين
سميا عبد الله ابراهيم الهدار
سميه مازن ابراهيم عياش
سناء سمير عوض ياسين
سناء عيسى يوسف الكايد
سند سلامه احمد المجالي
سها محمد ابراهيم عبد الحافظ
سهام رزق ناصر اللبناوي
سهى محمود مريحيل البداينه
سوزان اسماعيل احمد ابو اليقين
سوزان خليل علي حماد
سوزان صالح صلاح طعامنه
سوزان وليد سامي عليان
سوسن احمد سالم بني حمدان
سوسن عبد الله خليل الترك
سوسن فرحان محمد العموش
سونيا عمر سليمان الزنيمات
سيف حسين راضي الخطبا
شاديه علي فالح الراجبي
شروق نعيم صالح محمد سالم
شعاق خيرو سهو الخزاعله
شهناز صالح علي عكور
شوق ابراهيم سلامه النعيمات
شيرين سالم محمد النعيمات
شيرين مصطفى احمد ابو رمان
شيرين يونس خلوى خضير
شيماء اكرم عبد الكريم الزبيدى
صباح عبد الله مفلح العمرى
صفاء خليل حسني الشخريتي
صفاء محمد عبد الرحيم مومني
صفاء محمود طاهر الجيطان
صفية محمود احمد بدور
صهيب عبد الله عبد اللطيف العكايله
صهيب محمد سليمان خصاونه
صهيب محمد صبحي حسين
صيته فهد شرارى حامد
ضحى خالد محمد حواوره
ضحى محمد احمد عمايره
طارق احمد مصطفى الجراح
طيبه عايد محمود عيوش
عاتقه منور حسين الحرايزه
عاطف خلف علي الخوالده
عاليه علي زيدان الصقور
عايده سالم عبود المشاقبه
عائشه اسعد سعيد الميمه
عائشه محمود يوسف عنانبه
عبد الرحمن محمد عوده كتكت
عبد الرحمن وليد حسن سلو
عبد الله علي احمد القضاه
عبد الله عمر محمود خليل
عبد الله محمود سلمان عويمر
عبد الله وليد محمد ابو عنزه
عبدالرحمن محمد عواد العليمات
عبدالله اسماعيل عبد الله ابو محفوظ
عبدالله جميل محمد زيتون
عبدالله عبد الكريم محمد دندن
عبدالهادي علي خليفه بني خالد
عبير خالد حمد الكايد
عبير راشد عوض العظامات
عبير علي احمد الحاج مصطفى
عثمان احمد عبد الله الشويات
عدنان محمد عدنان القاضي
عدنان محمد محسن محسن
عدي زكريا محمود قنديل
عروبه محمد علي حرفوش
عصام عبد اللطيف خليل عثمان
علا حسين علي قوقزه
علي مروان علي البلاسمه
عمر جعفر محمد القريناوى
عمر عماد احمد ابو شرار
عمر محفوظ محمود ابونجا
عمرو عبدالله سليمان العويمرات
غاده سعيد رزق جبر
غاده محمد فوزي نصير
غدير احمد سليمان القواسمه
غدير عيد حسين النجادات
غدير ناصيف الياس قموه
غرام هاني عبد الله ابو حيانه
غصون محمد امين عيسى ابو عاقوله
فاتن محمد حمدان قباعه
فاتن منصور مفلح الهباهبه
فاتن يونس صالح مصطفى
فاضله سلامه جخيدم العبيات
فاطمه توفيق عبد القادر الفار
فاطمه عواد محمد القبيلات
فاطمه محمد سلامه طرابشه
فاطمه محمود ابراهيم الجبارات
فاطمه مفلح عقيل الرفوع
فاطمه مفلح عوده العمامره
فالح محمود فالح الزعبي
فايز شتيوي سلمان السراحين
فايزه محمد احمد الرفوع
فداء رسمي محمد الحسن
فداء سليمان موسى الرواشده
فدوى صالح سالم المراعيه
فرح عطاالله هويمل النعيمات
فيصل محمد عيد البحرات
كريمه راشد محمد غيظان
كريمه عبد الله علي نصار
كفاح شحاده عصفور العمورى
كفاح عيسى عوده المواجده
كوثر عبد المنعم احمد طرخان
لانا محمد جميل السعايده
لبابه ابراهيم احمد المحاسنه
لبنى عادل كامل دغيمات
لبنى عبد الرحمن داود الطراونه
لبنى نايف سليمان شعبان
لمياء عبد المجيد احمد فريحات
لميس محمد عبد الرحيم الحياري
لؤي بسام حسين النجار
لؤي عبد الرحيم سلامه الجعارات
لؤي فايق علي الخواطره
ليث احمد اسماعيل اللحام
ليث رزق مصطفى العبد الله
ليلى احمد محمد المخادمه
لينا حطاب ارشيد الشديفات
لينا صالح اسماعيل اسماعيل
لينا صالح اسماعيل المصري
لينا عبد ربه عبد الغني الحراسيس
لينا نهاد ناجي ابراهيم
ليندا سليمان محمود المناصره
لينه حسين احمد الخباص
مالك نعيم عبد العزيز حمد الله
ماهر محمد عيد سليمان
مجد ابراهيم محمد اوشاح
مجد محمد حسن المصري
محمد حمدان هلال البواريد
محمد حمزه عبد الرحمن المجالي
محمد خنيصر عفنان الرشود
محمد داود مصباح محمد داود الخطيب
محمد رياض ابراهيم الجلخ
محمد شفيق خضر عليان
محمد صالح محمد الزعبي
محمد صبحي شوكت عبد الرحيم
محمد ضافي طالب الخمايسه
محمد عادل عوض قرعان
محمد عبد الرحمن احمد عليوه
محمد عدنان محمد البيتشاويش
محمد فايز خليل البديرات
محمد فلاح لطفى الرفوع
محمد محمود كامل البدا
محمد مصطفى خليل عبد العزيز
محمد مصطفى عوني مصطفى الجمل
محمد نور ابراهيم كريم الفقهاء
محمد وصفي عطيه ناصر
مرام باسم عبد الحميد الثوابيه
مرام خليل محمد الشنينه
مرام عبد الفتاح احمد الراعوش
مرام منصور فوزي نادر
مروه بركات هلال طعاني
مريم عمر علي طلفاح
مريم محمد حمد المراعيه
مريم محمد فلاح زيوت
مريم مسلم سالم المعنون
مصطفى عيسى موسى العبيات
معتز بالله نضال عليان ابو عاليه
معتز عدنان احمد عثمان
معزوزه وجيه خليل عوض
مفضي سليمان عوده العزازمه
ملاك خليل زهدى عبدالرازق
ملك خالد محمد الجدعان
ملك محي الدين عبد اللطيف ابو اخميش
منار احمد احمد القضاه
منار فواز محمد الاحمد
منال علي محمد الزغول
منتهى جميل عوض الخطيب
منتهى محمد احمد ابو صبيح
منذر محمد سليمان الزبون
منى احمد محمد الصعيدي
مها احمد محمد النظامي
مها زياد عبد الله ابو طه
مها محمد عبد الفتاح عويضه
مها يوسف عبد الرحيم الزعبي
مهند خيرى فارس الحاره
مهى زايد سليمان ابو ريشه
مؤمن رياض فايز الدويرى
مؤمنات جميل موسى جابريه
مي احمد محمود المناصير
ميس عمر محمد الخطيب
ميساء هاني عبد الرحمن الشحيمات
ميسلون محمد عيد خلف بطاينه
ناجيه عبد القادر محمد العجالين
ناديه علي احمد ابو كف
ناديه ماجد محمد التميمي
ناديه محمد جبر حناوي
ناريمان المهدى احمد الدبايبه
ناريمان محمد سعيد الحموري
ناصر عبد النور علي بني الدومي
ناصر مراد محمد فتحي الشلبي
نانسي احمد وطبان القضاه
نانسي محمد علي الخوالده
ناهد نبيل يوسف زهران
نايفه عيد سالم المزعل
نجود عبد العزيز احمد طشطوش
نداء حسام علي الجنيدى
نداء صبرى سعيد الربضي
ندى داود نمر جابر
ندى صالح محمد الهلالات
ندى يونس احمد ابو يحيى
ندين علي عبد القادر شحاده
نرمين تحسين صبحي الشريف
نسرين محمد حسين ردايده
نسيبه حسين حسن صباح
نسيم رفيفان مشاري الفايز
نسيمه سلطان محمد الرفاعي
نصر سليمان عيد الاقرع
نعمه عوض ظاهر العثمان
نعمه محمد حسن العيسى
نعمه محمد غياض المساعيد
نفيسه فخرى محمد انشاصي
نهاد عبد الكريم خلف الفقهاء
نهى مصطفى ذيب سويدان
نهيل علي عزات كفافي
نور ابراهيم محمد العوايده
نور احمد عبد الرحمن السعود
نور جمال جميل جبر
نور زيد علي الذنيبات
نور سلامه عطوان السيوف
نور سليمان علي الكردي
نور علي عبد الحميد ابو فضه
نور علي مفلح المعايعه
نور محمود احمد الصمادى
نور يعقوب زكي الدريني
هاجر عبد اللطيف عيد الرعود
هاجر مفلح فياض الحربي
هاني بكر محمد ابوشوشه
هبه طه اسماعيل ابو جباره
هبه فاروق احمد الشلالده
هبه محمد سلامه البشابشه
هبه يوسف عطا النسعه
هدى زعل باير حسن
هدى علي محمد الغنميين
هدى فواز ناصر الربابعه
هدى محمد سرحان الحسبان
هديل اكرم ياسين ابو الراغب
هديل تيسير حسين المهيرات
هديل صايل عقله المحاسنه
هديل عبد المنعم علي ياسين
هديل فائق حسين لافي
هلا عزمي سعيد حماشا
هناء عوده مطرود ابو صعيليك
هناء محمد حسن ابو سلامه
هنادى مصطفى عبد الغني داود
هيا خالد يوسف امليطات
هيا عبد الرحمن مطلق المعاريف
هيا عواد مقبل العندلي
هيا هاني عبد العزيز حداد
هيام مفلح محمد الزعبي
هيام نمر علي ربايعه
هيام ياسين محمد ابو سليم
وجدان محمد مفلح الطراونه
وداد محمد ناصر مشاقبه
وسام راكز علي الغرايبه
وصال انور فياض الانصاري
وفاء جميل علي ابومرشد
وفاء عبد الرحيم سلامه السعود
وفاء عبد المجيد عبد العزيز عطوه
وفاء علي عبد الرحمن حماد عدوى
وفاء علي محمود الزبن
وفاء محمد موسى الذرعان
ولاء خليل محمد وهدان
ولاء عبد الجبار امين الغول
ولاء عمر محمود المصري
ولاء فايز داود العكش
ولاء محمد احمد الشياب
ياسر مضعان سالم العزازمه
ياسمين احمد ابراهيم الغصاونه
ياسمين شحده يوسف عوضات
ياسمين محمد عبد الله الدعجه
ياسين وليد يوسف الياسين
يحيى حسن محمود ابو غالي
يزن احمد محمد الزواهره
يزن زهير فؤاد سعدون
يزن غانم خليل غانم
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