"برواتب وحوافز مغرية".. مؤسسات تُعلن حاجتها لموظفين

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية وخاصة عن توفر فرص عمل للأردنيين من حملة شهادة البكالوريوس وغيره .

اضافة اعلان



حيث اعلنت احدى الشركات الخاصة التي تعمل بمجال المقاولات عن حاجتها لرسام معماري و مهندس ميكانيك وكهرباء براتب وحوافز مغرية وفقا للاعلان المرفق .









كما اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عن حاجتها لـ اداريين ومهندس ومحلل مالي وفني مساعد وضابط مساعد وتاليا الاعلان المرفق وتفاصيل التقديم :



