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وزارة العمل تعلن عن وظائف - تفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل




 

الثلاثاء، 13-08-2024 01:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل / مديرية عمل الكرك  عن توفر فرص عمل في المحافظة.

 

وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك"  ان على الراغبين بالتقدم مراجعة مديرية عمل الكرك لاستقبال الطلبات وفق التخصصات التالية.

 

-فني مختبر خلطات QC خلطات اسمنتية

- مهندس جودة في الخلطات الاسمنتية  بخبرة لا تقل عن سنتين

- طاهي بخبرة لا تقل عن 5 سنوات

 

 


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