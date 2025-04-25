الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف المؤسسات والوزارات - اسماء

الوكيل الإخباري- دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة .



واعلنت هيئة الخدمة أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 27-2-2025 وفقا للاعلان المنشور سابقا



أسماء الناجحين في الاختبار التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 27/2/2025 وفقا للاعلان المنشور سابقا

المركز الوطني لتطوير المناهج

وظيفة سكرتير

الاسم

خلود خلف سالم ابوحجزه

سحر فارس سعد البيطار

لينا زيدان محمد حسون

محمد علي محمد التميمي

مؤسسة الاقراض الزراعي

وظيفة محاسب/ دبلوم محاسبة/محافظة مادبا/لواء ذيبان

الاسم

محمد عبد الحفيظ مذيب ابن طريف

دائرة الآثار العامة

وظيفة مهندس مشارك /بكالوريوس هندسة مساحة/محافظة العاصمة

الاسم

اسماء احمد جميل العبد اللات

امينه احمد عوده الصلاحين

انفال تحسين سليمان العلوان

بشرى مخلد محمود العويدي

حلا محمد مفضي السعايده

دانيه منصور خالد الدهامشه

كنده محمد موسى العياش

محمد وليد صالح البطايحه

هدايه احمد حيدر الريشه

يارا بسام نايف صالح

وظيفة محاسب ثالث/دبلوم محاسبة /محافظة العاصمة

الاسم

لؤي عبد الرحمن احمد عقل

محمد خالد مصطفى طرخان

محمد ماهر احمد عيسى

موسى وليد محمود صوالحه





أسماء الناجحين في الاختبارالتنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 12-3-2025 وفقا للاعلان المنشور سابقا

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

وظيفة قانوني مساعد

محافظة مادبا

الاسم

انس زيد محمد مستريحي

عمر محمد مسلم الشخاتره

لؤي اشرف بركات الفقهاء

محمد خالد عطيوى السعيدات

وسام نايف حمد البواريد

محافظة المفرق

الاسم

ابراهيم عوده عويد المقيبل

اويس ابراهيم يحيى اليماني

ايهم عبد العزيز خلف الشديد

بشار ابراهيم حمد الحسبان

حسام محمد حسين ابو سماقه

سيف الاسلام محمد سليمان قازان

سيف الدين عبد الرحمن محمد العيسى

عبدالكريم طراد عوض بني خالد

عبيده سليمان عوض السرحان

علي محمد صبح خوالده

غالب عماد احمد المشاقبه

فارس محمد ارتيمان السرحان

فضل عبد الكريم راجي الهيطلي

قصي عبدالله راشد العرقان

محمد خير ابراهيم سالم العزازمه

محمد سامي عيسى الحوامده

محمد هايل حمد الشرفات

محمود مطاوع محمد الحسبان

معتصم هايل مضفي البري

هشام جمعه درزي المدارمه

يزن حمد قاسم الشديفات

محافظة جرش

الاسم

احمد موسى محمود خوالده

ثابت علي احمد نواصره

حسام محمد موسى ابو حرب

هاني مروان طاهر البريكات

محافظة العاصمة

الاسم

ايمان محمد عبد اللطيف ابو صوفه

ايه صادق احمد محيسن

ركان عاطف علي السواعير

صالح احمد صالح الابراهيم

علاء حسن هزاع الشوبكي

لمى ابراهيم اسماعيل العياط

وظيفة أمين ثالث/محافظة العاصمة

الاسم

احمد ادهم سلامه النهار

ارياف خالد عبد الله الرعيه

اسراء فارس شهاب الفليح

اسماء جمعه جبر شلبايه

امل خضر حسن ابورمضان

امل نعمان حسن البزايعه

ايمن احمد محمد العمايره

اضافة اعلان

حمزه يعقوب مصطفى نصار

دارين محمد محمود ابو رحمه

رغد محمد احمد النقروز

رهام بركات عبد الجبار الداعور

روان عيد صباح العزازمه

رؤى موسى محمد الصرايره

عبد الله نضال حافظ عوده

عبير نايف خالد الحديد

عزيزه تيسير عبد الرحيم عكاشه

علي عبد الله محمود المغاربه

نوره محمد عبد اللطيف الوريكات

هديل منصور سليمان الطراوي

ولاء مصطفى عبد ابو جبل

وظيفة ضابط مساعد /بكالوريوس احصاء /محافظة العاصمة

الاسم

رشا عبد الله سلامه المناصير

وظيفة ضابط مساعد /بكالوريوس ادارة الاعمال

البادية الجنوبية/ لواء الحسا

الاسم

محمد علي عويض العقار

محمد سليمان فرحان الرفوع

وظيفة ضابط مساعد / بكالوريوس علم الحاسب الالي / البادية الجنوبية/ لواء الحسينية

الاسم

تمام مرجي سليمان الدمانيه