"برواتب وحوافز مغرية".. مؤسسات تُعلن حاجتها لموظفين

حيث اعلنت احدى الشركات الخاصة التي تعمل بمجال المقاولات عن حاجتها لرسام معماري و مهندس ميكانيك وكهرباء براتب وحوافز مغرية وفقا للاعلان المرفق .
-
أخبار متعلقة
-
إعلان هام للأردنيين المتقدمين على وظائف حكومية
-
أردنيون مدعوون للمقابلة الشخصية (أسماء)
-
وظائف شاغرة للأردنيين -تفاصيل التقديم
-
أردنيون مدعوون للتعيين في الحكومة (أسماء)
-
مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي لوظيفة معلم (أسماء)
-
مدعوون للمقابلة الشخصية لوظيفة إمام (أسماء)
-
سائقين وعمال نظافة.. فرص عمل للأردنيين
-
فرص عمل للأردنيين -تفاصيل