دائرة الجمارك تعلن عن وظائف شاغرة - رابط

وأوضحت الجمارك تفاصيل وشروط إشغال الوظائف، داعية الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط اشغال هذه الوظائف إلى التقدم بطلب التوظيف الالكتروني عبر الرابط jobs.customs.gov.jo/jobs/advst_career.aspx ابتداءً من صباح اليوم السبت 2024/09/07 ولغاية نهاية يوم الخميس 2024/09/12.
وتاليا التفاصيل:
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