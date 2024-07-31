 
الأربعاء 2024-07-31 08:41 ص
 
 

وزارة العمل تدعو مئات الأردنيين لحضور الامتحان التنافسي- أسماء

فرص عمل
فرص عمل
الأربعاء، 31-07-2024 08:33 ص

 

 الوكيل الاخباري- تدعو وزارة العمل ، مستشفى الجامعة الأردنية، بالتنسيق مع هيئة الخدمة والادارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم مما انطبقت عليهم الشروط لحضور الامتحان التنافسي.

 


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