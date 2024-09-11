وزارة الصحة تدعو عشرات الأردنيين لاجراء المقابلات الشخصية (أسماء)

وأكدت الوزارة على ضرورة الحضور قبل الموعد المحدد أدناه بنصف ساعة ، مشيرة بأن اي شخص يتخلف عن حضور المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفا .
-
أخبار متعلقة
-
سائقو عمومي ودراجات .. مدعوون لاستكمال التعيين في الحكومة - أسماء
-
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء
-
وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل
-
وظائف شاغرة في جامعة اليرموك - تفاصيل
-
وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء
-
دائرة الجمارك تعلن عن وظائف شاغرة - رابط
-
90 معلما ومعلمة مدعوون للتعيين في محافظات المملكة - أسماء
-
مؤسسات وبلديات تعلن عن شواغر وتدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء