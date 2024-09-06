عاجل 90 معلما ومعلمة مدعوون للتعيين في محافظات المملكة - أسماء

#الأسماء
آمال محمد مروح السوالقه
الطفيله/لواء قصبه الطفيله
ابراهيم حاكم غضيان الحجازين
القصر/لواء القصر
اثير احمد يوسف ابو زنيمه
ديرعلا
احمد رزق منصور العمري
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
احمد محمود محمد رجب الحنيطي
لواء وادي السير/محافظه العاصمه
اسامه حسين جابر الزاملي
الزرقاء الثانيه/لواء الهاشميه
اسامه محمد عبد المجيد ضمره
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
اسلام امين يحيى عليوه
لواء ماركا/محافظه العاصمه
اسيل ايمن محمد بسيسو
لواء وادي السير/محافظه العاصمه
اشراق يحيى محمود عبيدات
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
افنان عاطف عبد الحافظ العويدي
لواء ناعور/محافظه العاصمه
المثنى عباس خلف القطامين
الطفيله/لواء قصبه الطفيله
اماني حسن عبد الرحيم اسماعيل
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
امنه فهاد مفلح المغاريز
لواء وادي السير/محافظه العاصمه
اميره امحمد كريم الجعافره
الكرك/لواء قصبه الكرك
انس محمد ذيب صباح
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
اياد عدنان احمد طويل
الزرقاء الثانيه/لواء الهاشميه
ايمان ذيب ضيف الله الشطي
ديرعلا
ايمان صالح موسى الصرايره
لواء المزار الجنوبي
ايمن محمد توفيق ملحم
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
ايه رشيد محمد نجادات
عجلون/لواء قصبه عجلون
بتول رجا علي العمرو
الاغوار الجنوبيه
بثينه عبد الله احمد العويرات
الطفيله/لواء قصبه الطفيله
بشار احمد عوده الغزو
عجلون/لواء قصبه عجلون
جمال سامي محمد الذنيبات
الكرك/لواء قصبه الكرك
حسن عطا الله حسن النوافله
البتراء/لواء البتراء
حمزه محمد حسين الحيارى
السلط/لواء قصبه السلط
خالد ماجد امير طليمات
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
خيرات عوده فارس اللوزي
لواء الجامعه/محافظه العاصمه
داود عبد الرحمن ابراهيم داود
الرصيفه
دعاء ياسر محمد الزبيدى
لواء الاغوار الشماليه
رابعه ضيف الله احمد الرفوع
بصيرا
راكان محمد يوسف العجرمي
الشونه الجنوبيه
رامي عامر امين ارشيد
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
رايه حازم خليل السلمان
لواء ناعور/محافظه العاصمه
رحمه احمد علي العمري
لواء المزار شمالي/محافظه اربد
رحمه علي قاسم السمامعه
لواء الجامعه/محافظه العاصمه
رسميه مفيد عز الدين ابو عصب
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
رغده جميل تيم دعاس
ديرعلا
رنا مروان عبد لصوى
لواء ماركا/محافظه العاصمه
سائد حسين سليم الزعبي
بني كنانه
سالي سعيد إسماعيل حمدالله
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
سامي صالح راكد العظامات
الباديه الشماليه الشرقيه
سدول عمار محمد امين كوكش
السلط/لواء قصبه السلط
سكينه احمد توفيق بني عيسى
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
سنابل يوسف رمضان الخليفات
الاغوار الجنوبيه
سونا قاسم حسن الزعارير
ديرعلا
سيف جودت احمد الجرادين
الطفيله/لواء قصبه الطفيله
شذى رشدي يوسف الفراش
ديرعلا
شيرين حازم حنا القسوس
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
صفاء حسين احمد الزقيبي
عين الباشا
عبد الرحمن احمد خليل العساف
معان
عبد الرحمن فضل مصطفى سماره
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
عبد المنعم موسى حسن الزامل
لواء بني عبيد/محافظه اربد
عروبه سليمان عريش الخنازره
الاغوار الجنوبيه
عفاف رضوان نظمي ابو جابر
لواء الباديه الشماليه الغربيه
علاء عبد الفتاح خضر ابو خضير
الرصيفه
علاء نجيب عيسى ميمي
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
علي عبد الرحيم محمود الوردات
الرمثا
علي عصام علي البدور
معان
علي محمد تيسير علي الدردور
الرمثا
علي محمد سليمان الحياري
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
عيسى علي جبر المصرى
لواء وادي السير/محافظه العاصمه
غرام فالح محمد الجراح
لواءي الطيبه والوسطيه/محافظه اربد/الطيبه
غيداء احمد محمد الرحيل
عجلون/لواء قصبه عجلون
فاتن سعدى هاشم عساف
الكرك/لواء قصبه الكرك
فاطمه محمد عبدالرحمن الحجوج
لواء المزار الجنوبي
فراس نزيه نايف الحسن
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
قنوت موسى محمد العلاونه
لواءي الطيبه والوسطيه/محافظه اربد/الطيبه
لجين زكريا بركات الطراونه
لواء المزار الجنوبي
لهيب ابراهيم عواد الخرشه
لواء المزار الجنوبي
مؤيد عمر عيسى موسى
لواء قصبه العقبه/محافظه العقبه
مجد كامل ناصر الخزاعله
المفرق/قصبه المفرق
محمد احمد خالد كريشان
معان
محمد جهاد محمد ضمره
الزرقاء الثانيه/لواء قصبه الزرقاء
محمد سميح احمد البدور
معان
محمد عبد العزيز خليل شاعوت
الزرقاء الثانيه/لواء قصبه الزرقاء
محمد عبد الكريم محمد شعلان
لواء الجامعه/محافظه العاصمه
محمد عبد المهدي عيسى غوانمه
لواء المزار الشمالي/محافظه اربد
محمد علي محمد المنيص
الرمثا
محمد غازي زهير الناصر
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
محمد غالب محمود يوسف
لواء قصبه العقبه/محافظه العقبه
محمد فالح محمود ابو محفوظ
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
محمد محمود محمد مستريحي
لواء الجامعه/محافظه العاصمه
محمود احمد عبد المهدى المبيضين
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
محمود حسن محمود عيسى
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
مراد يوسف عزات نمر
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
مروان صبحي جميل المحاميد
لواء وادي السير/محافظه العاصمه
منتهى ابراهيم سليمان ابو هاني
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
مها مصطفى سعدى صالح
لواء الاغوار الشماليه
مهند عبد الودود حسن عبابنه
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
مهند محمد حماد كنعان
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
ميمونه محمود عارف الجراح
لواء قصبه اربد/محافظه اربد
نادر مازن مصطفى ابو عمره
عجلون/لواء قصبه عجلون
نجاد محمود حسن المناجله
لواء وادي السير/محافظه العاصمه
نسرين عادل صالح اندي
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
نسرين عدنان حسن ارشيدات
بني كنانه
نور حسين علي قرعان
لواء بني عبيد/محافظه اربد
نور نبيل حسن علي الأحمد
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
هارون مفلح هارون الفلحات
البتراء/لواء البتراء
هاشم عبد اللطيف احمد بدير
لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
هدايه اسعد نصر ابوجريس
عين الباشا
هزاع فارس ذياب المجالي
القصر/لواء القصر
هند عوض سلمان العوضات
الزرقاء الثانيه/لواء قصبه الزرقاء
وفاء كمال مصطفى مقاطف
الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء
وفاء محيميد خليل محمد
لواء الجامعه/محافظه العاصمه
ولاء صبحي صبري قاسم
لواء الاغوار الشماليه
ولاء عبدالكريم سالم الرواشده
جرش
ياسر محمد ناصر الزغول
عجلون/لواء قصبه عجلون
ياسمين فهد مصطفى العمارات
عجلون/لواء قصبه عجلون
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