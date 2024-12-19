مطلوب مهندسين وخبراء للعمل في شركة تعمل بمجال المياه

واشترطت الشركة على المتقدمين بألا تقل خبرتهم عن 5 سنوات في مشاريع معالجة المياه والصرف الصحي بالإضافة لإجادة اللغة الإنجليزية قراءة ومحادثة.
وتاليا التفاصيل:
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