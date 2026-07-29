الأربعاء 2026-07-29 09:48 م

مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية في وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التربية والتعليم المتقدمين لإشغال وظيفة معلم من حملة مؤهل البكالوريوس، ممن تقدموا عبر الإعلان المفتوح المنشور خلال الفترة من 26 آذار 2026 إلى 5 نيسان 2026، إلى مراجعة مواعيد المقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن الدعوة تشمل أبناء محافظات إربد، والمفرق، ومأدبا، والبلقاء، إضافة إلى تخصص التاريخ لأبناء محافظة العاصمة، وذلك وفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.

وبينت أن المقابلات ستُعقد ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا خلال الفترة من الأربعاء 5 آب 2026 ولغاية الثلاثاء 18 آب 2026، في وحدة جودة التعليم والمساءلة بشارع الأمير محمد، أسفل جبل اللويبدة، أول طلوع الدوار الثالث بجانب مدارس سمير الرفاعي.

ودعت الوزارة المرشحين إلى الاطلاع على الاسم وموعد ووقت المقابلة عبر الرابط المخصص، والالتزام بإحضار الوثائق المطلوبة، والحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، مؤكدة أن عدم حضور المقابلة يفقد المتقدم حقه في المنافسة ويُعد مستنكفًا.

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لمعرفة الاسم وموعد ووقت المقابلة، يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:
https://academy.moe.gov.jo/interview4

 
 


gnews

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