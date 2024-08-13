وزارة العمل تعلن عن وظائف - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل / مديرية عمل الكرك عن توفر فرص عمل في المحافظة.

وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" ان على الراغبين بالتقدم مراجعة مديرية عمل الكرك لاستقبال الطلبات وفق التخصصات التالية.

-فني مختبر خلطات QC خلطات اسمنتية

- مهندس جودة في الخلطات الاسمنتية بخبرة لا تقل عن سنتين

- طاهي بخبرة لا تقل عن 5 سنوات