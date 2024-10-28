بدءاً من اليوم.. عشرات المدعوين للتعيين في التربية (أسماء)

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم التالية أسماؤهم لغايات إجراء المقابلة الشخصية لشغل وظائف إدارية بدءاً من اليوم وحتى 31من أكتوبر.

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وأكدت الوزارة على ضرورة التواجد في قسم التوظيف- إدارة الموارد البشرية، مركز الوزارة/ العبدلي

(الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول) وفقاً للوقت المحدد بجانب كل اسم مرفق أدناه :