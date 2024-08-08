دوائر حكومية تعلن حاجتها إلى سائقين

الوكيل الإخباري- اعلنت بلدية خالد بن الوليد بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية عن حاجتها لتعيين سائق فئة سادسة و "قياس ، ونجار طوبار " في اربد .



كما اعلنت وزارة الثقافة عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فئة رابعة في الكر ك ووفقا للشروط المرفقة أدناه .







