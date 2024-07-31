وزارة العمل تدعو مئات الأردنيين لحضور الامتحان التنافسي- أسماء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697976 الوكيل الاخباري- تدعو وزارة العمل ، مستشفى الجامعة الأردنية، بالتنسيق مع هيئة الخدمة والادارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم مما انطبقت عليهم الشروط لحضور الامتحان التنافسي. اقرأ أيضاً مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية - أسماء مدعوون للتعيين ووظائف حكومية شاغرة - أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-أسماء وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-تفاصيل مدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - أسماء آلاف المدعوين لامتحان التعليم الإضافي - أسماء وزارات ومؤسسات حكومية تدعو مرشحين لامتحان تنافسي - أسماء مدعوون للتعيين في وزارات ومؤسسات حكومية - أسماء مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء