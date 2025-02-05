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فرص عمل كبيرة للأردنيين ( لا يُشترط المؤهل العلمي)

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 07:21 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت دوائر حكومية عن توفر فرص عمل شاغرة للاردنيين من حاملي الشهادت وغيرهم . 

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وحددت الوظائف المطلوبة والشروط والمواعيد وفقا للاعلانات المرفقة تاليا عبر موقعنا :

 

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