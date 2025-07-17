الخميس 2025-07-17 06:34 ص
 

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.اضافة اعلان


وقالت، إنه اعتبارا من صباح الخميس، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.

وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين 21 تموز.
 
 
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