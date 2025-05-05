الإثنين 2025-05-05 08:59 ص
 

فتح باب التقديم لوظائف هندسية وتقنية لدى مؤسسة حكومية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 05-05-2025 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   مؤسسة حكومية تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسوباضافة اعلان

أعلنت مؤسسة حكومية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسوب، داعيةً الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًا في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 15 أيار 2025.

وبحسب الإعلان، فإن الوظائف المتاحة تشمل تخصصات الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الإطفاء والسلامة، وهندسة العمارة، على أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ومن مواليد عام 1997 أو بعده، وأن لا تتجاوز خبرته ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقة مثل المقاولات، المكاتب الهندسية، المستشفيات، الفنادق، البنوك، أو شركات التكييف. ويكون مكان العمل لهذه الوظائف في العاصمة عمان.

أما بالنسبة لتخصصات علم الحاسوب وهندسات الحاسوب، فيشترط أن يكون المتقدم من سكان مدينة العقبة، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ومن مواليد عام 2000 أو بعده، مع خبرة لا تزيد عن سنتين في المجالات ذات الصلة.

وتضمنت الشروط العامة أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن لا يقل المعدل التراكمي في آخر مؤهل علمي عن 75% أو ما يعادله (4/2.94)، وأن يكون المؤهل قد تم الحصول عليه عن طريق الدراسة المنتظمة.

وطلبت المؤسسة من الراغبين في التقديم إرفاق الوثائق المطلوبة بصيغة PDF، وتشمل: صورة عن آخر مؤهل علمي أو معادلة الشهادة (للشهادات غير الأردنية)، صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، إضافة إلى شهادات الخبرة وكشف اشتراكات الضمان الاجتماعي إن وجدت.


Image1_52025573913494882282.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

الشاب همام علي خليل الشلبي آل خطاب رحمه الله

نعـي فـاضل حزن في معان بعد وفاة الشاب همام آل خطاب

البابا فرنسيس

فلسطين سيارة البابا فرنسيس تتحول إلى عيادة صحية لأطفال غزة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يتحدث عن خليفته

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية

تعبيرية

أخبار محلية وفاة بحادث دهس مؤسف في شارع الجاردنز

ت

شؤون برلمانية جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين

ل

عربي ودولي ترامب لا يستبعد لقاء بوتين في السعودية الشهر الحالي

تعبيرية

وظائف فتح باب التقديم لوظائف هندسية وتقنية لدى مؤسسة حكومية



 
 





الأكثر مشاهدة