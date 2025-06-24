وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعتا اليرموك والحسين بن طلال عن حاجتها لتعيين اعضاء هيئة تدريسية في الجامعة اليوم الثلاثاء.

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كما اعلن المركز الوطني للأمن السيراني عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.