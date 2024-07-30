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فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 30-07-2024 10:16 ص

 

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.

 


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