دوائر حكومية تعلن حاجتها إلى سائقين

الوكيل الإخباري- اعلنت بلدية خالد بن الوليد بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية عن حاجتها لتعيين سائق فئة سادسة و "قياس ، ونجار طوبار " في اربد .
كما اعلنت وزارة الثقافة عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فئة رابعة في الكر ك ووفقا للشروط المرفقة أدناه .
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