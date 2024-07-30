مدعوون للتعيين ووظائف حكومية شاغرة - أسماء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697859 الوكيل الاخباري - دعت عدد من البلديات ومؤسسات حكومية ،اليوم الثلاثاء، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين.كما دعت مؤسسات اخرى لتعبئة شواغر لديها.وتاليا التفاصيل والأسماء: اقرأ أيضاً مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية - أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-تفاصيل مدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - أسماء آلاف المدعوين لامتحان التعليم الإضافي - أسماء وزارات ومؤسسات حكومية تدعو مرشحين لامتحان تنافسي - أسماء مدعوون للتعيين في وزارات ومؤسسات حكومية - أسماء مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء مدعوون لإجراء المقابلات لوظيفة معلم - أسماء