 
الخميس 2024-12-19 09:33 ص
 

مطلوب مهندسين وخبراء للعمل في شركة تعمل بمجال المياه

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تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 08:35 ص
الوكيل الإخباري - أعلنت شركة استشارات هندسية عالمية مقرها السعودية وتعمل في مجال الاستشارات الهندسية للمياه عن حاجتها إلى مهندسين وخبراء.اضافة اعلان


واشترطت الشركة على المتقدمين بألا تقل خبرتهم عن 5 سنوات في مشاريع معالجة المياه والصرف الصحي بالإضافة لإجادة اللغة الإنجليزية قراءة ومحادثة.

وتاليا التفاصيل:


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gnews

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