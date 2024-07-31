وزارة العمل تدعو مئات الأردنيين لحضور الامتحان التنافسي- أسماء

الوكيل الاخباري- تدعو وزارة العمل ، مستشفى الجامعة الأردنية، بالتنسيق مع هيئة الخدمة والادارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم مما انطبقت عليهم الشروط لحضور الامتحان التنافسي.







