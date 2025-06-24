الثلاثاء 2025-06-24 03:10 ص
 

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وظائف
وظائف
 
الثلاثاء، 24-06-2025 02:03 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت جامعتا اليرموك والحسين بن طلال عن حاجتها لتعيين اعضاء هيئة تدريسية في الجامعة اليوم الثلاثاء.

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كما اعلن المركز الوطني للأمن السيراني عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.


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وظائف

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل



 
 





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