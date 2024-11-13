 
الأربعاء 2024-11-13 09:32 ص
 

السفارة الامريكية تعلن عن وظيفة قيادية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 13-11-2024 09:11 ص
الوكيل الإخباري-  اعلنت السفارة الأمريكية في عمان عن حاجتها لـ "مسؤول نظام" بدوام كامل - 40 ساعة / في الأسبوع براتب  20,292 دينار اردني سنويا .اضافة اعلان


وجاء في اعلان السفارة المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك :" هل أنت متحمس لإدارة وتحسين وتأمين البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات؟ هذه هي الفرصة لك! إذا كان لديك موهبة في الشبكات، وإدارة الخادم، واكتشاف المشكلات، فتقدم الآن واحضر خبرتك إلى فريقنا "

وحددت اخر موعد للتقديم يوم السبت القادم الموافق لـ 16/11/2024

للمزيد من التفاصيل ورابط التقديم : انقر هنا
 
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