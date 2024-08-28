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لوظيفة سائق .. مدعوون للتعيين ووظيفة شاغرة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 28-08-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للبحوث الزراعية عن حاجته لشغل وظائف من الفئة الثالثة، بما في ذلك وظيفة سائق من الفئة السادسة في محافظة المفرق.

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كما أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن دعوتها لعدد من الأشخاص لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف مثل سائق ومراسل، وغيرها من الوظائف كما هو مبين أدناه.

 

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وظائف لوظيفة سائق .. مدعوون للتعيين ووظيفة شاغرة

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