فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697878 الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة. اقرأ أيضاً مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية - أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-تفاصيل مدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - أسماء آلاف المدعوين لامتحان التعليم الإضافي - أسماء وزارات ومؤسسات حكومية تدعو مرشحين لامتحان تنافسي - أسماء مدعوون للتعيين في وزارات ومؤسسات حكومية - أسماء مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء مدعوون لإجراء المقابلات لوظيفة معلم - أسماء