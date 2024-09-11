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وزارة الصحة تدعو عشرات الأردنيين لاجراء المقابلات الشخصية (أسماء)

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الأربعاء، 11-09-2024 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الصحة المرشحين التالية أسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية، لاستكمال إجراءات التعيين.

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وأكدت الوزارة على ضرورة الحضور قبل الموعد المحدد أدناه  بنصف ساعة ، مشيرة بأن اي شخص يتخلف عن حضور المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفا . 

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