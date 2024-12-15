فرص عمل للأردنيين من حاملي البكالوريوس والدبلوم

كما اعلنت شكرة خاصة عن حاجتها لموظفو مبيعات ميداني
وتاليا تفاصيل التقديم في كل اعلان مرفق ادناه :
-
أخبار متعلقة
-
أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين (أسماء)
-
ممرضون أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي (أسماء)
-
مدعوون لاجراء المقابلة الشخصية والامتحان التنافسي (أسماء)
-
فرص عمل للأردنيين في الحكومة والقطاع الخاص
-
أردنيون مدعوون للتعيين في الحكومة (أسماء)
-
حرفيون أردنيون مدعوون للمقابلة الشخصية في وزارة التربية (أسماء)
-
فرص عمل للأردنيين من حاملي البكالوريوس والثانوية العامة وما دون
-
أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية (أسماء)