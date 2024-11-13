السفارة الامريكية تعلن عن وظيفة قيادية

وجاء في اعلان السفارة المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك :" هل أنت متحمس لإدارة وتحسين وتأمين البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات؟ هذه هي الفرصة لك! إذا كان لديك موهبة في الشبكات، وإدارة الخادم، واكتشاف المشكلات، فتقدم الآن واحضر خبرتك إلى فريقنا "
وحددت اخر موعد للتقديم يوم السبت القادم الموافق لـ 16/11/2024
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