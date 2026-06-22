وظائف حكومية شاغرة – تفاصيل

وأكدت الوزارة في إعلانها ضرورة متابعة الشواغر الوظيفية المتاحة، موضحة أن عدد الشواغر لوظيفة مبرمج مساعد / مستوى المملكة يبلغ (3) شواغر.
كما بيّنت أن عدد الشواغر لوظيفة اختصاصي أمن سيبراني / المملكة يبلغ (2) شواغر.
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