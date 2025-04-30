الأربعاء 2025-04-30 09:30 ص
 

امتحان تنافسي في الجامعة الأردنية لاستكمال التعيينات الإدارية - أسماء

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 07:29 ص
الوكيل الإخباري-   دعت الجامعة الأردنية عددًا من المتقدمات إلى وظيفة "أمينة مكتب / سكرتيرة طابعة" للحضور إلى مقر كلية العلوم التربوية، مختبر الحاسوب (1) في الطابق (-1)، يوم الإثنين الموافق 5 أيار 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لإجراء الامتحان التنافسي استكمالًا للإجراءات المتعلقة بالإعلان الوظيفي الصادر سابقًا.اضافة اعلان


وطلبت الجامعة من المدعوات ضرورة إحضار بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول، والالتزام التام بالموعد المحدد، مؤكدة أن أي تأخير أو تغيب عن الامتحان سيُعتبر استنكافًا عن التقدم للوظيفة.

وجاء في قائمة الأسماء المدعوة كل من:

هبه كمال محمد القرالة
آيه أحمد عز الدين المغير
شذى حسن محمد المحسن
ريما سائد عبد السلام شلباية
وسن ياسين أحمد العودات
منال حسن خليل عاصي
ليان نعمان محمد الربايعة
وفاء محمد إبراهيم شتات
تسنيم معين صبحي عبد القادر
أريج دليوان عبد الله الغنميين
ملاك جميل أحمد بدر
تقى محمد أحمد أبو زغلة
رقيه أحمد حرب أبو عبدون
نسرين إبراهيم داود العزب
رناد أحمد عزمي سلامة
حنين عوض محمود أبو عواد
أسيل محمد سويلم الرواجفة
دعاء عطا الله شاكر حمدان
حنين طه مفلح البداوي


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