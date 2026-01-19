العمل: إعلان عن مقابلات وظيفية في العقبة

ونشرت وزارة العمل عبر صفحتها في "فيسبوك" ان المقابلات تعقد في مبنى مديرية عمل العقبة الكائن في المنطقة الخامسة – مقابل المحكمة، الطابق الأول، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
ودعت المديرية الراغبين بالتقدم للوظائف إلى الحضور في المواعيد المحددة.
-
أخبار متعلقة
-
وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل
-
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الحكومة - أسماء
-
وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل
-
وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل
-
مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء
-
مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء
-
وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل
-
أردنيون مدعوون لإجراء الإمتحان التنافسي في الحكومة