دائرة الجمارك تعلن عن وظائف شاغرة - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الجمارك عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة لديها من حملة الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) من الذكور والإناث.



وأوضحت الجمارك تفاصيل وشروط إشغال الوظائف، داعية الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط اشغال هذه الوظائف إلى التقدم بطلب التوظيف الالكتروني عبر الرابط jobs.customs.gov.jo/jobs/advst_career.aspx ابتداءً من صباح اليوم السبت 2024/09/07 ولغاية نهاية يوم الخميس 2024/09/12.



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