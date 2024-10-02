مئات المدعوين لوظيفة معلم -أسماء

وأكدت الوزارة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية المدنية سارية المفعول، وصورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة والمؤهل العلمي مصدقة حسب الأصول وبالختم الرسمي، مشددةً على أنه لن يُسمح لأي مرشح بإجراء المقابلة دون إحضار هذه الوثائق.
ولفتت أن كل من لا يحضر المقابلة الشخصية سيعتبر مستنكفًا.
ابراهيم علاء الدين محمد علي
احمد عبد الله محمد العوايشه
ازهار معتصم كامل المومني
اسلام حسين محمد النادي
اسماء محمد حسن عوده
اسيل حسام مدحت حواشين
اماني حمزه محمد الحمايدة
امل محمد عمر علي
امل محمود عادل احمد
اهداب محمد سعيد ابراهيم
ايات محمد حميد الرصيفان
ايمان صلاح عبد الله الطوالبه
ايه راضي رحال رحال
براءه غالب خليل العالول
تالا خالد احمد سعاده
تسنيم ابراهيم عبد الكريم النسور
تسنيم فخري حسين ابو القاسم
تغريد عبدالله عارف محمد
حمزه ربحي محمود محروم
حمزه فواز احمد بني ياسين
حنين عبد الله محمد الشياب
حنين محمد عطا حمورى
خالده احمد محمد القبلان
دانيه اسامه محمود رزق
دانيه سمير احمد بني عامر
دعاء فايز رضوان الزبيدى
رحمه فايز محمود الافغاني
رزان رياض مصطفى حسين
رزان فيصل طاهر طاهر
رغد فايز محمد الطوالبه
رغد يوسف عبد الرحمن نمر
رقيه زياد عيسى جرادات
ريم كامل احمد ادكيدك
ريما صالح عبد الكريم المدني
زيد احمد سلامه الرشدان
ساره عاطف احمد مصاروه
ساره نادر عادي حوامده
سلمى صالح خليل بني سلامه
سيف علي صالح الزيود
شهد محمود عبد الرحمن عبابنه
عباده عاصم عبدالقادر الرشدان
عبد الله محمد سليمان ربابعه
عبدالله انور عبد الله المستريحي
عماد نسيم عارف كنعان
فاطمه احمد اسماعيل شكوكاني
فاطمه محمد حسين الكيلاني
فرح عمر عبد السلام حبايب
كنار وليد عبد المجيد ابو سلمان
لانا اويس محمود سناجله
لين يونس خليل عقيلان
لينا محمود حسين ابو هيفا
مالك يوسف سليمان العليمات
محمد عدنان عبد الله الزيود
مرام علي صلاح البكيرات
مروه سعد ابراهيم القويدر
مروه عبدالله خضر ابو الروس
مهند عمر احمد مستريحي
ميس اسامه حسن رمضان
ميس علي معروف عبده
هاشم جهاد عوض بني يونس
هدى مروان عواد الحرايزه
هديل عيسى عبد الحميد القضاه
هند محمد عليان الشبار
هيا محمد حسين ابو شمعه
وعد محمد خلف الصالح
يارا زكريا عبد الفتاح المشايخ
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السبت ( 5/ 10/ 2024 )، الساعة: (10:00) صباحًا
آيه عبد العظيم عبد الحميد ريحان
اسامه جهاد خالد المومني
استبرق واصف محمد العايد
الاء ماهر محمد الحموري
امل جمال سالم مقابله
امنيه نصير محمود عبد الجابر
انسام حسام نعيم الاحمد
انوار خالد محمد الشوبكي
بتول عادل سلامه السلايمه
براءه ابراهيم عبد الرؤوف عوده
تسنيم اسامه ابراهيم جلال
تقى محمد علي ابو عواد
حسان موسى مطلق مقدادى
حمزه عبد الرحيم محمد سلامه
حنان علي حسن سمرين
خديجه ماجد عبد العزيز عبابنه
دانيه هاشم محمد الوديان
ديالا مازن صادق ابو غربيه
رؤيا نضال عبدالله هيداموس
راما انور علي شحاده
رانيا نبيل رزق الباش
ربى محمد رفاعي سليمان
رزان سعيد احمد تيلخ
رغد وائل محمد سعيد سعديه
ريم اكرم مصطفى النجار
ريم عابدين رفيق جمعه
سامراء محمد علي ابو صباح
سجود هايل عبد القادر الحوري
سجى مازن عبد المحسن الهشلمون
شروق عامر محمد بني عامر
صبا سالم محمد البدارنه
ضحى سهيل محمود بكر
طارق محمد يوسف خمايسه
عايد عبد الله عايد الخلايله
عبد الرزاق ابراهيم عبد الكريم ابو زريق
عبد الله رياض بحر العيده
عبد الله علي غالب ابومسره
عبد الله مامون علي الصلاح
عبدالرحمن محمد سالم سليمان
علي بسام احمد السلمان
علي سالم حسين مياس
فاطمه جمال علي ابو الهيجاء
فرح احمد حمزه المساعيد
قصي عماد حسن الشلبي
لجين محمد علي ابو دوله
لما وليد علي الكسواني
ليان زياد احمد الفلايلة
ليث خالد محمد الشبول
ليلى عدنان اسحق ابو اسنينه
ليلى محمد خلف العزام
لينا يونس عبد الرحمن الشوابكه
محمد جلال صالح الجنايده
محمد خالد امين كساسبه
مرام ماجد محمد هنيه
مروى محمدخميس محمود الزيات
مريم عمر عبده حمادنه
مصعب علي عبد القادر زيوت
ملاك حمزه قاسم طوالبه
ملاك ياسر عبد الله خليل
منى محمد محمود عثمان
نبيله علي فتحي غريفات
نجاه محمد عبد الحميد ريحان
نعامه نور الدين علي عبيدات
نور الدين علي عويصي امهلهل
نور محمود عايد ابو صعيليك
هيا زياد عبد الفتاح المسعود
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السبت ( 5/ 10/ 2024 )، الساعة: (11:00) صباحًا
ابرار عبد الرحمن محمد كيلاني
احمد عبد القادر احمد بني عامر
احمد محمد بدر عبد الرحمن خليل
احمد يوسف احمد رشدان
اروى خليل نعيم الحاج علي
اروى عاطف احمد مصاروه
اسراء علاء الدين عيسى ابراهيم
اسماء محمد حسن موسى حج احمد
الاء خالد محمد الخطايبه
الاء سمير محمد البدارنه
الاء محمد عارف الروسان
براءه عبد الرؤوف فؤاد النجار
بشير صخر بشير علاونه
بهجه فواز احمد كنعان
تامر عيسى احمد الملاح
جمانه داود خضر الصالحي
حسان هشام عبد الفتاح هنوش
حنين جهاد احمد بصبوص
حنين عثمان باجس البيشه
حنين وليد كامل زغلول
دانيا ايمن علي كنعان
دعاء محمود نواف البنيان
راما فواز محمد مخلوف
رحمه محمد احمد بواعنه
رغد حسن احمد صالح
رنا سلامه محمد اللطايفه
رنيم احمد حسني البواب
رهف سفيان سميح حمدان
ساره ابراهيم فرحان بطاح
ساره اسماعيل جمعه النعيمي
ساره رافع مروح اليوسف
ساره موسى اسماعيل البدارين
سلسبيلا احمد فهمي ابو حطب
سلوى سمير فهمي جابر
شيماء باسل عبد الرحيم ابو زيد
صالح محمد هدى خريسات
عباده اياس فتحي السعدي
عبد الرحمن عصام عثمان دار محمود
عبد الرزاق احمد عبد الرزاق الربيع
علا احمد علي ابو خليل
عنود عبد الله محمد الجبور
فخر محمد امين عثمان الخياط
فراس عبد الكريم فرحان مقدادى
لينا محمد فريد مهنا
محمد ايمن محمد هاشم ربابعه
محمد جمال خلف البركات
محمد رشاد خالد محمد رشاد الزريقات
محمد صلاح الدين محمد مياس
محمدخير صالح خليل بني سلامه
مرام عبد الوهاب ابراهيم غانم
ملاك احمد سليمان عبد الله
منال صالح سعيد المحمديين
منال نادر ابراهيم حرب
موسى يوسف موسى حمد
ميس احمد صالح حموده
ميس محمد نجيب احمد بطاح
ميسم فارس تحسين صلاحات
نسرين هاني حسن محمد
نسيم مصطفى حسين السليم
نور ادم شريف عبابنه
هديل محمد مصطفى اشنينه
هلا حسين علي عبيدات
هناء محمد مصطفى احمد
هند خالد محمد ابو شارب
وجدان خالد محمد ابو علي
وعد عبد الله محمود ابو محمد
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السبت ( 5/ 10/ 2024 )، الساعة: (12:00) ظهرًا
آيه فراس عبد الرحمن ابو خميس
آيه نعيم احمد جرار
أفنان حسني محمد ابو شاويش
احمد عماد سعدات دحبور
احمد محمد عقاب عوده
اخلاص عبد الناصر عبد الله الزيادى
اسراء ماهر عدنان هرشه
اسماء خالد زكريا مناصره
الاء عدنان سعيد اسميك
الاء غسان حسن ابو خاطر
انسام بسام فواز كناني
ايمان ادريس محمد الضامن
ايمان محمود احمد سماره
ايمان هاني يعقوب السيد احمد
ايمان يوسف حسين القاسم
ايه محمد عوده النصرى
بتول امجد محمد الخطيب
براءه خالد محمد علي
جمانه محمد ابراهيم محمد
جنى هيثم امين الشيخ
حسان احمد ابراهيم صالح عامر
حسن هيثم حسن زقايبه
حمزه يوسف عبد الكريم كليب
حنين احمد ظاهر قيشاوي
دعاء غريب احمد خطايبه
دعاء محمد زكريا العقاد
دعاء يوسف سعيد سلمان
ديمه زايد شهاب الزعبي
رؤى فايز عبد الفتاح عثامنه
راما عماد شفيق البنا
رانيا يحيى علي النمراوي
رحمه حمزه يوسف يوسف
رحمه متوكل احمد الطيب
رنا فؤاد محمد غبون
رهف فايز مديح دابله
رهف وليد محمد الشلبي
ساره حسن حسين العمارات
سحر اسعد سليمان الفروخ
سلطان منذر مفيد حسين
سميه عبد الغني كامل عبد الرحمن
شذى احمد محمد سعيد جرادات
شروق شاهر سامي جابر
شفاء مؤيد رجا العواد
صفوان عبد الله محمد العمرى
عاليه ربحي سعيد عليان
عبد الرحمن ايمن محمد القرعان
عدنان ركان سليمان الخريسات
عمران عصام صالح جرادات
فائق عوده محمود السعايده
فاطمه فيصل نجيب الخطيب
قصي عمر فضيل خصاونه
محمد جمال محمد صالح
محمد مصطفى احمد عاصي
محمد نايف احمد الشرعه
محمد هاشم محمد ابو فاره
محمود محمد ارميضين ابو زايد
محمود نبيل محمود دباس
مريم اسلام رفيق شناعه
معتصم محمد صالح الشهاب
مها هاشم محمد الحنيطي
ناديه نائل فارس جلاد
ندى محمد سليمان الخرابشه
هاجر ضرار احمد العبابنه
هاشم سمير ياسين حجير
هبه يوسف اسليم السواركه
هدى خالد اسماعيل العصيرى
هديل عبد السلام محمد سعاده
هديل عليان ضيف الله العنبر
هديل منصور احمد الجمال
هناء عمر عبد الحميد الشاويش
وفاء عصام احمد عرب
وفاء محمد عواد الدهيني
ولاء عمر عبد الرحمن طناش
ياسمين فرسان يوسف مقبول
ياسمين محمد حسن الوحش
يمنى عدنان ابراهيم الحوامده
يونس نعيم يونس القطرى
.
السبت ( 5/ 10/ 2024 )، الساعة: (1:00) ظهرًا
ابرار فاروق معروف سليمان
ابراهيم سلمان عوده ابو سرحان
احلام محمد يوسف محمد
احمد اياد عبد الله بياضو
اسامه عادل عبد الكريم خضير
اسماء سامي طلب النويرى
الاء رفيق محمود ابو سنينه
انس وهيب محمد علي عبد الله
ايمان ابراهيم فريد شحاده
ايناس عمر حسن ابو طوق
باهر علي سعد عبيدات
بلال فائز احمد الخلايله
بلقيس انور سلامه زكارنه
تالا حسين عبدالرحمن الشمالي
تقى اسامه سليم الحاج علي
حمزه ابراهيم عوض هزايمه
حنين احمد حسن جديع
حياه فؤاد محمود تيم
خديجه مانع سالم الحميديين
دانيا فراس عصام اللوباني
رؤى رائد محمد سالم عرب
رشا احمد جودت ندى
رغد رافت محمد جمعه فرسخ
رنا غازي حلمي صالح
رنا محمد عبد الغفار الحجاجره
روان صالح سلمان العوران
روان فيصل حسين بني ملحم
ريم فكري فضيل احمد
زين نبيل تركي شطناوى
ساره خليل طالب الجواوده
ساره صلاح محمد الجرادات
ساره عبد اللطيف عبد الكريم ابو شنب
ساره عدنان ابراهيم الضمان
ساره محمد عبد الله جرادات
ساره هشام عبد الله الطوالبه
سجد خليل علي التياها
سماح عمر علي الخطيب
صالح جهاد صالح الغويرى
طارق محمد عبد المجيد فايز
طارق محمد كريم الفقيه
عادل عماد محمود عبد الفتاح
عبد الرحمن ايمن عبد الرحمن سقلاوي
عبد القادر عمر عبد القادر العبسي
عبد الله خليل جازي الحويطات
عبير عبد المجيد موسى القريناوي
عرين راتب راتب الزبري
علاء سالم سلمان ابو صعيليك
غدير احمد حسن علا
غدير محمد عبد الرحمن شعبان
غدير محمد علي الخلايله
غيداء سعيد عبد العزيز مصلح
فاطمه عاطف محمود نصايره
فيروز سعيد زكي نوفل
لانا عبد القادر محمد سعيد ابو سعده
ليلى جميل محمود الجمره
لينا محمود علي عيال عواد
مؤمن عبد الناصر عبد الرحمن حبوش
مجد سمير درويش البجق
محمد حسين علي المشاعره
محمد عبد السلام عيسى المومني
محمد عبد المجيد نمر نمر
مراد فايق سلامه الشلول
مرام صبحي محمد عطاري
مروى بسام محمد العبسي
مصعب بهاء الدين محمد رجب نيروخ
منار احمد عادى احمد
منال محمود محمد القرنه
منى علاء احمد موسى
هبه درويش كامل درويش
هديل احمد بكر مخلوف
هديل رمضان وديع ابو كويك
هديل رياض فلاح المومني
هديل زياد عوض عذاربه
هديل عوض صالح العفادره
هزار رياض علي الوحشه
وفاء جبر عوض بركات
يقين مروان عزت النعامنه
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السبت ( 5/ 10/ 2024 )، الساعة: (2:00) ظهرًا
احمد عوده خالد الزواهره
اخلاص علي محمد العوامله
اريج خميس سليم حداد
اسراء حامد نعمان الافغاني
اسلام عدنان علي عيد
اسماء رفيق يوسف شلبيه
اناس حسن عيسى العدوان
ايمان فرحان سليمان ابو نمره
ايناس نور الدين ربحى الخوار
ايه خالد خميس جبر
ايه فؤاد احمد الثوابيه
بتول رائد محمد قنديل عوده
تسنيم امجد عبد الرحيم محمود
تسنيم سمير احمد محمد
جهاد طارق زكي الزبن
حسام محمد سالم النويران
حمزه ايمن يحيى عبد الله
حنين علي اسماعيل اسماعيل
حنين محمد شريف يعقوب الجعبرى
دعاء احمد عبد المهدى الربيحات
دعاء مجدى علي جعفر
راما رياض احمد ملك
رايه حسام خليل الشيخ صالح
ردينه منذر احمد غريب
رهام محمد شلال الحناحنه
روان اسعد صالح عليان
روان نادر محمد اقنيبي
ريما فالح علي الجمل
ساجده سعد محمد الحربي
ساره محمد عبد الله دلقموني
ساره محمد عبد المعطي الخمايسه
سالي محمد اسماعيل الشراونه
سامر حسن محمد كوفحي
سماح شاهر ابراهيم السعاده
شروق قبلان محمد العدوان
شهد جمال كمال الناظر
شيماء محمد عبد الفتاح ساره
شيماء يوسف صالح فريوان
ضحى ايوب فرحان المرعي
عبد الرحمن علي عليان ابو صعيليك
عبدالرحمن احمد فتحي اسليم
علاء محمد طالب بني عبد الغني
عمر جواد عبد الله محمود
عمر رافع نزال المساعيد
فداء رائد عبد الحليم سالم
فداء محمد محمود حرب
كفا محمد عبد الفتاح الوريكات
ليث صلاح الدين علي المومني
محمد جمال حامد المومني
محمد عبد المعطي ذياب ولويل
محمد عواد محمد عيد
محمد مؤيد حسن رسمي ابراهيم
مرام بسام عبد القادر الشهوان
مرام مهنا مصباح المنشد
مروه ماهر محمد نجاجره
ميساء نضال مصطفى زايد
نجاح سعيد عبد الحميد الشلول
نور الدين حسام يوسف جوابره
نور هاشم محمود عبابنه
هبه حامد محمد قداريه
هديل علي ابراهيم العرني
وعد رضوان علي الخرابشه
وفاء عطا الله محمود الوردات
ياسمين امجد تيسير سعادات
يزيد نايف علي المساعيد
يوسف منصور محمد بدارنه
.
السبت ( 5/ 10/ 2024 )، الساعة: (3:00) بعد الظهر
إيهاب محمد راضي محمود حمدان
احمد عمر علي الحيارى
اريج صالح عوض الكسبه
اسماء محمود علي النعامي
الاء حسن سليمان عثمان
امل قفطان رضوان الرواش
انس تحسين محمد زايد
ايمان احمد عوني عبيد
جمانه هاشم حماد النشاش
جود هيثم محمد حموده
حسين نمر حسين القداح
حنين فيصل صلاح ابو العنين
حنين موفق حسن عبد ربه
دانيا محمد صالح العدوان
دعاء محمد العبد حماد
رهام محمد فضل حسني محمد
رهف حكمت عيسى عبابنه
رهف راجح محمد مصلح
رهف رياض فواز العدوان
زينه احمد محمود غانم
ساره محمد سيد الصغير
سامر حلمي ربحي الترمساني
سجى هشام احمد كنعان
سلام منذر محمد المزاري
سماح محمود علي ابو جراس
شروق خالد محمد ابو خشم
ضحى محمد فضيان الحمود
عبدالله ناصر علي الجهني
عدي خلف عطيه العبيات
علاء صالح سالم النويران
عمار فخرى فايز علي
غفران عبد الحميد رباح سلامه
لانا ابراهيم محمد شدوح
لينا محمد احمد ابو حميده
محمد طاهر حسني خزنه
محمد يونس مصطفى الضلاعين
مرح خالد رجب مصطفى
مروه يحيى عبد الرحمن حمدان
ملاك فتحي نزال النمر
مهند علي محمد سعيفان
نوفه نايف عيد العكول
هدى احمد عبد الله العكول
وسام محمد مصطفى رحال
ياسمين عبدالله عوده الحجاج
.
الأحد ( 6/ 10/ 2024 )، الساعة: (9:00) صباحًا
احمد باسم يوسف بركات
احمد قاسم طاهر ياسين
اريج امجد نهار الطوالبه
اسراء سامي اسماعيل المواهره
اسراء عبد الوهاب سليمان الزن
امل خليل سالم الزوايده
امل عماد مفضي هويدى
اميمه عادل غندور البشيش
ايمان فوزى فتح الله عبد الرحمن
بيان ابراهيم علي صالح
بيان عبد الكريم اسماعيل العدوان
جميله محمد مصطفى دار الحاج
حنين محمد عبد الحميد الزيود
خليل محمد خليل الربيع
دانا ماجد خليل حسونه
دانه محمد احمد احمد
رانيا نصر عوده الله الخرابشه
ربى ابراهيم مخلد المغاربه
ربى احمد اسماعيل محمد
رحيق وجيه حسن ابو ساكوت
رغد رياض احمد ابو حمد
رنا رياض احمد الصلوى
رهف جمال علي الجهني
رهف محمود شكري الهندي
روان احمد يوسف عثمان
روان ضيف الله سلمان ابو حميد
روان وليد محمد مساعده
زاهره حلمي محمد علي ابو هلال
زيد طلال عبد الله العواوده
زيد ماجد عبد الفتاح الربايعه
سجود وهيب محمد حسن
سندس علي خلف البشابشه
صابرين عماد محمد الحساسنه
عبدالله محمد عبد الرحيم زبون
عثمان جمال عثمان سعاده
عرين احمد جميل العنيزات
علا جعفر حسين الزعبي
عمر غسان عبد اللطيف مصطفى
عمر محمد سلام البوشي
عمر ياسر مرزوق الشديفات
غدير محمود محمد الشواكري
فاطمه محمد فاروق عقل
فتح الله فتحي فتح الله الصلاج
لينا جميل عيسى القواسمه
ماجده محمد ابراهيم حبش
محمد ذياب عبد الله عبد المالك
محمد عمر ياسين الحمايل
محمد غازى محمد السواعير
محمود نادر محمود ياسين
مريم زياد خليل ابو السندس
مريم مصطفى محمد حداد
معاذ عبد الرحمن سليمان العلي
مها زكريا علي عبابنه
موسى فاضل طالب الخوالده
نانسي احمد يسري شحاده
نور احمد صالح الجريري
هبه صالح محمد ابو صعيليك
هبه عايش محمود العايش
هبه محمد عبد الله ياسين
هبه نايف احمد القواسمي
هبه يوسف خليل الدقس
هديل محمد لطفى مسمار
هناء محمد شتيان الصرايره
وجدان ذيب احمد صندوقه
ياسمين صبحي عبد المهيرات
يحيى نضال يحيى السميرات
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الأحد ( 6/ 10/ 2024 )، الساعة: (10:00) صباحًا
اريج فتحي ابراهيم ابو لحيه
اسلام جمال خليل الشيش
اسلام صلاح زرقان السليحات
اصيل سمير محمد القيسى
افنان باسم محمد العزام
اماني صالح عباس النوباني
امل بسام عبد السلام صندوقه
امل حمزه مصطفى رحال
امل صالح عباس النوباني
انعام ضيف الله احمد السليحات
ايمان خالد محمد الرقب
ايه محمد عبد الفتاح احمد عبد الله
براء عاطف احمد غرايبه
براء عزام عبد العزيز قاووق
بلقيس يوسف سعيد ابوجريبان
بهاء الدين فلاح محمد العموش
بيان محمود جميل محسن
تقى صلاح محمد خليل
حسان خالد علي ابو جابر
راما ماجد محمد المشارقه
راما ياسر عبد الرحمن عبد الجليل
رانيا يوسف حماد سليم
ربى عدنان محمود يعقوب
رشيد يوسف حامد العوده
رغد ماجد احمد البخارى
رهف محمود عايش مناصره
روان مروان فؤاد النابلسيه
رولا منذر خليل ابو جوده
ريناد خالد خليل الربيع
ساره اسامه احمد محفوظ
ساره صالح ابراهيم عدوان
ساره نمر طالب بدح
سهاد يوسف علي محمود
سوسن خالد مزعل بني عامر
شروق محمود مصباح البسومي
صابرين احمد عثمان عثمان
صفاء خالد علي ابو عجميه
صهيب عوض محمود المهيرات
طارق محمد طه العقيل
عبير سمير محمد خميس السيد
عريب ياسر خلف البكار
علي عطا الله دروبي شديد
عمر خالد مصطفى الطيطي
غاده نهاد ابراهيم خريوش
غيداء نعيم احمد شقفه
فرح ماجد عطيه الحساسنه
قيس جهاد سعيد خليل
كنده ابراهيم محمد عوده
مالك عبدالله عبدالرحمن الحوامده
محمد ابراهيم احمد العقيلي
محمد حمدان محمد الحوامده
محمد سالم خليف الخوالده
مريم طه فندى بني اسماعيل
مصطفى ابراهيم محمد السراحنه
مها ابراهيم سعيد ابو جريبان
ميس داود صالح العفيشات
نتالي احمد نورى المحاميد
نفيسه محمد عبد الرؤوف الجريري
نهيل علي حمدان الخوالده
نور جمال مروح علوش
هبه نبيل موسى الجبالي
هناء جاد الله صلاح البحيصي
ياسمين عمر احمد وشاح
ياسمين هاني جميل المهيرات
يحيى عزمي فيصل فريحات
يوسف نبيل حمد ابو ماريه
.
الأحد ( 6/ 10/ 2024 )، الساعة: (11:00) صباحًا
ابراهيم خليل ابراهيم محسن
ادهم ماجد علي الزعبي
اروى يحيى عبد الكريم المهيرات
اريج جمعه هزاع الخصيلات
اريج ضيف الله مفلح النعيمات
ازهار عادل يوسف الحوامده
اسلام فؤاد عبداللطيف عوض الله
اسماء زيد محمود الخرابشه
اسيل محفوظ محمد ابو محفوظ
افنان حسن علي الخطيب
الاء احمد محمد نواصره
الاء عبد الله نايف الخطيب
اميره مشير يوسف علاري
انس سليمان عواد العزازمه
انس سليمان عيد العزازمه
اياد ناصر حسن الربايعه
تالا خضر محمد بدوي
تسنيم محمد خليف النواصره
حسام حسين محمد اسمران
حسام ماهر يوسف الزغيلات العمرو
حمزه ياسر عطا الخنازره
حنين عثمان عبد الكريم الجرامين
رؤى فؤاد احمد عبد الوهاب
رؤى محمد رفيق دار خالد
رحمه محمد علي حسن زقلام
رغد عبد الله محمد حسين
رفيده عبد الله احمد الجالودى
رند حابس حسين ابو حماد
رهف بسام سليم ابوخربيش
رهف زياد عوني مصلح
رهف معين عثمان صالح
ريمان سليمان احمد علي
زينب نائل شكري عبد الوهاب
ساجده محمد عوده المحمديين
ساره خضر محمود شتات
ساره مصطفى حسني العنانزه
سجى عبد اللطيف ابراهيم ذبالح
سلمان حسن رويعي الحمدات
شهد احمد علي عريقات
شيماء نائل محمود طه
ضياء احمد يوسف داود
عبد الكريم جهاد عبد الكريم ابو سكوت
عرين عايد عبد الوهاب النموره
عمر عارف احمد التلولي
غيث محمود كنعان البشاتوه
فارس محمد سليمان النغامشه
فاروق فايز سليمان الرواحنه
فاطمه فؤاد صبرى الصوص
فاطمه محمد احمد هديب
فاطمه محمود احمد بني سعيد
لانا سعود توفيق السليحات
لجين عاطف رضوان الخليفات
لجين محمد بكر صالح
لمى خالد محمود البسيوني
مجد ناصر سليم عبد الوهاب
محمد محسن علي الصقر
محمود وليد محمود الخلايله
معاذ خالد نبهان طعم الله
مها احمد يوسف الصمادى
هبه الله طلال عبد الكريم قصقص
هديل عامر علي القضاه
هديل نهاد احمد الزمط
هديل هاشم محمد عمورى
ورد معاويه محمد السعايده
وفاء يوسف محمد الشلول
ياسمين فيصل مسلم الجعبه
.
الأحد ( 6/ 10/ 2024 )، الساعة: (12:00) ظهرًا
احمد امين علي الخطيب
احمد عايد احمد الطراونه
احمد عبد الباسط سليمان الجبور
اسراء عطيه سالم الحولي المريعات
اسراء محمد احمد الحسن
اسراء هشام محمود عميره
اسلام نواف احمد فرحات
اسيل جمال روحي جمعه
اسيل رمضان وديع ابو كويك
اماني زياد نهار العوامله
اميره فوزى حسن الحسن
انوار رياض خالد الاسمر
ايمان سليمان عيد العزازمه
ايناس سليمان عبد عبد الرحمن
ايه جمال عبد الله ابو عزام
بدر حسن سالم الخزاعله
براء حلمي محمد ابو زينه
براء خالد صبحي الداعور
بلال بكر يوسف محمد
بلقيس خالد حسن اسعد
بيان نايل مفضي السليمانيين
جمانه رائد جميل النسور
جنان خضر اسحق مرقه
حمزه حسن احمد العدوان
حمزه مصباح يوسف ابوجويعد
حنين محمد حسين القيسي
خالد محمد سليمان ابويحيى
ختام سليمان دخيل الله الفراحين
داليا عزات محمود الجنيدات
دعاء خليل عبد المجيد طيطي
رحمه عبدالحكيم عبد القادر بزبز حيارات
رشا عمر اسماعيل داود
رغد جمال رفيق عبد العزيز
رغد جهاد احمد ناصر
رهام احمد مصطفى النعيمات
رهام ماهر ضيف الله ابو صيام
روان سامي حمدان المعاليه
روان محمد احمد رصاص
ساره ابراهيم محمد عطا ابو راس
سلام محمد فلاح الذيابات
سهم منصور عبد الكريم الفقراء
سوسن ياسين محمد غيث
شروق فيصل عبدالكريم العرميطي
شيماء موسى محمد احمد
صديقه اكرم خالد حماد
ضحى اسماعيل محمد عياد
عبير حسين عايد ابو ذوابه
عروب علي عزام ابوغررا
علا حامد افليح الشمالات
غدير شاكر موسى الخلايفه
غيداء ايمن عبد الكريم صالح
فاطمه يوسف احمد ابو غريبه
فرح احمد محمد الهديرس
فرح بشير محمود محمود
كرم هشام اسعد الدقه
لقمان الحكيم فراج خضر رضوان
ليث جابر عبد الله خضيرات
لينه قاسم محمد الرشيدات
مؤيد احمد عيسى محاد
محمد ابراهيم حسين الخوالده
محمد طعمه محمود الدعوم
محمد علي رزق بشايره
محمد موسى ناصر العموش
مريم جهاد سبتي وهدان
مريم محمد عبد الرحمن طقاطقه
مريم محمد عيد ابو ذان
مصعب خالد عبد الله الخوالده
معاويه مصطفى احمد فرخ
منار كايد ناصر السميحيين
منى جزاع سند الركيبات
ميسر رياض محمد وحيد الدين الدويك
نور سعيد عوض المناصير
نور عبد الرزاق محمد خير البوز
هبه محمد غسان زين الدين عرفات
همام منصور عايد الخزاعله
ولاء شهير محمد شحاده
ياسمين صالح محمد الحيارى
.
الأحد ( 6/ 10/ 2024 )، الساعة: (1:00) ظهرًا
ابرار يوسف محمود بكر
احمد موسى ابراهيم الشلوح
ادهم عبد الله احمد الدهون
اسراء محمد عبد الله الحاج عيد
اسماء علي محمد السرحان
اسيل عاطف احمد الرزيه
اشرف خالد يوسف المصالحه
اشرقت عارف رزق النادي
اكثم صالح عقله الزبون
الاء طلال جبرين ابو عيشه
الهنوف راضي عايد السميحيين
اليانا احمد فايز جابر
امل حمدان خليل سالم
انوار جمال علي ربيع
ايات بدر عبد الجواد حنفيه
ايات فخري احمد جديتاوي
ايه رياض عيسى الخطيب
بتول جمال بركات الجازي
براءه حسن علي راشد
براءه ماهر محمد جابر
بشار عادل عبد اللطيف العقيلي
بيان ابراهيم حسني الهمشري
تمارا جمال محمد عبد القادر
ثناء منصور فهد الحسامي
حلا موسى احمد الثوابيه
دانا محمد حسن الياصجين
دنيا وليد عبد الله العتال
ديمه محمود جبر بنات
رزان محمود عادل البلبيسي
رغد اياد حمدي محمود
رغد سالم امحامود الوريكات
رنيم عبد الله عبد الكريم جانم
رنيم محمود سليمان الزعبي
روان سعيد احمد محفوظ
روان محمود سلامه ابوالسندس
سائده عبد الكريم محمود خضير
ساره محمود محمد السرخي
سلمى محمد علي الشبول
سماح صالح احمد المرعي
سهى ابراهيم حسين هلالي
شهد عيد مصطفى ابوعاقوله
صفوان اركان عايد العيده
عامر عدنان عبد العزيز القادرى
عبد القادر علي محمد الزبون
عبد الناصر محمد الاصغر موسى المحاسنه
عبدالله زيدان عدنان بني عيسى
عزه علي عبد الرحمن جرادات
عمر خالد جبريل جبريل
عمر محمد احمد العيد
عمر ياسين عبد اللطيف البطوش
غدير عبد الحافظ عبد الرحيم ابو رمان
فاطمه محمد يوسف ابو زريق
فجر نعيم سعيد الخبايبه
فرح مصلح سعود السميحيين
فهد علي سلام الملاحي
كرم نبيل ابراهيم الخزاعله
كوثر عماد الدين فتحي دعنا
لارا رائد خليفه الزعبي
لميس عوض خالد الجارحي
لينا سعيد عبد الحميد كتكت
محمد علي عوض الزبون
محمد يوسف يعقوب الشديفات
مصطفى محمد احمد بني عامر
معتز عدنان احمد الدهون
ملاك جاد رياض الحمزه
ميسم نواف محمد مياس
نانسي تحسين خلف الخراربه
نبال عمر احمد المراشده
ندى نائل فارس جلاد
نسرين علي احمد ابو شارب
نعمه فايز علي سلامه
هبه الرحمن صالح سميح اللوزي
هيام منور عاصي الجازي
وسام قاسم رشيد جرادات
يسرى فياض محمود محمود
يمان خالد امين كساسبه
يوسف ناجي عوده الخرشه
.
الأحد ( 6/ 10/ 2024 )، الساعة: (2:00) ظهرًا
آيه سعود عبد الحفيظ العثامين
آيه ياسر عبد الجليل السليحات
احمد رائد هلال الشديفات
احمد نايف يوسف مطلق
اسماء محمد علي شطناوي
افنان عاصم محمد ربايعه
الاء علي محمد جابر
الاء محمد احمد هتريه
الاء يوسف احمد الساحلي
اماني مفلح رحيل الهقيش
امجد عبد القادر محمود قازان
ايات ماجد شاكر نصر الله
ايمان خالد جمال سالم
براءه يوسف يوسف النسور
بشار احمد فرحان بني عامر
بيان حسن محمود السنجلاوي
بيان محمد سلامه العودات
تامر خالد محمد زيتون
تامر محمد عارف مناصره
تسنيم ضيف الله عويد الدهمان
تمارا شحاده عواد السليحات
جمانا عبد الفتاح عوده الحيارات
حبيب الرحمن جمال فخرى جانم
حمزه سمير محمد كساسبه
حنين زياد حمد البخيت
دينا محمد سلمان بني عطيه
راما محمود عبد الله القرعان
روان نشات رضا دبور
زيد عمر سلامه الخزاعله
زينات يوسف علي الصميعات
ساره بشار رفيق الشريف
ساره صالح محمود خريسات
سجى عبد الرحمن محمود ملكاوى
سندس محمد عوض درباس
سهير بشار رفيق الشريف
شادية عبد الرحمن محمد الشبول
شروق محمد ابراهيم صافي
شيماء حسين مخلد الاذينات الحجايا
صبا زياد احمد هديب
صفد محمد علي ابو شارب
عبد الله نادر عارف خوالده
علا محمود عواد النعيرات
عمر نزار صالح الفقهاء
عنان محمود حسني النبابته
غصون هشام ياسين الربيع
فرح امين محمود جابر
لينه احمد صالح الزعبي
مؤيد محمود داود سلامه
مثال ماجد محمد السقار
محمد باسم سلمان الربابعه
محمد عبد الله سليمان ربابعه
محمد نور علي عبدالكريم الاعمر
مرام جمعه سليمان العزازمه
معن بخيت حسين الخزاعله
مفلح حاتم عيسى المفلح
ملاك نضال محمد محمد
ميساء خالد سعيد رصرص
هبه خالد مروح ابو الرب
هدى خليل سليمان عامر
هديل شكرى عبد الهادي الرحامنه
هلا احمد جميل القاضي
وعد مصطفى عبد الكريم ابو اسماعيل
وفاء نعيم رداد التراكيه
ولاء شحاده عواد السليحات
ياسمين فايز فرج الله ابو راس
يزن عيد مقبل حراحشه
.
الأحد ( 6/ 10/ 2024 )، الساعة: (3:00) بعد الظهر
آيات محمد عبد الحفيظ محمد
احمد خالد سليمان المحاسنه
اسلام عايض خليف العلي
اسيل عماد مصطفى خطاطبه
العنود قاسم مفلح السلايطه
امل عبد الله علي الفرجات العزازمه
انوار عبد الخالق عقل الطراونه
ايات محمد صالح الختالين
تقوى محمد سليمان النعيمات
تيماء عبد الصمد عبد الكريم النعيمات
جمانه عزالدين عمر عامر
جهاد موسى خليفه بني موسى
حنان بشير عبد الله النتشه
رغد محمد ابراهيم نصر
ريم جمال احمد مناع
ساره فلاح رجا اشتيوي
ساره ماجد احمد السويطي
سامي زياد جبر السيوف
سماح ابراهيم حامد القضاه
شيمه عطا الله سلامه العهد
صالح محمد صالح نوافله
صبا صلاح محمد الصرايره
ضحى حسام فواز حسين
عبد الرحمن خالد عبد الرحمن القاسم
عبد الرحمن محمد احمد بنى فواز
عبد الله احمد ابراهيم حواوره
علا ابراهيم محمد الاخرس
علاءالدين احمد خلف خزاعله
علي احمد علي القريشات
عمار عاكف طلال الدويك
فاتن ياسر عبد الجليل السليحات
فرح باسم مصطفى علي
محمد حيدر احمد العوايشه
محمد صفوان علي المومني
مرام علي عوض رمضان
مروة علي حسين البركات
مصطفى محمد داود السوالمه
مصعب حسين احمد الرشدان
منتهى تيسير ابراهيم ابو صيام
موسى علي موسى السليمان
مي خالد عيسى الزعبي
ميساء سليم محمد الزلابيه
ميعاد محمد عيد الحجايا
نبال ابراهيم محمد العقيلي
نبال احمد سليمان الشلوح
نور باسم عدنان الحنبلي
هدى عيد سليمان مناصير
هديل حاتم عبد الله المرابحه
هديل عدنان عوده الله الكفاوين
هديل عماد احمد الطراونه
هديل منتصر احمد سماره
هيا احمد ناصر الشبول
وسام طالب محمد الكعابنه
ولاء محمد عبد المعطي الشرايعه
ياسمين عدنان عبده شواهين
.
الاثنين ( 7/ 10/ 2024 )، الساعة: (9:00) صباحًا
آلاء خالد خلف الصرايره
آمال عبد القادر مسلم ابو اصليح
أنسام ماهر سالم مغامس
اريج جميل صالح الحانوتي
اسلام خليل عبد الله الجوابره
اسماء حكمت مرضي الخرشه
اصاله نوفان عبد الله المعاني
الهام حسن مناور الزعبي
امال حسين علي خزعلي
اماني عوده سلامه الكساسبه
امجد كامل سليم مومني
امل مطر عبدالحافظ المناسيه
امنه ابراهيم سليمان البرور
انوار عبد القادر عبد الله الطوره
انوار محمود ياسين الشبول
اهداء محمود عبد الله فاضل
ايات اسامه محمود الاسمر
ايات فيصل عبد الله هزايمه
ايناس امعيش عطا الله النعيمات
ايه عدنان بركات الطراونه
بشرى اسامه جميل نجار
تسنيم فؤاد احمد الفاعور
ثائر سامر فؤاد ذياب
حسام الدين حاتم محمود فواعره
حسام الدين عاطف خضر بني عامر
حمزه محمد سالم ملحم
حنان ابراهيم محمد الزيود
حياه خالد محمد ابو رمان
خديجه جمعه عيد ابو سنينه
ديما ارشيد محمد الشديفات
دينا سامي محمد الزعبي
راما رسمي محمد الزيود
رانيه خلف غيث الهدايات
ربى محمد حسن النويري
رفيده ناصر خلف الهوارى
رنا رائد رزق المشاقبه
ريما ايمن يوسف لافي
سجود فارس علي الرحامنه
سجود محمود علي ابو ديه
سندس عمر محمود الغزاوي
سوسن سليمان جمعه الحويطات
شفاء محمد سليمان العبد الرحمن
شهد عبد الوهاب احمد البطوش
شيرين اكرم محمد العموش
صالح جميل صالح الكساسبه
صبا ممدوح سعد عياش
طعمه محمد طعمه عرود
عبد الله محمود سالم مقابله
عرين زهير محمد الدرادكه
علي جمال حسين الادهمي
علي نصرى عبد القادر عمايره
غدير عايد محمد الفضلات
قيس رياض محمد بني عيسى
كفا صبحي سالم الضرابعه
محمد رفيق احمد الزريقات
محمد زهير احمد زواهره
محمد نزيه احمد عريقات
معاذ ماجد علي احميدان
معتصم عزالدين حمدان حمدان
مها عيد اشتيوي العلاوين
مهند صالح احمد الربابعه
نباء رياض مدالله الذنيبات
نور احمد سليم العميرات
نور الايمان حسان علي النوايسه
يارا صبرى عمر العجورى
يزن عبد الكريم زعل الشياب
.
الاثنين ( 7/ 10/ 2024 )، الساعة: (10:00) صباحًا
آلاء يوسف احمد جمعه الشوبكي
احمد رعد قاسم الزيود
احمد سامر نصير العزام
اسامه جابر محمد المصري
اسراء حسين احمد حمايده
اسراء خلدون محمد عقل
اسراء زعل عوده الملاحمه
اسراء زياد محمد المواجده
اسراء ماجد عبد الكريم القبج
اسلام جعفر بديع الحداد
الاء احمد جعفر القراله
المأمون بالله احمد سعد العنانزه
الوليد خالد علي ابو سريه
اماني كمال توفيق ابو رمان
امنه خلف حمد البشابشه
ايمان رائد شاكر سلهب
ايه عمر سالم العبد العزيز
بشرى سليمان محمد السعيديين
تبارك عبد الله خالد البدور
تسنيم سلامه احمد الحمد
ثائر مروان خالد القضاه
حنين ضيف الله عبد الرحيم القلاب
حنين عبد الناصر محمد سمرين
حنين يوسف عبد الرحيم عفيفي
خالد فراس خالد الصمادى
خالد محمود عبد الرحيم مبارك
دانه علي عليان العظامات
راكان محمود عبد الوهاب الكلباني
ربا رجا موسى الحسنات
رهام احمد محمد الزيود
رهف ابراهيم محمد البقور
رهف حسين علي الجولان
روان ايمن موسى عفيفي
سائد محمد عبد النبي الحسنات
ساره محمد محمود سعيد
سجى محمود موسى الزعبي
سرى عماد كامل ابو الروس
سرى محمد فلاح الرحامنه
سفانه جمال محمود الخشان
سلوى ماجد هويشل البحابصة
شذى محمد سالم القضاه
شروق محمد عبد الرحمن كلوب
صخر خلف محمد الحمد
صفوان محمد عوض رمضان
عبد المؤمن رياض حسن حامد
عبير محمد خليل ابو هلاله
علاء محمد عبد الله الصمادي
عمر عبد الكريم عبد الله الدعجه
عمر محمد جميل عمورى
غدير عيد سلامه السعيديين
غيث ابراهيم موسى المهيرات
غيداء فارس فلاح الرواشده
فاطمه عوده محمد الرشايده
فرح خالد مشهور الزعبي
فرح مجاهد محمود عثمان
لينا امجد موسى العمايره
ليندا معتز عبد الرزاق دعنا
محمود محمد عوده العونات
مرام خليل فلاح الذيابات
ملاك محمد نور الدين تيسير ملكاوي
نسرين بسام حسن ابو العروق
نور احمد مسلم الزيود
نور عماد عبدالرحمن الرحاحله
هدى عرفات محمد العجل
هدى كامل سليم الطراونه
هديل محمد منير ابو طالب
.
الاثنين ( 7/ 10/ 2024 )، الساعة: (11:00) صباحًا
احمد علي احمد المصري
احمد محمد احمد الكفيري
استبرق عبد الله احمد عبد الجليل
اسراء وليد احمد الكنج
اسيل ربحي محمود غنمه
الاء عبدالكريم محمد الحسن
الهام حسام سلام ابو مفرج
امنه موسى عبد الهادى خوالده
اميره محمود موسى دلكي
انغام زياد عليان دراغمه
ايات اسماعيل ابراهيم الزيدانين
ايات عبد الله محمد القيسي
ايات عمر ياسين السخني
ايناس حلمي عبد الرحمن ابو زغيريت
ايناس يوسف صالح الجغبير
بثينه عبدالله هطبول الشرفات
براء احمد عبد الفتاح غنيمات
بشرى عبد الله محمد ابو السباع
بيان عمر احمد الخطيب
تمام عدنان محمد الجيزاوى
حمزه عمر علي السلمان
حنين عبد المهدى عوده القلاب
خالد فراس شكري الذيابات
خلف منيب منصور عبيدات
خوله مسهوج علويط الشرفات
رؤى ياسين حسن الزعبي
رايه فارس علي شيحان
رشا محمد عبد الفتاح ابو رمان
روان احمد مطلق الصرايره
روان عبد الله محمد ابوزيد
روان محمد كايد حزام
روزه ابراهيم محمود اللامي
ساره هايل محمد مجاهد غنمه
سبأ علي عبد الكريم العرايضه
سجود احمد راضي ابو سند
سجى حمدان حسن ابو رياش
سمر علي عوض رمضان
سندس رافت اسحق ابو لبن
سهى محمد احمد القواسمه
صابرين محمد عطا ابو ديه
علاء احمد محمد دراغمه
عمر ركان فلاح الصقر
فاطمه منصور علي هديب
فرح زياد سالم المواجده
لبنى موسى محمود ابو نصار
ليث راضي عبد الرحمن المصرى
محمد ناظم محمد الزعبي
محمد وائل علي السريحين
مرح ابراهيم بركات الجعفرى
مروان محمد طه الغوانمه
مروه ابراهيم عبد اللطيف الصالحي
مروه خليل سليم بقيله
مريم بلال مراد الشيشاني
منار صالح محمد البشتاوي
نور اسماعيل عبد الرحمن القطاونه
نور بلال حامد الصرايره
هدى نبيل صبرى الحاج قاسم
هديل حسين فرحان الدرابسه
هديل محمد عيد احمد الصرميطي
هديل مرزوق سليم المشاقبه
هيام محمود احمد نبهان
وئام عبدالقادر خضر العبيد
ياسمين عامر حسين عطيله
ياسمين عبد الله رفيق الشولي
يزن عارف خميس حمادنه
ينال عبد الحافظ علي الياصجين
.
الاثنين ( 7/ 10/ 2024 )، الساعة: (12:00) ظهرًا
اسراء عيد خلف ابوجوهر
اسلام امين نعمان الافغاني
اسلام محمد خالد الرشيدي
اسماء حجازي عطا حجازي
اكرم سلطان علي جازى
الأرقم عارف ابراهيم البراهمه
الاء شعلان سبع الصراوى
الاء عزمي محمد ناجي ابو صادق
الين محمد ابراهيم الزيود
انس ماهر خالد ابو حجاب
انصاف احمد عوده الحمادين
انفال هيثم عوض ابو درويش
ايات احمد خليل ابو شلبيه
ايلاف زكي محمد الطراونه
ايه عامر عبد المجيد الجنيدي
بتول محمود فلاح الصرايره
بشرى ياسر عبد الكريم ابراهيم
بيان محمد حسين بني حمد
تبارك عبد الرزاق عبد الكريم محرم
تسنيم صبحي حسن الشلبي
تقى كمال سليمان الطراونه
تيسير محمد ابراهيم عنانزه
حلا فائق مصلح البقور
حنين محمد ابراهيم الرحاحله
حنين محمد سليمان مراشده
حنين محمود حسين زايد
دعاء جمال محمد القواسمه
دعاء خيرو حسين الزعبي
دعاء محمود حمد الله الدعجه
رانيا زياد محمد جمعه
ربى محمد حسن السميرات
رزان بسام فهمي صالح
رنيم احمد محمود مطلق
رهام جمال محمد جبر
رهف عوني عبد الغني البيطار
روان احمد عبد الجبار خليل
روان عبدالجابر محمود ابوعياش
روان فلاح ابراهيم عبد العزيز
روزان ياسين ابراهيم البلاونه
ريم حسام مصطفى ابو بكر
ريم صلاح عبد السلام الزعبي
ريناد محمد محمود عفيفي
زينب علي محمد العوامله
ساجده عوده عبد الكريم الصرايره
ساره عثمان يوسف ابو غليون
ساره قاسم محمد الطبر
سجا احمد عبد الفتاح هور
سجى حمدان علي الشحادات
سحر عبد الحكيم عبد المجيد محمد
سميه هاني عبد العزيز جبارات
سندس حاكم سالم القويسم
سوسن فؤاد مصطفى السلمان
سيف الدين محمود احمد نزال
صالح خالد صالح ابو راجوح
صبا جهاد محمد الطهراوي
ظلال محمد محمود الوحش
عبد الله محمد سودي الهدروسي
عبير عاطف شاكر المطارنه
عون ناصر خالد عبد القادر
قيس علي حسين شتيات
مؤمنه ايمن علي ابو زبيد
محمد حسين قاسم العبابنه
محمد سمير محمد البدارنه
محمد سند عبد الحكيم غازي الجمره
محمد فرحان فلاح الزعبي
محمد وائل طايل علاونه
مروه خليل محمد صبح
ملاك شعبان خليل طشطوش
منا عوده فلاح المشاقبه
منى محمود مطلق الشلوح
مها خالد سلمان العميان
ميس علي محمود محفوظ
نبراس فيصل جابر ابو جوده
هناء محمد محمود العذاربه
هنادي علي فرج الشبول
هند عمر ابراهيم ابو دقر
وسن محمد عبد الحافظ الربيحات
.
الاثنين ( 7/ 10/ 2024 )، الساعة: (1:00) ظهرًا
آيات عاطف صالح الليمون
ابرار حسن نجم النعيمات
ابراهيم حسن محمد ابو حسين
احمد جمال ياسين ابو الرب
اريج محمد سليمان البشتاوي
اسراء داود نهار الشوابكه
الاء عمر يوسف سهيل
الاء محمد ضاحي الغوانمه
المأمون ايمن سلمان الجمره
اميره نواف منصور الزعبي
اميمه محمد خير محمد الخطيب
انعام مرعي حسن نعيمي
انفال ايمن عبد السلام الصرايره
ايه جميل عبد المهدي البديرات
ايه محمد خلف المراشده
براء عصام راضي السقا
بلال فتحي شاكر الصاحب
بيان محمد عبيدان ابو غيث
تالا حسين مصطفى رحال
تسنيم محمود سلامه المشاقبه
تقوى محمود ناصر بشتاوى
جلال انور محمد القدسي
حسين عبد الله سرهد الجمره
حنين رياض جمال ابو السبع
حنين عدنان محمد سعيد يعقوب
دارين فادى حلمي خالدي
دعاء خالد محمد ابو دهيم
ديما احمد مذيب ابو صهيون
ديما فتحي احمد الحميدي
رؤى احمد سالم ابو دامس
رؤى فوزى سالم العطيات
رانيا عاطف حسن الزعاتره
رايه سليمان علي ابو عياده
رجاء احمد نعيم ابو حشيش
رغد محمد ذيب سربل
رنا سامي اسماعيل خابور
رنا عمر عبد الرحيم سلامه
رنده عبد الله سعيد المصري
روان محمد علي خضر
رولا فايز خلف الوادى
زينه جمال ابراهيم السكارنه
سبأ زياد محمد ابو حلاوه
سماح موسى محمد احمد
شهد فؤاد خضر المشاقبه
شيماء محمد رشيد بحلق
صابرين حامد عطيه ابو جوده
صفاء جمال جميل سلمي
عائشه سليمان شحاده الشجراوي
عائشه عمار عبد الكريم عميره
عائشه عمر احمد الشرع
عبد الرحمن اديب رجا عامر
عبد الرحمن علي فايز الهزايمه
عدنان محمد يوسف مسلم
عماد الدين محمد صالح درباس
عمار محمد عيسى الصبح
عمر محمود احمد شتات
غدير محمود سرور معابره
غيداء زياد سليمان محمود
فداء علي محمد حنفية
فرح حمدان فرحان خريسات
فرح عبد الله يوسف الحاج يوسف
فلسطين احمد عيسى حرز الله
لارا ايمن رشدى محمد
لبنى مهند خالد جراد
مؤمن عبد الناصر جميل حمدان
ماريا رائد منصور النواصره
محمد سميح خليل عبد العزيز
ملاك منير شحاده الدخيل
منتهى سامي محمود الرباعي
مها ايمن عبد الحفيظ الدله
ميس صالح موسى ابو جوده
نمارق بلال رمضان ابو حويله
نواره محمد سعد فريحات
هاجر صالح صياح النعيمات
هبه زياد حامد العطاونه
هبه عمر احمد فحماوي
ياسمين حسني عايش البلاونه
.
الاثنين ( 7/ 10/ 2024 )، الساعة: (2:00) ظهرًا
آيه محمد جمعه القطاوى
اجياد خالد حسين محمد
احمد حاتم يوسف برقاوي
احمد خالد احمد العمري
اخلاص عمر عبد العزيز الاقطش
اريج محمد عطيه السعودي
اسامه فخرى علي الربابعه
اسلام يوسف محمد الفقير
اسماء عبد الرحمن عبدالله البطوش
اسماء محمود رجا سعيد
اسيل ابراهيم موسى احمد
اسيل رائد حسين ابو زهره
اشواق حسين عبد الله العمري
الاء محمد احمد حجازي
الاء محمد خليل عبد الحميد
اماسي محمد حسن الخزاعله
اماني احمد محمد السعود
امل حسن رويعي الحمدات
انتصار علي ضايق نمرات
ايناس ناصر ابراهيم الذنيبات
ايه عماد صالح الشافعي
ايهم عمر ذيب الاسعد
بتول رائد محمد المليحات
بثينه محمد امين غازي مصطفى
براءه سلطان فرحان الذنيبات
براءه يحيى احمد مصطفى
بشرى احمد سليمان عيال سلمان
تيسير حمزه احمد عبابنه
جيهان عماد عزام عيال سلمان
خالد سلام سالم البلوي
دعاء علي موسى الربايعه
دعاء يوسف توفيق شلبيه
دينا منور محمود الهربيد
رزان هشام ابراهيم صباح
رهف منير شحاده الدخيل
ساجده علي عوض الحجازات
سجى يوسف نمر حماد
سيف عباس عبد الرحيم حسن
شروق احمد منصور فليفل
شفاء علي محمد ابو هدوان
شهد فايز محمد ابو دواس
شيماء مشرف احمد غرايبه
صفاء عبد الله علي حسين
صفاء عبد الله محمد علعالي
صهيب هيثم محمد قبلان
عائدة عبد الكريم محمد العبد الرزاق
عبير محمد فليح المداد
علا عمر محمد الغنميين
ليان عصام خليل رضوان
لين سفيان صالح بدر
محمد احمد فارس العزام
محمد شاكر محمد وليد الفاصد
مرام خلف نايف مرزوق
معاويه محمد سامي محمود
منار بسام احمد عدي
ميساء محمد عبد السلام الكريمين
ميسم محمد جمعه الخطيب
نداء عيسى محمد سليمان
هاني عوني عويد شاني
هبه عامر مصطفى عطيه
هبه محمد عبد الرحمن السنجلاوي
هديل عمر احمد الشقران
هديل محمد محمود طنش
هناء عمر موسى ابو زبيد
وفاء عدنان علي الخطيب
ياسمين رسمي عبدالرازق شريف سليمان
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