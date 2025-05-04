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هيئة تنظيم النقل البري تدعو مرشحين لمقابلات شخصية - أسماء

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
 
الأحد، 04-05-2025 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   دعت هيئة تنظيم النقل البري عددا من المتقدمين لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 أيار 2025، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، في مبنى الهيئة الكائن في منطقة شفا بدران، شارع الأمير طلال.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة في إعلانها ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية عند الحضور، مشددة على أن من يتخلف عن الموعد المحدد سيُعتبر مستنكفا عن العمل.

وضمت قائمة المدعوين كلا من: فراس عزام محمد الجابر، سجى محمد موسى الخلايلة، آيا علي خليل الشطي، راية أحمد يعقوب الفريحات، ريم محمد نجيب سليمان محافظة، منار حسين خليف العليمات، مي يونس عبد المالك الجدي، إكرام محمد خالد المصري، ليالي علي أحمد أبو البصل، أمل نعمان حسن البزايعة، إيناس زاهي فايز نصاصرة، وبراءة موسى محمد عفانة.


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