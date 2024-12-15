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فرص عمل للأردنيين من حاملي البكالوريوس والدبلوم

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 07:55 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين اليوم الأحد عن حاجتها لتعبئة عدة وظائف هندسية وفنية وإدارية في مختلف المحافظات ومن كلا الجنسين بالفئات الأولى والثانية من حاملي البكالوريوس والدبلوم  .

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كما اعلنت شكرة خاصة عن حاجتها لموظفو مبيعات ميداني 

 

وتاليا تفاصيل التقديم في كل اعلان مرفق ادناه :

 

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