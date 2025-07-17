نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية

وقالت، إنه اعتبارا من صباح الخميس، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
وبينت، أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين 21 تموز.
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