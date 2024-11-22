 
الجمعة 2024-11-22 01:44 م
 

"برواتب وحوافز مغرية".. مؤسسات تُعلن حاجتها لموظفين

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 01:25 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت دوائر حكومية وخاصة عن توفر فرص عمل للأردنيين من حملة شهادة البكالوريوس وغيره .

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حيث اعلنت احدى الشركات الخاصة التي تعمل بمجال المقاولات عن حاجتها لرسام معماري و مهندس ميكانيك وكهرباء براتب وحوافز مغرية وفقا للاعلان المرفق .


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كما اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عن حاجتها لـ اداريين ومهندس ومحلل مالي وفني مساعد وضابط مساعد وتاليا الاعلان المرفق وتفاصيل التقديم :

 

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