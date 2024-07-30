مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية - أسماء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697860 الوكيل الاخباري- دعت الجامعة الأردنية التالية اسماؤهم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى مراجعتها يومي الأربعاء والخميس لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في وظيفة مدرس لغة انجليزية. اقرأ أيضاً فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - اسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-تفاصيل مدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - أسماء آلاف المدعوين لامتحان التعليم الإضافي - أسماء وزارات ومؤسسات حكومية تدعو مرشحين لامتحان تنافسي - أسماء مدعوون للتعيين في وزارات ومؤسسات حكومية - أسماء مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء مدعوون لإجراء المقابلات لوظيفة معلم - أسماء