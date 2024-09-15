عُمال وسائقين .. 150 فرصة عمل شاغرة للأردنيين

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها على الفيسبوك ، ان اليوم الوظيفي سيكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 17/9/2024 في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً في جمعية مساواة / مجمع العواقلة التجاري بالقرب من المفرق للصرافة. حيث يتوفر (150) فرصة عمل بينها سائقين وعُمال في محافظتي معان والمفرق .
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