وزارة العمل تعلن عن وظائف - تفاصيل

-فني مختبر خلطات QC خلطات اسمنتية
- مهندس جودة في الخلطات الاسمنتية بخبرة لا تقل عن سنتين
- طاهي بخبرة لا تقل عن 5 سنوات
-
أخبار متعلقة
-
مدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية- أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في وزارة الصحة- أسماء
-
وزارة الأشغال تعلن عن وظائف عدة شاغرة- تفاصيل
-
مدعوون للتعيين بمؤسسات حكومية - أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في بلديات- أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في بلديات- أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية- أسماء
-
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة- تفاصيل