مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم

وأوضحت الوزارة أن المقابلات ستُعقد ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا خلال الفترة الممتدة من الخميس 9 تموز 2026 وحتى الثلاثاء 4 آب 2026، في وحدة جودة التعليم والمساءلة بالعاصمة عمّان، الكائنة في شارع الأمير محمد، أسفل جبل اللويبدة، أول طلوع الدوار الثالث، بجانب مدارس سمير الرفاعي.
وبيّنت الوزارة أن بإمكان المرشحين الاطلاع على أسمائهم ومواعيد المقابلات من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك: https://academy.moe.gov.jo/interview2/
وأكدت ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالمقابلات، والتي تشمل إحضار صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس أو الشهادة الأصلية، وصورة عن معادلة الشهادة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحملة الشهادات غير الأردنية، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية سارية المفعول.
كما شددت الوزارة على ضرورة الحضور قبل موعد المقابلة بنصف ساعة، وإحضار قلم حبر أزرق جاف، مع منع إدخال الهواتف الخلوية والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة المقابلات، ومنع دخول المرافقين إلى مركز المقابلات، مؤكدة أن المتغيب عن المقابلة يفقد حقه في المنافسة ويُعتبر مستنكفًا.
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