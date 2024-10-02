مئات المدعوين لوظيفة معلم -أسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية مئات الأشخاص لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة معلم.

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وأكدت الوزارة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية المدنية سارية المفعول، وصورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة والمؤهل العلمي مصدقة حسب الأصول وبالختم الرسمي، مشددةً على أنه لن يُسمح لأي مرشح بإجراء المقابلة دون إحضار هذه الوثائق.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد، وإحضار قلم حبر جاف أزرق.



ولفتت أن كل من لا يحضر المقابلة الشخصية سيعتبر مستنكفًا.

وتاليا الاسماء :

