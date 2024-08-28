لوظيفة سائق .. مدعوون للتعيين ووظيفة شاغرة

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للبحوث الزراعية عن حاجته لشغل وظائف من الفئة الثالثة، بما في ذلك وظيفة سائق من الفئة السادسة في محافظة المفرق.
كما أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن دعوتها لعدد من الأشخاص لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف مثل سائق ومراسل، وغيرها من الوظائف كما هو مبين أدناه.
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