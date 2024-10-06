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مدعوون لحضور الامتحان التنافسي .. أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن دعوة العشرات من المواطنين لغايات تقديم الامتحان التنافسي من أجل التعيين .اضافة اعلان


ودعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ووزارة الزراعة، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم التواجد في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الأقصى، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٠، الساعة العاشرة صباحاً لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني .

وهذه الأسماء : 

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gnews

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