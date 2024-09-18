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وزارة التربية والتعليم تدعو العشرات لحضور الامتحان التنافسي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 18-09-2024 08:20 ص

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية وهيئة الخدمة والإدارة العامة ، العشرات من المواطنين لحضور الامتحان التنافسي في العديد من التخصصات .

وتالياً الأسماء التي يتوجب عليها الحضور بتاريخ 23/09/2024 لغايات تقديم الامتحان التنافسي وفق الشروط التي وضعتها الوزارة :

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