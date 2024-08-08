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دوائر حكومية تعلن حاجتها إلى سائقين

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت  بلدية خالد بن الوليد  بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية عن حاجتها لتعيين سائق فئة سادسة و "قياس  ، ونجار طوبار " في اربد  .

 كما اعلنت وزارة الثقافة عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فئة رابعة  في الكر ك ووفقا للشروط المرفقة أدناه .


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