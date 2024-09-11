سائقو عمومي ودراجات .. مدعوون لاستكمال التعيين في الحكومة - أسماء

الوكيل الإخباري- دعا ديوان التشريع والرأي الأشخاص المذكورين أدناه، ممن انطبقت عليهم شروط لاشغال وظيفة سائق سيارة "صالون عمومي" وسائق "دراجة"، لإجراء الفحص الفني.

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وذلك يوم الأحد، 15/9/2024، في موقع الديوان الكائن في الدوار الرابع، وفقًا للموعد المحدد أدناه:



