 
الأربعاء 2024-09-11 10:12 ص
 
 

سائقو عمومي ودراجات .. مدعوون لاستكمال التعيين في الحكومة - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 11-09-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   دعا ديوان التشريع والرأي الأشخاص المذكورين أدناه، ممن انطبقت عليهم شروط لاشغال وظيفة سائق سيارة "صالون عمومي" وسائق "دراجة"، لإجراء الفحص الفني.

اضافة اعلان


وذلك يوم الأحد، 15/9/2024، في موقع الديوان الكائن في الدوار الرابع، وفقًا للموعد المحدد أدناه:

 

Image1_920241193712545154474.jpg


Image1_920241193718948457852.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

خاص بالوكيل شبان يحطمون لافتات انتخابية ويرمون الحجارة قرب "الداخلية"

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يُحلق .. غرام 21 يصل إلى 51.3 ديناراً في الأردن

تصوير: نادر أبوحية

أخبار محلية الأمن يوضح حول الخطة الأمنية للانتخابات

تعبيرية

وظائف سائقو عمومي ودراجات .. مدعوون لاستكمال التعيين في الحكومة - أسماء

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل المستقلة للانتخاب: انتهاء كل عمليات الفرز وسننتهي من عمليات التجميع خلال ساعات

من المصدر

منوعات 141قتيلا حصيلة إعصار فيتنام

من المصدر

منوعات حيوانات مفترسة تتجول في شوارع نيجيريا

وزارة الصحة

وظائف وزارة الصحة تدعو عشرات الأردنيين لاجراء المقابلات الشخصية (أسماء)



 


الأكثر مشاهدة





عاجل