فتح باب التقديم لوظائف هندسية وتقنية لدى مؤسسة حكومية

أعلنت مؤسسة حكومية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسوب، داعيةً الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 15 أيار 2025.
وبحسب الإعلان، فإن الوظائف المتاحة تشمل تخصصات الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الإطفاء والسلامة، وهندسة العمارة، على أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ومن مواليد عام 1997 أو بعده، وأن لا تتجاوز خبرته ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقة مثل المقاولات، المكاتب الهندسية، المستشفيات، الفنادق، البنوك، أو شركات التكييف. ويكون مكان العمل لهذه الوظائف في العاصمة عمان.
أما بالنسبة لتخصصات علم الحاسوب وهندسات الحاسوب، فيشترط أن يكون المتقدم من سكان مدينة العقبة، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ومن مواليد عام 2000 أو بعده، مع خبرة لا تزيد عن سنتين في المجالات ذات الصلة.
وتضمنت الشروط العامة أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن لا يقل المعدل التراكمي في آخر مؤهل علمي عن 75% أو ما يعادله (4/2.94)، وأن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه عن طريق الدراسة المنتظمة.
وطلبت المؤسسة من الراغبين في التقديم إرفاق الوثائق المطلوبة بصيغة PDF، وتشمل: صورة عن آخر مؤهل علمي أو معادلة الشهادة (للشهادات غير الأردنية)، صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، إضافة إلى شهادات الخبرة وكشف اشتراكات الضمان الاجتماعي إن وجدت.
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