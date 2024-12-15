فرص عمل للأردنيين من حاملي البكالوريوس والدبلوم

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين اليوم الأحد عن حاجتها لتعبئة عدة وظائف هندسية وفنية وإدارية في مختلف المحافظات ومن كلا الجنسين بالفئات الأولى والثانية من حاملي البكالوريوس والدبلوم .

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كما اعلنت شكرة خاصة عن حاجتها لموظفو مبيعات ميداني

وتاليا تفاصيل التقديم في كل اعلان مرفق ادناه :











