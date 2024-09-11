وزارة الصحة تدعو عشرات الأردنيين لاجراء المقابلات الشخصية (أسماء)

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الصحة المرشحين التالية أسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية، لاستكمال إجراءات التعيين.

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وأكدت الوزارة على ضرورة الحضور قبل الموعد المحدد أدناه بنصف ساعة ، مشيرة بأن اي شخص يتخلف عن حضور المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفا .



























