بدءاً من اليوم.. عشرات المدعوين للتعيين في التربية (أسماء)

وأكدت الوزارة على ضرورة التواجد في قسم التوظيف- إدارة الموارد البشرية، مركز الوزارة/ العبدلي
(الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول) وفقاً للوقت المحدد بجانب كل اسم مرفق أدناه :
احمد عبدالحفيظ محمد الفلاح
اسامه تركي عبد العوامله
اسيل محمد مفلح المناعسه
اصاله ابراهيم جميل الشطرات
الاء عبد الله خلف الحراحشه
انوار شاكر عوض الزبن
بشرى محمد عليان الشوبكي
تسنيم سليم محمود وحشه
رنا حسن عبد الفتاح البعم
رند سليم محمود وحشه
رهام بدر يوسف دعجان
روان حكمت محمود السليحات
ريان سالم احمد ملاعبه
زيد محمد حسن الملاجي
زينب عبد الرحمن سليمان ابو فريحه
شاكر عبد الكريم منصور السحيم
شروق ابراهيم داوود الربايعه
صبا محمود خلف الحديد
عروه ياسين محمد الحسن
عماد عبد ربه خالد المرعي
فؤاد زكريا فارس حسونه
ماجده صالح فرحان المعابره
محي الدين جميل رجب ابو الشعر
مرام عوده عيسى خليل
منتهى محمد اسماعيل ابو الراغب
نسرين طايل مشاور الخريشه
هبه عبد الله محمد البكار
هيا محمود ياسين الجنيدي
يوسف حسين حسان ابو رضوان
يوسف خليل يوسف وشاح
.
الثلاثاء ( 29/ 10/ 2024 )، الساعة: (9:00) صباحًا
احمد علي حسن الدراويش
احمد محمد عيد الجبور
اسراء احمد منصور القضاه
افنان عبدالله حسين المرعي
انعام يوسف محمد الصغير
اياد عماد احمد السوقي
ايمان احمد محمد ناصر
ايه حسن عبد الجليل الفواعير
آلاء حسام عطيه جلنبو
بلقيس وليد محمد الجمال
تمارا عثمان محمد الزبط
داليه محمد يعقوب اسحق صلاح
ديالا جبران امين مطور
ذكرى اسعد محمد التح
رانيه خالد محمد ابو مقدم
رانيه ماهر احمد الطنطاوى
رايه خرويع سميحان العثمان
رزان جمال حسين عثمان
رهف يعقوب عبد الرحيم نوفل
سلفانا مصعب محمد مسعود
سماح بسام احمد السليحات
عامر جدعان عبيد الصرايره
عبد الله محمد فريد محمد
عبد الله موسى محمد الحاج احمد
عمر نبيل عادل حمود
فاطمه بخيت عليان عياش
ليندا اكرم عبد الله عيسى
نور حسن عبدالمجيد عوض الله
يزن نايف يوسف القهيوى
يزيد طارق صادق الحسن
.
الأربعاء ( 30/ 10/ 2024 )، الساعة: (9:00) صباحًا
اباء شاكر احمد الجبيهي
احسان اسماعيل احمد حسين
اسماء هارون عثمان الجواميس
افنان عمر احمد خليل
اكرام رشيد سالم داود
ايه علي عبد القادر العناني
حمزه مفلح عطا الله السليمان
خديجه فواز فياض مرايات
دعاء حسن اسماعيل لافي
ديمه انور احمد يعقوب
دينا صبرى محمد امين عبد الرحمن
رولا احسان سعيد شاهين
رولا خليل محمد العنانبه
زينب محمود عبد السميع الحن
سلسبيل سمير خليل خليل
سمر محمد محمود عوض
عبير احمد عواد الحمد
عيد حسين عيد حمود
فدوى محمد احمد النبراوي
ماريا محمد عبد القادر الذنيبات
مجد عصام محمد حبشت
محمد حسن جميل السليمان
محمد خالد محمود المبيضين
محمود شاكر محمد البيطار
ملك عمر عبد الخالق نحله
موسى بطرس عيسى فاخورى
مي ضرار يوسف عليان
هبه زهير احمد ابو قلبين
هبه عمر ابراهيم الجراد
ورود هادى سلامه ابو محفوظ
.
الخميس ( 31/ 10/ 2024 )، الساعة: (9:00) صباحًا
احمد طلال عبد الرحمن الراعي
اريج عزت محمد الجبور
اوس محمد مصطفى العواوده
بثينه خير الدين رمضان عز
براءه ابراهيم حسن صالح
بيان منصور عبد الهادى ابو خشب
حنين يعقوب ذياب ابو عواد
دانا صالح علي مراحيل
دلال نظام نظمي بريك
رانيا نهاد محمود عبيد
ربى عمر عبد حسين
رحاب احمد عمر السيوف
روان حسين احمد الداوديه
زينه عمر وجيه الديسي
طارق موسى محمد النوافله
عبد الله حسين احمد المصري
عبد الله مصلح محمد بطيبط
عبير سليم احمد نايم الليل
فايزه ذياب سلامه فواز
لينا محمود ابراهيم صالح
محمد عثمان عبد الحميد اللحام
ميس هاني ممدوح الطحان
ناهد مثقال علي الرواشده
نور محمود عواد الزغول
هناء محمد حمدان حمدان
وائل نادر وائل عبده
وسام عبد المجيد محمد الخطيب
وسام محمد صبحي سليمان
وفاء محمد احمد مسلم
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