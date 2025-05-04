هيئة تنظيم النقل البري تدعو مرشحين لمقابلات شخصية - أسماء

وأكدت الهيئة في إعلانها ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية عند الحضور، مشددة على أن من يتخلف عن الموعد المحدد سيُعتبر مستنكفا عن العمل.
وضمت قائمة المدعوين كلا من: فراس عزام محمد الجابر، سجى محمد موسى الخلايلة، آيا علي خليل الشطي، راية أحمد يعقوب الفريحات، ريم محمد نجيب سليمان محافظة، منار حسين خليف العليمات، مي يونس عبد المالك الجدي، إكرام محمد خالد المصري، ليالي علي أحمد أبو البصل، أمل نعمان حسن البزايعة، إيناس زاهي فايز نصاصرة، وبراءة موسى محمد عفانة.
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