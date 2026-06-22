الإثنين 2026-06-22 08:12 ص

وظائف حكومية شاغرة – تفاصيل

وظائف حكومية شاغرة – تفاصيل
وظائف حكومية شاغرة – تفاصيل
 
الإثنين، 22-06-2026 06:50 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الزراعة تنويهاً مهماً يتعلق بإعلان الوظائف الشاغرة لديها، دعت فيه الراغبين بالتقدم إلى تعبئة الطلبات خلال الفترة الممتدة من 21/06/2026 وحتى نهاية يوم 29/06/2026.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في إعلانها ضرورة متابعة الشواغر الوظيفية المتاحة، موضحة أن عدد الشواغر لوظيفة مبرمج مساعد / مستوى المملكة يبلغ (3) شواغر.

كما بيّنت أن عدد الشواغر لوظيفة اختصاصي أمن سيبراني / المملكة يبلغ (2) شواغر.


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