العمل: إعلان عن مقابلات وظيفية في العقبة

الوكيل الإخباري- تُعلن مديرية التشغيل المركزي/ مديرية عمل العقبة، بالتعاون مع شركة جيا لصناعة الألبسة، عن عقد مقابلات للوظائف المطلوبة.



ونشرت وزارة العمل عبر صفحتها في "فيسبوك" ان المقابلات تعقد في مبنى مديرية عمل العقبة الكائن في المنطقة الخامسة – مقابل المحكمة، الطابق الأول، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.



ودعت المديرية الراغبين بالتقدم للوظائف إلى الحضور في المواعيد المحددة.

