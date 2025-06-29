شركة صناعية كبرى تعلن عن توفر شاغر لوظيفة "فني كمبيوتر"

وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن الشاغر يتطلب توفر المؤهلات التالية:
المؤهل العلمي: دبلوم في تكنولوجيا الحاسوب أو في أحد التخصصات ذات العلاقة.
الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل الفني المتخصص.
مهارات إضافية: إجادة كتابة التقارير الفنية، ومعرفة كافية بأنظمة الشبكات وأنظمة المراقبة (CCTV).
ودعت الشركة الراغبين في التقدم للوظيفة ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
شروط التقديم:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
يُفضل أن يكون من سكان محافظة الزرقاء حسب العنوان المثبت في هوية الأحوال المدنية.
ألا يزيد العمر عن 30 عامًا.
أن تتوفر المؤهلات والخبرات المطلوبة.
التفرغ التام للعمل.
أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.
وأكدت الشركة أنها لن تنظر في أي طلب لا يستوفي الشروط الموضحة أعلاه.
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