 
الثلاثاء 2024-07-30 10:36 ص
 
 

مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية - أسماء

الجامعة الاردنية
الجامعة الاردنية
الثلاثاء، 30-07-2024 08:27 ص

 

 الوكيل الاخباري-  دعت الجامعة الأردنية التالية اسماؤهم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى مراجعتها يومي الأربعاء والخميس لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في وظيفة مدرس لغة انجليزية.
Image1_720243082016428715248.jpg
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية وقف ضخ المياه لمناطق في عمان والرصيفة - اسماء

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تتعامل مع 18 نزاعا عماليا في النصف الأول من العام

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي وزير إسرائيلي يطالب بطرد تركيا من الناتو

تعبيرية

وظائف فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء





 


 



الأكثر مشاهدة