الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف المؤسسات والوزارات - اسماء

واعلنت هيئة الخدمة أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 27-2-2025 وفقا للاعلان المنشور سابقا
أسماء الناجحين في الاختبار التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 27/2/2025 وفقا للاعلان المنشور سابقا
المركز الوطني لتطوير المناهج
وظيفة سكرتير
الاسم
خلود خلف سالم ابوحجزه
سحر فارس سعد البيطار
لينا زيدان محمد حسون
محمد علي محمد التميمي
مؤسسة الاقراض الزراعي
وظيفة محاسب/ دبلوم محاسبة/محافظة مادبا/لواء ذيبان
الاسم
محمد عبد الحفيظ مذيب ابن طريف
دائرة الآثار العامة
وظيفة مهندس مشارك /بكالوريوس هندسة مساحة/محافظة العاصمة
الاسم
اسماء احمد جميل العبد اللات
امينه احمد عوده الصلاحين
انفال تحسين سليمان العلوان
بشرى مخلد محمود العويدي
حلا محمد مفضي السعايده
دانيه منصور خالد الدهامشه
كنده محمد موسى العياش
محمد وليد صالح البطايحه
هدايه احمد حيدر الريشه
يارا بسام نايف صالح
وظيفة محاسب ثالث/دبلوم محاسبة /محافظة العاصمة
الاسم
لؤي عبد الرحمن احمد عقل
محمد خالد مصطفى طرخان
محمد ماهر احمد عيسى
موسى وليد محمود صوالحه
أسماء الناجحين في الاختبارالتنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 12-3-2025 وفقا للاعلان المنشور سابقا
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
وظيفة قانوني مساعد
محافظة مادبا
الاسم
انس زيد محمد مستريحي
عمر محمد مسلم الشخاتره
لؤي اشرف بركات الفقهاء
محمد خالد عطيوى السعيدات
وسام نايف حمد البواريد
محافظة المفرق
الاسم
ابراهيم عوده عويد المقيبل
اويس ابراهيم يحيى اليماني
ايهم عبد العزيز خلف الشديد
بشار ابراهيم حمد الحسبان
حسام محمد حسين ابو سماقه
سيف الاسلام محمد سليمان قازان
سيف الدين عبد الرحمن محمد العيسى
عبدالكريم طراد عوض بني خالد
عبيده سليمان عوض السرحان
علي محمد صبح خوالده
غالب عماد احمد المشاقبه
فارس محمد ارتيمان السرحان
فضل عبد الكريم راجي الهيطلي
قصي عبدالله راشد العرقان
محمد خير ابراهيم سالم العزازمه
محمد سامي عيسى الحوامده
محمد هايل حمد الشرفات
محمود مطاوع محمد الحسبان
معتصم هايل مضفي البري
هشام جمعه درزي المدارمه
يزن حمد قاسم الشديفات
محافظة جرش
الاسم
احمد موسى محمود خوالده
ثابت علي احمد نواصره
حسام محمد موسى ابو حرب
هاني مروان طاهر البريكات
محافظة العاصمة
الاسم
ايمان محمد عبد اللطيف ابو صوفه
ايه صادق احمد محيسن
ركان عاطف علي السواعير
صالح احمد صالح الابراهيم
علاء حسن هزاع الشوبكي
لمى ابراهيم اسماعيل العياط
وظيفة أمين ثالث/محافظة العاصمة
الاسم
احمد ادهم سلامه النهار
ارياف خالد عبد الله الرعيه
اسراء فارس شهاب الفليح
اسماء جمعه جبر شلبايه
امل خضر حسن ابورمضان
امل نعمان حسن البزايعه
ايمن احمد محمد العمايره
دارين محمد محمود ابو رحمه
رغد محمد احمد النقروز
رهام بركات عبد الجبار الداعور
روان عيد صباح العزازمه
رؤى موسى محمد الصرايره
عبد الله نضال حافظ عوده
عبير نايف خالد الحديد
عزيزه تيسير عبد الرحيم عكاشه
علي عبد الله محمود المغاربه
نوره محمد عبد اللطيف الوريكات
هديل منصور سليمان الطراوي
وظيفة ضابط مساعد /بكالوريوس احصاء /محافظة العاصمة
الاسم
رشا عبد الله سلامه المناصير
وظيفة ضابط مساعد /بكالوريوس ادارة الاعمال
البادية الجنوبية/ لواء الحسا
الاسم
محمد علي عويض العقار
محمد سليمان فرحان الرفوع
وظيفة ضابط مساعد / بكالوريوس علم الحاسب الالي / البادية الجنوبية/ لواء الحسينية
الاسم
تمام مرجي سليمان الدمانيه
وظيفة ضابط مساعد / بكالوريوس نظم معلومات ادارية/ محافظة معان/ لواء الشوبك
الاسم
اسلام صالح ابراهيم الرواشده
حنان مهنا عيد العمارين
ريم فارس عبد الرحيم العمارين
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