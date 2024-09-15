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عُمال وسائقين .. 150 فرصة عمل شاغرة للأردنيين

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-09-2024 01:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة العمل / مديرية التشغيل المركزي عن عقد يوم وظيفي وتوفر فرص عمل للفرع الإنتاجي قيد الإنشاء والمناطق المحيطة به لإحدى الشركات الكبرى التي وقعت اتفاقية مع الوزارة بالتعاون مع مديرية عمل المفرق (قسم التشغيل).

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها على الفيسبوك ، ان اليوم الوظيفي سيكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 17/9/2024 في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً في جمعية مساواة / مجمع العواقلة التجاري بالقرب من المفرق للصرافة. حيث يتوفر (150) فرصة عمل بينها سائقين وعُمال في محافظتي معان والمفرق .

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